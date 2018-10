Technologie en democratie

Contrapunt

Sytze Faber

Waardoor verandert een samenleving? Met name door technologische doorbraken. Een paar voorbeelden.

In 1960 werd de anticonceptiepil uitgevonden. Daardoor kreeg de emancipatie van de vrouw eindelijk vleugels. Met #MeToo als voorlopig hoogtepunt.

In 1760 vond James Watt de stoommachine uit. Het begin van de industriële revolutie. Producten konden op veel grotere schaal worden gefabriceerd. Ze werden daardoor stukken goedkoper. Zo kwam er meer welvaart. Dat gaf de emancipatie van de burgers vleugels. Ze werden mondiger en kritischer. Het duurde al met al een eeuw, maar het was wel dáárdoor dat de democratie in onze wereld vaste grond onder de voeten kreeg. Dus eerst de industriële revolutie, daarna de democratie. In die volgorde.

Met de komst van de computer kwam er weer een technologische doorbraak. Het is denkbaar dat daardoor de cirkel wordt gesloten en de maatschappelijke zegeningen van de industriële revolutie nu weer worden weggespoeld. Er zit heel wat aan vast, ik beperk me tot het economische aspect.

Volk en vaderland

In een democratie is het belangrijk dat alle mensen kunnen meedoen en een menswaardig bestaan hebben. Daarom temden de nationale overheden in de periode tussen de industriële en de digitale revolutie de markt en het bedrijfsleven. De verzorgingsstaat kwam er.

Door de digitale revolutie, het wereldwijde web en alles wat daarmee annex is, is de economie een economie op wereldschaal geworden waarin alles met alles samenhangt. De politieke organisatie bleef daarentegen voornamelijk een nationale aangelegenheid. De politiek kan daardoor bij lange na niet opboksen tegen die geglobaliseerde economie.

Zie de brexit. De Britse politiek zit met de handen in het haar. Het probleem is een flinke maat te groot voor Conservatieven en Labour. Regie is in geen velden of wegen te bekennen. Het blijft steken in ‘God zegene de greep’. Het is illustratief.

De winsten van het internationale bedrijfsleven klotsen tegen de plinten. Ze komen echter grotendeels ten goede aan bazen en aandeelhouders. Niet aan de werknemers. De vakbeweging is bijkans een dood vogeltje geworden, de verzorgingsstaat een bouwval.

Muurbloempje

De inkomens- en vermogensverschillen – lees de Franse econoom Piketty – worden met de dag groter. Oorzaak: de schatten die de internationale economische elite verzamelt, vermenigvuldigen zichzelf weer. Dat gaat dubbelop. De superrijken worden voortdurend rijker, de kansarmen en laagopgeleiden, in ons land alleen al twee en een half miljoen, krijgen het steeds moeilijker. Logisch dat het rechtspopulisme – appelleren aan de onvrede van de eigen doorsnee burgers, ageren tegen de boze buitenwereld – overal de wind in de zeilen heeft. President Trump belichaamt het als geen ander: weg met de internationale samenwerking, leve het nationalisme! Een doodaanjagende weg.

De natiestaat is in de internationale economische wereld maar een muurbloempje. Voor haar profilering is ze aangewezen op het tamboereren op eigen volk en vaderland. Wilders gaf daar vorige week een ontluisterend staaltje van ten beste. Hij beet collega Kuzu van Denk toe, dat hij het vergif in onze samenleving is en ons land dient te verlaten. Onversneden nazisme en fascisme. Kamervoorzitter Arib zweeg, de publieke omroep eveneens. Zover zijn we al.

Kan het tij worden gekeerd? Ja, als er politici opstaan die ervan overtuigd zijn dat er één land is, de aarde, en één volk, de mensheid. Om daar draagvlak voor te krijgen is het noodzakelijk dat ze een bondgenoot zijn van mensen in eigen land voor wie de participatiesamenleving een fopspeen is. Dus op naar een verzorgingsstaat nieuwe stijl. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, door de invoering van een menswaardig basisinkomen. Anders wordt het rechtspopulisme de winnaar van de digitale revolutie. Geluk ermee.

Reageren? fabersyma@gmail.com