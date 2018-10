Over wat er op de Dordtse Synode gebeurde weten we te weinig

Michel van Heijningen

De Dordtse Synode wordt dit jaar uitgebreid herdacht. Dat leidt tot tal van publicaties. Dordt in context, vormt een nuttige inleiding. Ook over waar het destijds allemaal om draaide.

Dit jaar vierhonderd jaar geleden, in de jaren 1618- 1619, vond er in Dordrecht een landelijke kerkelijke vergadering plaats. Via die synode ontving de kerk de zogenaamde ‘Dordtse Leerregels’ oftewel ‘de vijf artikelen tegen de remonstranten’. Tot de dag van vandaag behoren die Leerregels tot de grondslag van verschillende protestantse kerken. De Dordtse Leerregels: voor de één bron van discussies over de daarin verwoorde leer van de verkiezing, voor de ander reden tot geloofstwijfel, voor een derde nauwelijks relevant. Dat er nu een boekje is verschenen over deze synode en de leerregels van Dordt, vind ik stoer en lijkt me zeker ook belangrijk.

De Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk is de motor achter de zogenaamde ‘Artios (toerustings) reeks’, een serie met vaak pastorale onderwerpen. In deze reeks verscheen onlangs Dordt in contex geschreven door prof. dr. Gijsbert van den Brink, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Leerregels

In het boek wordt geprobeerd de achtergronden van de Dordtse synode en de Leerregels weer te geven, met het doel begrip te kweken voor wat er toen werd opgesteld en besloten. De auteur neemt het daarmee op voor de genoemde Leerregels zonder elke formulering daarvan klakkeloos over te nemen. Zelf noemt hij het ‘respectvol, maar niet onkritisch lezen’ (pag 141).

Duidelijk wordt gemaakt dat de thematiek van Dordt van het grootste belang is voor het christelijk geloof. In de Bijbel worden we gewezen op het offer van Jezus Christus tot verzoening van de zonden. Door het geloof in Hem worden mensen zalig. De vraag die in Dordt op de agenda stond was deze: wie gaan er nu in Jezus Christus geloven? Zijn dat mensen met een speciale aanleg, opvoeding, intelligentie of kwaliteit? Of zijn dat mensen die God daarvoor uitkiest, zonder daarbij te letten op wie zij zijn en wat ze doen (de zogenaamde uitverkiezing)?

Eigenlijk draait alles om de vraag: is de zaligheid een volkomen geschenk (inclusief het geloof zelf), of moet een mens iets (het geloof) bijdragen aan zijn eigen heil?

Persoonlijk heb ik met groeiende interesse het boek gelezen. Vanuit de vroege kerk beschrijft Van den Brink hoe er door kerkvader Augustinus (354-430) en door de kerk daarna vanuit het lezen en verstaan van de Bijbel een uitverkiezingsleer werd geformuleerd. Deze leer, zo wordt in het boek betoogd, hoort bij het wezen van het christelijk geloof, ook al zal niet elke christen dit accepteren.

Arminius en Gomarus

De Dordtse synode vond plaats omdat er in die tijd een conflict was tussen de remonstranten en de contra-remonstranten, vertegenwoordigd in de theologen Arminius en Gomarus. Dat wat in eerste instantie een binnenkerkelijk conflict was, werd door de keuzen van de politieke leiders van die dagen (Van Oldenbarnevelt en Prins Maurits) tot een dreigende burgeroorlog tijdens het twaalf jarig bestand in de tachtig jarige oorlog. Daarom was het nodig dat er een uitspraak van de kerk volgde. Tegelijk toont het boek aan dat de kwestie internationaal en in de Rooms-Katholieke Kerk ook speelde.

Op de synode en via de leerregels krijgen de contra-remonstranten gelijk. God kiest mensen uit voor het heil. Hij wacht niet tot er iemand uit zichzelf gaat geloven, eenvoudigweg omdat Hij dan niemand zou aantreffen. Zalig worden is voor de volle honderd procent genade. Een geschenk, all inclusive.

Om die reden is het voor iedereen mogelijk om bij Jezus te horen. God zoekt niet naar mensen die Hem zoeken (die zijn er gewoonweg niet, zie onder andere Psalm 53), maar Hij zoekt mensen die bij Hem vandaan lopen om nooit meer terug te keren. Die genade, dat wonder, wordt in Dordt beleden en in het boek van Van den Brink beschreven.

Verlangen

Volgens Van den Brink zijn dit gereformeerde noties in de brede katholieke theologie. Gereformeerd is dan volgens hem ‘het diepgewortelde verlangen om de kerk kerk te laten zijn in overeenstemming met het woord van God’ (pag. 132). De Bijbel heeft in zo’n gereformeerde kerk het absolute gezag. En God zelf is degene van wie we afhankelijk zijn en tot wiens eer we leven. Zo’n kerk behoeft daarnaast een doorgaande reformatie. Telkens weer moeten leer en leven, theorie en praktijk, geijkt worden op grond van Gods Woord.

Deze gereformeerde leer maakt je tot de dag van vandaag immens dankbaar voor het geschenk van het geloof. Een mens die niet loskomt van Jezus mag weten dat dit het onverbreekbare werk van de Heilige Geest in hem of haar is. Diezelfde leer geeft hoop aan christenen in een krimpende kerk. Onze God heeft geen mensen nodig die Hem zoeken, Hij begint gewoonweg daar waar geen begin is of menselijk gezien geen beginnen aan is. Een goed begrijpen van deze leer – en het boek van Van den Brink draagt daar zeker aan bij – brengt je bij ode aan de drie-enige God.

Michel van Heijningen is predikant in de Protestantse Kerk en woont in Dorkwerd.

Dordt in context. Gereformeerde accenten in katholieke theologie. Dr. G. van den Brink. Groen. 13,50 euro