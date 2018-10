Tijdens de maaltijd loopt het gesprek beter

Bertjan van de Lagemaat

Als predikant in Londen ontmoet Bertjan van de Lagemaat mensen vaak tijdens een maaltijd. Bij ontbijt, lunch of diner kun je betere gesprekken voeren dan aan de vergadertafel, zo merkt hij.

‘Eigenlijk zouden we iedere zondag de maaltijd van de Heer moeten vieren.’ Het zijn woorden die ik zo’n vijftien jaar geleden hoorde, uit de mond van mijn docent liturgie Hans Uytenbogaardt. ‘Met het samen eten is het allemaal begonnen. De eerste gemeenten kwamen samen rond de maaltijd om met elkaar te eten en met elkaar te spreken over Jezus.’

Ik moet nog regelmatig terugdenken aan die woorden van mijn docent liturgie die tevens een van mijn voorgangers is hier in Londen. Niet dat wij hier wekelijks avondmaal vieren, maar de maaltijd speelt in de setting waarin ik werk hier in Londen een belangrijke rol. Sinds ik in Londen werk, eet ik veel meer buitenshuis dan voorheen. Als je werkt in een wereldstad en de mensen van de gemeente verspreid wonen over een groot gebied, is het gemakkelijk om elkaar rond een maaltijd te ontmoeten.

Ter illustratie: in de afgelopen week hadden we op zondagmiddag een picknick in Hydepark met sandwiches en allerlei lekkernijen die werden meegebracht door gemeenteleden, op woensdag mocht ik aanschuiven bij een werkontbijt met de bisschop van Londen, op donderdag had ik een lunchafspraak met een trustee van de kerk en dineerde ik ’s avonds met mijn voornamelijk Vlaamse vrienden van de Orde van den Prince en zaterdag was er een feest van de vereniging Neerlandia op de residentie van de ambassadeur met allerlei hapjes met een Nederlands tintje.

Ontspannen

Ik ben die momenten van samen eten gaan waarderen het afgelopen jaar. Niet alleen omdat ik van lekker eten houd, maar vooral omdat je samen aan tafel op een of andere manier meer ontspannen met elkaar spreekt. Het zorgt voor waardevolle ontmoetingen, die meer opleveren dan wanneer je elkaar in een vergaderomgeving ontmoet. Aan tafel kun je spreken als onder vrienden. Dat heb ik geleerd uit de Bijbel. Maar het geldt ook nog voor vandaag.

Vooral het ontbijt met bisschop Sarah heeft indruk op mij gemaakt. Tijdens de maaltijd wist ze, weg uit de normale vergadersfeer, een aantal lastige en geladen onderwerpen over vrouwen in het ambt en een op handen zijnde reorganisatie op een open en ontspannen wijze bespreekbaar te maken. Ze sprak bovendien over een etentje dat ze de week daarvoor had met een groep ‘jonge’ kerkleden, zogenoemde millennials. Ze had hen uitgenodigd om met haar te eten en in alle vrijheid te spreken over wat hen bezighoudt en wat de kerk voor hen zou kunnen betekenen.

Jongeren komen los

Met de bisschoppen aan tafel, in plaats van tegenover hen aan de vergadertafel, waren ze snel losgekomen en vertelden de jongeren dat de kerk volgens hen moet spreken over slechts drie dingen: de liefde van Jezus, zorg voor de armen en gemeenschapszin. Het had bisschop Sarah en haar collega’s verrast. Aan de vergadertafel worden ingewikkelde en weinig succesvolle plannen ontwikkeld om twintigers en dertigers bij de kerk te krijgen, maar tijdens het etentje werd opeens duidelijk dat de behoefte eigenlijk dicht bij de basis van het kerk-zijn ligt. Een kerk die laat zien dat ze er echt voor de mensen is, zoals Jezus dat was, is belangrijker dan flitsende activiteiten.

Wat een verademing om het zo aan te pakken, dacht ik bij mezelf. Hadden bisschop Eijk en Klaas Dijkhoff maar besloten om samen een hapje te gaan eten in plaats van venijnige open brieven naar elkaar te schrijven. Het kan nog steeds, en dan kunnen ze misschien echt met elkaar in gesprek raken over de vraag wat de kerk ook nu nog kan betekenen voor mensen. En nu ik toch bezig ben: zou het ook geen goed idee zijn voor Theresa May en Michel Barnier? Niet tegenover elkaar aan de onderhandelingstafel, maar gewoon samen aan tafel. Geen rapporten en white papers mee om je achter te verbergen, maar een gesprek van mens tot mens over waar het nu uiteindelijk om draait.

Het lijkt me wel wat, en dan moeten ze onderling maar uitmaken of het een full English breakfast wordt, of toch een continentaal ontbijt.

Bertjan van de Lagemaat is predikant van de Nederlandse Kerk in Londen.