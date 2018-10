Natuurwetenschap kan en zál nooit alles kunnen verklaren

Pieter Anko de Vries

We leven in een wereld waarin veel mensen een groot vertrouwen hebben in de wetenschap. Maar wat biedt die ons als het om de grote vragen des levens gaat? Niet zoveel als steeds wordt beweerd.

Sommige natuurwetenschappers, en niet de minsten, claimen dat de wetenschap uiteindelijk in staat zal zijn alle vragen waarmee we worstelen op te lossen. Een paar voorbeelden: wat is leven? Hoe is dat ontstaan? Wat is nou precies het enorme universum waarin onze aarde als een speldenknop ronddraait? Hoe werkt de evolutie en waarom worden er steeds weer ontdekkingen gedaan die bestaande opvattingen op losse schroeven zetten? Kun je spreken van een schepping?

Het besef dat de wezenlijke vragen van ons leven, van ons bestaan, van ons universum niet kunnen worden beantwoord is bij veel wetenschappers geen gemeengoed. Door de eeuwen heen heeft de wetenschap heel veel bereikt. Daardoor is de illusie ontstaan dat er uiteindelijk geen geheim voor de wetenschap bewaard blijft, dat de wetenschap alle vragen zal beantwoorden. Die opvatting wordt ‘sciëntisme’ genoemd. In de kern komt het er op neer dat deze denkrichting gebaseerd is op de stelling dat alles wetenschappelijk verklaarbaar is. En als iets niet te verklaren is, dan heeft het geen enkele waarde.

In Een klok weet niet hoe laat het is zet wetenschapsjournalist, oud-hoofdredacteur van Trouw en docent aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie Willem Schoonen vraagtekens bij de claims van menig wetenschapper. Hij laat zien dat veel wetenschappelijk onderzoek, ondanks dat vaak het tegendeel wordt aangetoond, blijft vasthouden aan de veronderstelling dat alle geheimen van de natuur eens zullen worden onthuld. Maar met deze bewering gaat het direct al fout, zegt Schoonen: zij is niet wetenschappelijk te toetsen, zij ligt voorbij de natuurkunde, zij is een geloof.

Vragen

Er blijven steeds vragen over de randen van wat we weten. Vooral (evolutie)biologen en hersenwetenschappers zijn het meest hardnekkig in hun beweringen dat alles natuurkundig valt te verklaren. We kennen allemaal de kreet ‘wij zijn ons brein’. Maar zo makkelijk is het niet, zo blijkt uit ander onderzoek. Veel vragen blijken niet vanuit die makkelijke theorie te kunnen beantwoord.

De theoretische natuurkundigen en de kosmologen zijn veel bescheidener in hun opvattingen: bij de oorzaak van het begin van ons heelal kan een eventuele schepper niet natuurkundig worden weggeredeneerd. De kans dat alle voorwaarden aanwezig zijn voor het ontstaan van de aarde met uiteindelijk denkende wezens is zo klein, dat toeval moet worden uitgesloten. Tenzij er oneindig veel verschillende heelallen bestaan, waarvan die van ons er slechts één is. Maar die andere heelallen kunnen we, en zullen we nooit kunnen waarnemen. Zo’n bewering valt dus voor eeuwig buiten de scoop van de wetenschap en is speculatie, een geloof.

Een klok weet niet hoe laat het is. Willem Schoonen. Balans, 9,99 euro