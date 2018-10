Al 500 inschrijvingen voor Inspiratiefestival op Terschelling

Jan Auke Brink

In het laatste weekend van oktober wordt op Terschelling voor de tweede keer het Inspiratiefestival gehouden. Eilander predikant Mathilde de Graaff: ,,Het wordt heel groot, overal op het eiland is wel iets te doen.”

In 2016 kwamen ruim 400 mensen op het festival af, dit jaar zijn er al meer dan 500 inschrijvingen, vertelt eilander predikant en festivalcoördinator Mathilde de Graaff. Of de gedroomde 1500 bezoekers worden gehaald is nog afwachten. ,,Het gaat best hard met de aanmeldingen, geen idee waar we eindigen.”

Op het festival is veel te doen, zegt De Graaff. ,,We hebben een uitgebreid programma neergezet: van muziek en theater tot meditatie en van verdiepende lezingen tot echte verhalenvertellers. Het was best spannend om zo breed te programmeren, omdat we voor de zomer niet wisten of er tien of duizend mensen zouden komen. Maar nu we al op ruim vijfhonderd aanmeldingen zitten, weten we dat het goed komt.” Het festival is een initiatief van de eilander kerken, die vier jaar geleden heel klein begonnen met een proefuitvoering van het festival, speciaal voor kerkenraadsleden uit de drie noordelijke provincies en uit Overijssel.

In 2016 werd het al grootser opgezet, met hulp van mede-organisatoren Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Toen kwamen bezoekers uit het hele land. Dit jaar heeft ook de landelijke Raad van Kerken zich aangesloten als mede-organisator, waardoor het programma nog breder wordt getrokken: ,,We richten ons nu niet meer specifiek op protestantse bezoekers, maar op iedereen uit de oecumene.”

Beweging

Het thema van dit jaar is ‘Geloven in beweging’. Dat mag dubbel worden opgevat, zegt De Graaff: ,,Mensen moeten eerst naar het eiland toekomen, wat voor velen al een hele reis is. Bijvoorbeeld voor de mensen uit Zeeland of Limburg. Als ze hier eenmaal zijn, kunnen ze overal op het eiland aan activiteiten meedoen: mediteren op het strand, naar een muziekvoorstelling in een kerk, naar een lezing van een universiteitsmedewerker in een schoollokaal of naar het theater in de duinen. En tot slot is het de bedoeling dat je geloofsbeleving ook echt geprikkeld wordt, in beweging wordt gezet.”

,,De bezoekers kunnen zich laven aan alles wat er is en ze kunnen zich ook opladen. Veel vrijwilligers stellen jaarlijks de programma’s van hun kerk samen, met bijvoorbeeld jeugdtheater, klassieke muziek of lezingen. Maar zij draaien vaak in een vast cirkeltje rond. Hier op het Inspiratiefestival kunnen ze andere ideeën opdoen, kennis maken met nieuwe groepen of nieuwe invalshoeken.”

Karin van den Broeke, ex-synodevoorzitter van de Protestantse Kerk verwacht dat het evenement uitgroeit tot een fenomeen in Nederland: ,,Als kerk moeten we de Geest de kans geven om flink te waaien. Ik hoop dat het Inspiratiefestival voor zoveel mogelijk mensen zo’n moment is.”