Lichtvoetig vertrouwen

Teunard van der Linden

In de avondschemer tippelt vlak voor mij een egel over de weg. Op driftige pootjes steekt hij de straat over. Bolle rug, krassende pootjes, een pak golvende stekels. Schuw, lichtvoetig, teder. Ik houd mijn passen in. Nog net zie ik van opzij zijn puntige snuit. De kers op de taart. De laatste hand van de Schepper. Touch of perfection. Dan lost hij op in het donker.

Mijn reis voert naar een huisarts in ruste, die veertig jaar op het Friese platteland gewerkt heeft en die vertelt over zijn ervaringen en zijn relaas besluit met de snedige opmerking ,,dat aan het eind overblijft de ervaring van onervarenheid”.

Prachtig! Wij moeten, met andere woorden, scherp, wakker en oplettend blijven. ‘Argeloos als de duiven en listig als de slangen’, zoals het evangelie zegt. Mooi Bijbelwoord op Dierendag.

De afgelopen maanden heb ik een lijstje aangelegd van woorden en begrippen die ik nog niet kende, maar helemaal bij Harlingen horen. Admiraliteit. Blokhuis. De Blauwe Schuur. Anna Casparii. Getijdenbekken. Groenlandvaarder. Herenknechtenkamerstraat. Ouwe Seun. Caspar de Robles. Keermuur. Kraak. Pong. Vetkopers. Een Franeker bakje. Nou?

Lichtvoetig

In wat voor wereld ben ik terecht gekomen? Soms voel je de zwaarte van de vreemdheid der dingen. Je bent als nieuwkomer niet zomaar deel van het geheel. Zo versta ik nauwelijks een woord van het plat Friese dialect van mijn buurman uit Herbaijum op de avond bij de dokter.

Dan is het de kunst, lichtvoetig te blijven (als het egeltje met zijn tere snuit); om de vreemdheid niet als droesem neer te laten slaan op de bodem van je ziel. Daar zou je maar van gaan somberen.

Zet je tanden er in. Wees ontvankelijk. Oefen jezelf, maak je het vreemde eigen. Dat is inburgeren, dat is integreren op een weg waarop velen je zijn voorgegaan. Friesland heeft altijd zijn nieuwkomers en immigranten gekend, al stond autonomie ook altijd hoog in het vaandel en vielen de Friese kerken, las ik ergens, niet onder de bepalingen van de Dordtse Synode.

Ontdekken

Ik kijk nog even op mijn lijstje. Westergo, Middelzee, boreaal, oremus. Wat een prachtige wereld ook om te ontdekken, geduldig en volhardend: de maritieme omgeving, de noordelijke ruimte, de Friese eredienst en geloofsweg, de Harlingse accenten.

Op cursus in Jorwert wordt ons tijdens een kuiertocht door de velden, volgend op een inleiding over de inspiratie van Menno Simons, gevraagd naar de eigen fundamenten. Mij spreekt Psalm 32 toe: ‘Zo zegt de Heer, mijn weg zal Ik u wijzen’. En het antwoord, rijmend op dit vertrouwen: ‘Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan / Gij gaat mij voor, gij maakt voor mij ruim baan.’ Een tekst om een puntje aan te zuigen. Het is alles een geschenk, nou?

Teunard van der Linden is predikant in de Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. Reacties via: tg.linden@gmail.com