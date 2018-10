Rutte is door Unilever in z’n hemd gezet

De Haagse week

Henk van der Laan

Zelden heeft premier Rutte zijn wekelijkse persconferentie zo zwak en doorzichtig beargumenteerd als vrijdag over het besluit van ‘de heroverweging van de belastingmaatregelen ter bevordering van het Nederlandse bedrijfsleven’. Lees: het mogelijk niet afschaffen van de dividendbelasting.

De maatregel was bedoeld om grote, aan de aandelenbeurs gevestigde bedrijven te verleiden hun hoofdkantoor in Nederland te vestigen of in Nederland te houden. Of specifieker: voor Shell en Unilever, grote multinationals met een hoofdvestiging in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, die mogelijk één statutaire hoofdvestiging willen.

Dividendbelasting

Rutte heeft altijd ontkend dat de dividendbelasting speciaal zou worden afgeschaft voor Shell en Unilever. Dat deed hij gisteren weer, maar weinig overtuigend.

Want waarom dit hele pakket aan maatregelen heroverwegen, alleen maar omdat één bedrijf vrijdag bekend maakte toch niet voor Nederland alleen als vestigingsland te kiezen? En op de vraag of dan ook de verlaging van de vennootschapsbelasting – een andere maatregel in het bewuste pakket die nu ter discussie staat – op de tocht staat, zei Rutte dat dit niet het geval is.

Kortom: de dividendbelasting afschaffen was een belangrijk zet in een poging Unilever voor Nederland te laten kiezen. Nu Unilever dat niet doet, is de maatregel in feite niet meer nodig. Rutte zal dit natuurlijk altijd ontkennen, want dan zou hij toegeven dat hij een bijna twee miljard euro kostende maatregel wilde doorvoeren om slechts één bedrijf te paaien.

Heroverweging

Dat heroverwegen kan overigens niet te lang duren. Het Belastingplan 2019 is deze week bij de Algemene Financiële Beschouwingen besproken. Om dit op tijd in te laten gaan, zal de Kamer er snel over moeten stemmen, omdat ook de Eerste Kamer het nog moet bespreken.

Zolang als de heroverweging duurt, zal de maatregel nog steeds onderwerp van politiek debat zijn. Zoals zaterdag op het D66-congres, want er zijn genoeg D66-leden die het niks vinden.

Rutte is gisteren in feite door Unilever in het hemd gezet. De maatregel was vanaf het begin af aan omstreden, maar Rutte heeft het altijd vurig verdedigd – hoeveel tegenargumenten er in de loop van de tijd ook bij kwamen. En dan zegt Unilever opeens: ja sorry, bedankt voor alles, maar toch niet.

Blok aan het been

Het is raar dat een zeer behendig politicus als Rutte niet het inzicht had om al eerder toe te geven dat hij met iets bezig was wat niet zou slagen. De maatregel werd namelijk een blok aan het been omdat het al het andere wat dit kabinet deed en gaat doen overschaduwt. Zo was het vrijdag de bedoeling om trots een pakket aan klimaatmaatregelen te presenteren als ook plannen voor een ‘toekomstbestendig Groningen’. Dat is nu ondergesneeuwd.

Zo veel weerstand, zoveel kritiek uit alle hoeken kan niet genegeerd worden. Is er niemand dicht bij Rutte die adviseerde het idee te laten vallen? Of luistert Rutte niet meer naar kritische adviseurs? Als hij verstandig was geweest dan had hij de pleister gisteren met een ferme ruk weggetrokken. Dan was het even een dag lang commotie, maar dan was het gedoe wel voor eens en altijd voorbij – ruim op tijd voor de Statenverkiezingen bovendien.