Sijbrand Alblas is predikant én pionier op Ameland

Jan Auke Brink

Het kerkelijk jaar begint in veel Friese gemeenten met een startzondag of zelfs een startweekend. Deze week deel 5: de hervormde gemeente van Ameland.

De hervormde gemeente Ameland heeft kerken in de dorpen Ballum, Hollum en Nes. De gemeente viert op 14 oktober de startzondag in Ballum. ,,Dit is eigenlijk de overgang van de drukke zomer naar de rustige winter”, zegt predikant Sijbrand Alblas (33). ,,In het toeristenseizoen houden we iedere zondag twee diensten waar honderden mensen komen, nu gaan we weer over naar een dienst per zondag, met zo’n vijftig tot zestig bezoekers.”

Zoals bijna alle kerken sluit ook Ameland aan bij het thema ‘Een goed gesprek’ dat de Protestantse Kerk in Nederland voor de startzondagen heeft bedacht. ,,Dat is handig, er is al veel voorwerk gedaan, wij kunnen onze eigen invulling er aan geven.”

Startzondag

De dienst begint met koffie en lekkers in de consistorie. ,,Daar hangen we ook papieren met stellingen op, zoals ‘Wat betekent de kerk voor de samenleving?’, ‘Wat maakt een gesprek goed?’ en ‘Wie is je favoriete Bijbelfiguur?’. Het is de bedoeling dat de mensen daar rondlopen en met elkaar in gesprek gaan. Daarna gaan we de kerk in voor de dienst. Die staat ook in het teken van een gesprek, zo zingen we in canon, waarmee de gemeente eigenlijk met zichzelf in gesprek is. Ook in de Schriftlezing zal ik het gesprek laten terugkomen. Tot slot houden we samen maaltijd waar we verder praten.”

Het wordt de eerste startzondag voor Alblas op het eiland, hij is er afgelopen februari begonnen als predikant. In de zomer was hij vooral druk met het leggen van verbindingen tussen eilanders en toeristen. ,,Ik ben voor 40 procent aangesteld als gemeentepredikant en voor 60 procent als pionier. Dat betekent dat ik de ruimte heb om nieuwe vormen te zoeken om mensen bij de kerk te betrekken. Maar het is ook heel intensief. Als predikant en pionier combineer ik eigenlijk twee banen.”

,,In de zomer hebben we onder meer stiltewandelingen en sing-ins gehouden. Ook is een oude boerderij aangekocht die we in de zomer in gebruik hebben genomen als pioniersplek De Plaats.”

Jongeren

Buiten het toeristenseizoen organiseert Alblas daar activiteiten voor eilanders. ,,Een van mijn opdrachten is om jongeren weer meer bij de kerk te betrekken. Het is heel moeilijk om in contact te blijven met de jongere generatie, maar als pionier heb ik de ruimte om te experimenteren. Zo organiseer ik maandelijks een avond voor millennials: twintigers en dertigers. De eerste bijeenkomst is op 12 oktober. We eten dan samen in De Plaats en daarna gaan we aan de hand van een film of stellingen de diepte in. Officieel duren die avonden tot acht uur, maar misschien wordt het wel veel later.”

Die bijeenkomsten zijn niet alleen voor wie al betrokken is bij de kerk, maar nadrukkelijk ook voor buitenkerkelijken. ,,Iedereen is welkom. Het geloof zal zeker ter sprake komen, maar iedereen brengt zijn eigen bagage met zich mee. Dat maakt de avonden ook interessant, denk ik.”

Mengen

Ook voor de tieners worden maandelijkse avonden georganiseerd. Maar Alblas wil verder gaan dan alleen jongeren bereiken. ,,In de zomer heb ik gezien dat het goed werkt om toeristen en eilanders te mixen. Nu wil ik ook generaties mengen. Dat gebeurde ook al wel bij de sing-ins, waar mijn eigen kindje van twee jaar de jongste was en de oudste deelnemer tachtig of negentig.

Dat contact tussen generaties wil ik voor de eilanders verdiepen. Zo denken we momenteel aan een kerstdiner voor ouderen, waarbij jongeren in galakostuum het eten serveren. Dan kunnen we echt tot verbinding komen.”

Dit is het laatste deel uit de serie over startzondagen in Friesland.