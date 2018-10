Ds. Reinier van den Berg was boegbeeld CGB

Lodewijk Born

Maandag 1 oktober overleed ds. Reinier van den Berg. Decennialang was hij het gezicht van het Confessioneel Gereformeerd Beraad, waarvan hij erelid was.

Reinier van den Berg werd geboren op 25 augustus 1929 in Ridderkerk. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1959 gereformeerd predikant in Bergen (Noord-Holland). Daarna stond hij in Bodegraven (1964, vanaf 1968 gecombineerd met Nieuwerbrug) en ten slotte Ermelo (1969).

Van 1973 tot 1991was hij voorzitter van het Confessioneel Gereformeerd Beraad. Ds. Dick Westerneng, predikant in ’s Gravenpolder en de huidige voorzitter van het CGB-hoofdbestuur, schetst de betekenis van Van den Berg voor het Confessioneel Gereformeerd Beraad. ,,Hij was voorzitter in de bloeitijd van het CGB. Toen er nog bijeenkomsten waren in de IJsselhallen in Zwolle met soms vier- tot vijfduizend mensen. Dat was legendarisch.”

Met een bevlogen prediking door Van den Berg en gedichten die werden voorgedragen door Nel Benschop. ,,Ik was toen nog student. Sinds die tijd ken ik hem.” Van den Berg was een bijzonder iemand. ,,Als hij er was, kwam er wel iemand binnen. Een kwikzilverachtige verschijning. Hij straalde echt iets uit.”

Pastorale kwaliteiten

Van den Berg werd ook geroemd om zijn pastorale kwaliteiten in de gemeenten die hij diende. ,,Iets wat wel eens onderbelicht is gebleven.”

Hij werd als voorzitter opgevolgd door ds. Koos Staat. Daarna volgden in die functie nog ds. Arie de Ruiter en nu Dick Westerneng, maar niemand maakte meer een zo lange periode vol als preses in het hoofdbestuur.

Van den Berg werd vanwege zijn grote verdiensten voor het CGB benoemd tot erelid. De landelijke appeldagen bezocht hij zo lang hij dat fysiek kon. Verder bleef hij – op eigen verzoek – op afstand. Hij wilde zijn opvolgers niet voor de voeten lopen, aldus Westerneng.

Bijbelse plaatsen

Van den Berg ging in 1992 met emeritaat. Hij schreef de boeken Met de bijbel door Turkije en Op de grens van religie en geloof. Na zijn pensionering kon hij zijn kennis en kunde helemaal kwijt in de website Bijbelseplaatsen.nl. Een digitale vraagbraak over allerlei onderwerpen. Met tal van kaarten van Bijbelse plaatsen.

‘Mijn belangstelling voor Bijbelse plaatsen komt voort uit het geloof dat het evangelie geen plaatsloze en tijdloze filosofie is, maar de geschiedenis is ingegaan’, schreef hij. Ook over maatschappelijke onderwerpen had hij een mening, zoals de amusements- industrie. ‘We leven vandaag onder de hypnose en de narcose van de amusementsindustrie. Alles moet plezierig en leuk gebracht worden. De ‘verleuking’ neemt toe.’ Westerneng: ,,Feitelijk zette hij met die site voort wat hij bij het CGB ook al deed: hij wilde mensen helpen met informatie voor goede prediking.” Onder het kopje ‘Hemel’ schreef hij dat mensen ‘Aandeelhouders van eeuwigheidsleven’ zijn. In de hemelse burgerstand is er slechts één categorie: ingekomen.

Van den Berg wist in duidelijke oneliners over te brengen hoe diep het christelijk geloof voor hem ging. ‘Jezus is geen Loser. Zijn zaak is een gewonnen zaak.’ En: ‘Jezus zoekt geen meelopers, maar volgelingen.’ Over de opdracht van de kerk was hij helder: ‘De kerk is geen showroom waar God te bezichtigen is, maar plek van verkondiging’.

Reinier van den Berg werd 89 jaar.