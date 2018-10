Bedankt, onder curatele!

Even stilstaan

Gabriël Anthonio

Iemand zijn vrijheid en verantwoordelijk afnemen gaat in onze samenleving gelukkig

niet zonder slag of stoot. Dat wordt grondig door de rechtbank getoetst.

Het is om meerdere redenen een moeilijke kwestie om iemand onder curatele zetten. Als mentorschap of bewindvoering niet toereikend is, kan iemand onder curatele worden gezet. Iemand is dan handelingsonbekwaam.

Het heeft vaak nogal wat voeten in de aarde voordat het zover is. Er zijn verklaringen van professionals nodig, maar ook van ouders, broers en zussen, want zij hebben er ook wat over te zeggen. Is iedereen het er mee eens? Is onze zoon, broer of zus of ouder handelingsonbekwaam? Moeten anderen – de curatoren – de financiën, medische zorgkeuzes en allerlei regelzaken van huur tot uitkering in zijn of haar leven volledig overnemen?

Ingewikkeld en beladen

Ik ben vanuit mijn beroep als hulpverlener in de zorg bij meerdere zaken van curatelestelling be- trokken geweest. Het waren ingewikkelde en beladen trajecten.

Familieleden kregen het geregeld met elkaar aan de stok. Men vertrouwde elkaar de verantwoording over de centen van de handelingsonbekwame niet toe. En de betrokkene zelf heb ik meermalen luidkeels horen protesteren in de rechtszaal.

Het zal je maar gebeuren, je bent ineens alle keuzevrijheid kwijt. Iemand anders bepaalt, bij voorkeur in overleg, maar kan de betrokkene ook overrulen.

Handelingsonbekwaam

Nu ga ik met onze zoon van 21, functionerend op het niveau van een kind van nog geen drie jaar, naar de rechtbank. Hij is 21 jaar geworden en moet onder curatele worden gesteld, omdat hij rondom financiën, regelzaken en zorg geen regie kan voeren overzijn leven. Hij is handelingsonbekwaam.

Het gerechtsgebouw ziet er imposant uit. We worden naar de detectiepoort gedirigeerd. Onze zoon huppelt vrolijk door de poort en geeft de stoere beveiliger een hand. Alle bellen gaan af. Onze zoon lacht.

Bellen

De beveiliger moet even nadenken en vraagt aan hem om even te wachten. Onze zoon kijkt hem alleen maar lachend aan en blijft zijn hand vasthouden. Dan moet ik door de poort. Ook bij mij gaan de bellen af. Onze zoon lacht, hij vindt het geluid mooi. „U bent de advocaat me- neer?” „Nee, ik ben zijn vader.” „O, dan moet u terug.”

Mijn zoon laat de hand van de man los en loopt mij achterna. Ik excuseer me voor hem en leg aan de beveiliger uit dat hij niet kan praten. Onze zoon loopt nu tussen de bewaker en mij heen en weer. De bellen blijven rinkelen, onze zoon lacht.

Ik doe mijn tas, riem en horloge op de band. Maar de man gebaart dat het allemaal niet meer hoeft en we door kunnen lopen. Hij schudt vriendelijk zijn hoofd en steekt zijn duim omhoog naar ons. We zien er veilig genoeg en niet bedreigend uit, we mogen verder.

Toespreken

In de rechtszaal richt de rechter zich na de inleiding over het doel van de zitting eerst tot onze zoon. Hij kijkt naar de rechter, schommelt zacht heen en weer met een blauwe pop, Grover uit Sesamstraat, in zijn hand. Ik geef aan dat hij niet kan praten. De rechter zegt dat hij dat wel weet, maar eerst de betrokkene zelf toch even wat wil vragen en toespreken.

Ik houd mijn mond. De rechter heeft volkomen gelijk. Er komt geen zichtbare reactie. Onze zoon luistert, kijkt de rechter vriendelijk aan en houdt Grover stevig vast.

Dan richt de rechter zich tot mij. Ik vind het moeilijk. Hoe kan ik van dit mooie mens, onze zoon van 21 maar als een klein kind, nu zoveel narigheid over de problemen in zijn functioneren en beperkingen vertellen dat hij onder curatele moet?

Hand

Na de toelichting geeft de rechter aan dat hij een besluit zal nemen tot curatele. Ik slik, dit is nogal wat. Onze zoon is vanaf vandaag alles kwijt, zo voelt het. Ik gebaar dat we op mogen staan. Spontaan, voordat ik kan ingrijpen, huppelt onze zoon met Grover in zijn hand naar voren en geeft de rechter een hand. Uiteraard is dat – het naar voren lopen en aanraken van de rechter – niet toegestaan in de rechtbank!

Onze zoon houdt de hand van de rechter even vast, kijkt hem vriendelijk diep in de ogen aan. Alsof hij wil zeggen: „Dankjewel!” De rechter verkleurt, de griffier krimpt ineen. Onze zoon loopt na de handdruk rustig terug en zwaait nog even naar de rechter en griffier.

Dag jongen, klinkt het hees… een fijne dag verder.

Bedankt meneer de rechter, ik sta onder curatele.

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.