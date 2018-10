Nieuwe kleren voor D66?

Contrapunt

Sytze Faber

Het is weer spannend in D66. Niet ongebruikelijk als de partij weer eens aan het regeren is geslagen. Na elf jaar oppositie, waarin het aantal Kamerzetels liefst verzesvoudigde, trad D66 vorig jaar toe tot het kabinet- Rutte III. Al tijdens de kabinetsformatie raakte partijleider Pechtold de kleur op zijn wangen kwijt. GroenLinks liet het migratiebeleid uiteindelijk zwaarder wegen dan kabinetsdeelname. Daardoor moest hij tandenknarsend de ChristenUnie als coalitiepartner accepteren. Dat was nog de enige mogelijkheid om een meerderheidskabinet te vormen.

Bij de onderhandelingen over het regeerakkoord liet het rechtse motorblok van VVD en CDA zich nadrukkelijk gelden. Tegen de zin van D66 en CU werd een snoeihard vluchtelingenbeleid afgedwongen. Weg kinderpardon. Ook duwden Rutte en Buma beide partijen de afschaffing van de dividendbelasting door de strot. Het referendum, eertijds een kroonjuweel van D66, belandde bij oude plunje.

Pleisters op de wonden waren mooie woorden over klimaat en duurzaamheid. Maar geen boter bij de vis. Dat wreekt zich nu. VVD en CDA hebben geen ambitie er wat van te maken. De VVD schampert dat opgepast moet worden om de economie kapot te vergroenen. Buma voorziet een revolte wegens een gebrek aan draagvlak voor de lasten van de (inderdaad: hoog gegrepen) klimaatdoeleinden. Zelf steekt hij geen vinger uit om dat draagvlak te versterken.

Keizer zonder kleren

Door mee te doen aan Rutte III werd Pechtold (en dus zijn partij) een keizer zonder kleren. Bovendien werd hij voor populistische media een dankbare prooi wegens financiële slordigheden in de persoonlijke sfeer en relationele onmin. Er is geen ontkomen aan: na twaalf jaar Binnenhofse hitte is Pechtold over zijn top heen. Zijn afscheid zit in de pen. Hij zal niet nog een keer lijsttrekker worden.

De opvolging van politieke kopstukken verloopt vaak chaotisch. Zal dat bij Pechtold anders gaan?

Er blijkt bijna wekelijks wel iets behoorlijk mis te zijn bij de overheid of een overheidsdienst. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten lijken hun zaken echter aardig op orde te hebben. Zie het recente verijdelen van een ernstige terreur-aanslag en een grootschalige Russische cyberaanval. Afgelopen week waarschuwde een van die diensten, de AIVD, dat in ons land, net als elders in West-Europa, gewelddadig rechts-extremisme annex vreemdelingenhaat verder om zich heen begint te grijpen. Vooral via internet, waarbij het Russische Facebook steeds populairder wordt, verspreidt zich het gif in onze samenleving.

Efficiency

Principieel, innerlijk verzet ontbreekt vrijwel. Omdat we met elkaar afgegleden zijn naar één dominante ideologie, die van het neoliberalisme. Daarbij staan economische waarde en efficiency centraal. Wegkijken is dan vaak het efficiëntst. Sluipenderwijs gaat het vervolgens van kwaad tot erger. Een (voorlopig) dieptepunt werd bereikt bij de laatste Algemene Politieke Beschouwingen. Wilders beet toen zijn in ons land geboren en getogen collega Kuzu toe: ,,U bent het vergif van deze samenleving. Dit is ons land. Dit is niet uw land. Wegwezen, meneer Kuzu.” De Kamervoorzitter zweeg, de publieke omroep keek de andere kant uit. En dat terwijl hierbij geraakt werd aan de bron van nazisme en fascisme: het onderscheid maken tussen (eigen) mensen en vermeende onmensen.

Afgelopen zondag werd er wél een trompet helder gestoken. Door minister Sigrid Kaag van D66 in haar Abel Herzberglezing. Het was één grote, doorwrochte oproep terug te keren naar levensbeschouwelijk idealisme en fier en luidkeels hoop en weerwerk te bieden bij de ondermijning van onze vrijheden en democratische rechtsstaat. ,,Wees niet stil! We zijn met velen.”

Kortom, de opvolging van Pechtold zou soepeltjes kunnen verlopen.

Reageren? fabersyma@gmail.com