Iedereen moet naar therapie

Tamarah Benima

Ik grap altijd: het enige jubileum dat ik ga vieren is vijftig jaar therapie. Onlangs zei ik dat ook tegen mijn therapeute. Ze schoot in de lach en reageerde toen met: ,,Wat een goed idee!” Ik ben niet getrouwd, dus kan geen papieren, koperen, ijzeren, zilveren, kristallen, gouden of platina bruiloft vieren. Ik heb geen kinderen, dus voor mij ook geen trouwerijen van kinderen, of zelfs kleinkinderen. Ik heb niet vijftig jaar bij de spoorwegen of het waterschap gewerkt. Dus jubilea.. het zit er niet in. Behalve dus van therapie.

Op mijn 18e begonnen, uit bittere noodzaak. Zonder therapie zou ik al lang van de aarde verdwenen zijn, of nog steeds ongelukkig of onprettig gestoord. Niet zo ‘prettig gestoord’ als ik nu ben. Soms weet ik waarom ik voor die lange, moeizame weg naar geestelijke gezondheid heb gekozen. Neem vandaag. Na een bezoek aan een vriendin wilde ik wegrijden. Na twee meter achteruit, zakte mijn voorwiel door een verrot luik boven een oude beerput. Vroeger zou ik in alle staten zijn geweest. Al was het maar omdat ik niet op tijd kon zijn voor de volgende afspraak. Nu, dankzij mijn onvolprezen therapeuten: ANWB gebeld, afspraak afgezegd en op zoek naar een krik en een man die mijn auto en mij zou bevrijden. Binnen drie kwartier was het gepiept. Geen stress, geen traan. Gewoon ‘niks aan de hand’.

Plus, ik heb me gerealiseerd dat het hele voorval een blessing in disguise was, een zegen die zich nog niet heeft gemanifesteerd. Want voor hetzelfde geld zou niet mijn auto door de plank zijn gezakt, maar mijn vriendin. Wat had er niet kunnen gebeuren: gescheurde enkelbanden, gescheurde kniebanden, een nare breuk van het onderbeen, of een fikse hersenschudding door de ongelukkige val. Voor hetzelfde geld zou ze de komende twintig jaar hebben gestrompeld en met pijn zijn blijven zitten. Allemaal voorkomen door een engel die mij en haar goed gezind was/is. Echt, iedereen zou naar therapie moeten. Eerst voor de grote dingen, daarna voor de ‘kleine’. Als ik echt mijn jubileum ga vieren, beste lezer, komt u dan?