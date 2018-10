Er wordt met vuur gespeeld

Tamarah Benima

Het recht van de sterkste ziet er tegenwoordig anders uit dan vroeger. De oude versie – intimideren met vuisten – bestaat nog. Ze wordt gebruikt op scholen en op straat (en niet alleen in de ‘achterbuurten’).

Maar er zijn nieuwere versies. De nieuwe versie maakt gebruik van de sociale media. Je hoeft er geen groot sterk lichaam voor te hebben. Je hoeft er zelfs geen greintje moed voor te hebben. Eén druk op de knop, en klaar is kees en je maakt je doelwit kapot. Naakt-filmpjes van vroegere vriendinnetjes of vriendjes rondsturen aan de massa. Onware beschuldigingen of misselijke grappen over mensen de wereld insturen, en dan natuurlijk aan een zo groot mogelijke wereld. Of, als je een tegenstander wilt uitschakelen, zo hard mogelijk krijsen of, al even effectief, de zielepoot uithangen.

Dat alles op de sociale media. Als radio en tv het ‘meenemen’, is dat mooi meegenomen. Dan ontstaat er een informatie-tornado waarin alles wordt meegezogen en de beschadiging nooit meer ongedaan kan worden gemaakt.

Communicatie

De tweede nieuwe versie heet: betere communicatie. De zestien zakenbobo’s (ING, Ahold, Shell, Unilever, Philips etc.) die soms onder vuur liggen vanwege het gedrag van hun bedrijven, kregen van Rutte de raad beter te communiceren. Als zij echt bij Pauw, Jinek, Van Nieuwkerk en Huys aanschuiven, is dat de ‘fatsoenlijke’ manier om het recht van de sterkste uit te oefenen.

Ik ben als de dood voor het recht van de sterkste. Meer nog van de nieuwe versies dan van de oude. Want vuisten zijn zichtbaar, knoppen niet, en krompraat is voor velen moeilijk te onderkennen. Het recht van de sterkste ondergraaft de rechtsstaat. Zonder rechtsstaat verdwijnt het vertrouwen: de basis van de economie, met armoede en geweld als resultaat.

Op dit moment zijn het trouwens ook de openbaar aanklagers en de rechters die de rechtsstaat ondermijnen door hun politieke partijdigheid. Dat wordt, zie de blokkeer-Friezen, steeds duidelijker. ‘Rechts’ wel, ‘links’ niet. Er wordt met vuur gespeeld.