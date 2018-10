Een land waar het goed leven is, maar waar mensen ook klagen

Pieter Anko de Vries

We zijn rijker dan ooit en leven langer dan ooit. En we horen bij de top van de landen die het best zijn georganiseerd en waar de gelukkigste mensen leven. Hoe houden we dat zo en wat zijn de bedreigingen?

Het gaat goed met Nederland. Sterker nog, we hebben het door de bank genomen beter dan ons voorgeslacht het ooit heeft gehad. Alle vergelijkende onderzoeken tussen landen in de wereld tonen het aan. Onze economie hoort bij de meest concurrerende op aarde, ons bruto nationaal product staat in de top twintig en ook als het om geluk en ‘beter leven’ gaat scoort Nederland in de top-10.

Zal dat in de toekomst zo blijven? Daar valt niet makkelijk een positief of negatief antwoord op te geven, schrijft hoogleraar sociologie (Utrecht), Eerste Kamerlid voor D66 en oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel in het in de afgelopen week verschenen boek Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Het gevoel van Nederland. Het eerste deel van de titel is een motto dat hij al jaren geleden in andere publicaties heeft gemunt.

Als je naar de binnenlandse omstandigheden kijkt doen we het goed: weinig corruptie, goede infrastructuur, rechtszekerheid en veiligheid; het is allemaal prima in orde. En als het op een of meer van deze punten soms even fout gaat, dan wordt dat snel hersteld. De grote dreiging zit hem in het buitenland. Met onze open economie en omvangrijke export zijn er altijd risico’s. Want we zijn op het wereldtoneel politiek gezien klein. ‘Nederland is heel afhankelijk van wat er in de wereld en zeker in de grotere landen om ons heen gebeurt. Deelname aan en steun voor internationale samenwerkingsverbanden zijn simpelweg een zaak van welbegrepen eigenbelang. Het gaat pas echt slecht met ons als het om ons heen slecht gaat of, erger nog, als daar slechte dingen gebeuren die ook ons raken’, schrijft Schnabel.

Onderstroom

Er is, ondanks de over het algemeen gezegende omstandigheden waarin we leven, een onderstroom van mensen die ontevreden zijn. Schnabel bepaalt die groep op 15 tot 20 procent van de bevolking. Die mensen vinden dat de samenleving niet eerlijk is en dat het niet goed gaat en dat zij altijd de pineut zijn, vooral als het gaat om overheidsbeleid. Pim Fortuyn was de eerste die hen een stem gaf, die hen wilde vertegenwoordigen. Wilders nam later het stokje over.

Schnabel besteedt veel aandacht dé grote thema’s die op dit moment een rol spelen in onze samenleving: individualisering en informalisering. Die uiten zich bijvoorbeeld in een verandering van de verhouding tussen overheid en burger, waarbij in de populaire marktmetaforen de laatste als klant wordt gezien en de eerste als leverancier. Maar dat leidt ironisch genoeg weer tot een formalisering door middel van zeer gedetailleerde contracten, tot juridisering en ook weer een grotere ingewikkeldheid van de regels. De trend wordt nog versterkt door de informatisering: de vrijwel onbeperkte toegang die iedereen heeft tot informatie door de grote digitale mogelijkheden waarvan bijna iedereen gebruikmaakt.

Dit leidt allemaal tot een overheid die in snel vernieuwende omstandigheden haar weg moet vinden en in staat moet zijn af te wegen waar wel en waar niet moet worden ingegrepen. ‘Beheersbaarheid en beheersing van verandering is de grote opgave voor de politiek in de eenentwintigste eeuw’, besluit Schnabel.

Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Paul Schnabel. Prometheus, 19,99 euro.