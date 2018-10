Klimaatplannen, de valkuil voor dit kabinet

De Haagse week

Henk van der Laan

Vergeet de dividendbelasting, hét onderwerp dat dit kabinet echt in problemen kan brengen is klimaat.

Er is een ontwerp-klimaatwet opgesteld door partijen van de coalitie en de oppositie. Daarin staat dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2050 95 procent lager moet liggen dan in 1990, het internationale ijkjaar. Hoe dit bereikt zou moeten worden, moet in het Klimaatakkoord staan. Hierover praten meerdere belanghebbende partijen onder leiding van VVD-coryfee en oud-milieuminister Ed Nijpels aan zogeheten klimaattafels.

Doorpolderen

Dit loopt echter niet zo soepel. En wat wil je, het bedrijfsleven heeft heel andere belangen dan milieugroeperingen. De een wil niet al te veel opgeven en de andere wil een radicaal andere koers. Het idee van lang doorpolderen tot je een compromis hebt waar alle partijen zich in zekere mate senang bij voelen, gaat bij dit onderwerp niet werken.

Als ‘de polder’ er niet uitkomt, moet het kabinet een knoop doorhakken. En dat gaat, zo valt nu wel te voorspellen, niet gebeuren.

Want een radicaal ander beleid betekent dat milieuonvriendelijke producten en diensten zwaarder belasten worden en dat er grote uitgaven moeten worden gedaan om oude technieken te vervangen door innovaties. Dat kost geld, en daarmee volgt de aloude vraag: wie gaat dat betalen?

Duurder

Het antwoord is simpel: u en ik. Ofwel direct via hogere belastingen en hogere heffingen, ofwel indirect via duurdere producten. Want wanneer de lasten niet bij de burger gelegd worden maar bij het bedrijfsleven, rekent het bedrijfsleven die lasten gewoon door via de productprijzen aan de consument.

Het is een offer dat een partij als GroenLinks wel wil maken want, zo redeneert de partij, het gaat om de toekomst van de aarde. Bovendien kost niets doen op termijn meer aan klimaatschade dan wel iets doen.

Het CDA redeneert anders. Partijleider Buma ziet de klimaatidealen als iets van een maatschappelijke bovenlaag die de omschakeling financieel wel kan hebben. Maar de ‘gewone man’ wordt in Buma’s ogen kind van de rekening. Precies om deze reden – naast het migratievraagstuk, uiteraard – mislukten de formatiebesprekingen vorig jaar met GroenLinks. En hoewel zij minder ver gaan dan GroenLinks, willen ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie werk maken van klimaatbeleid, veel meer dan CDA en VVD.

Meloenen geslikt

In het uitvoeren van het regeerakkoord werkt de coalitie soepel samen en worden alle meloenen geslikt. Maar daar was wel een flink aantal maanden van moeizame formatieonderhandelingen voor nodig. Zodra het gaat over plannen die niet in dit regeerakkoord staan, wordt het moeilijker. Zo werden plannen van minister Dekker van Rechtsbescherming over het korten op de rechtsbijstand – die niet in het regeerakkoord stonden – deze week snel afgeschoten. Nu had Dekker als staatssecretaris in het vorige kabinet al een neusje voor het bedenken van plannen die het niet halen, maar het tekent wel dat dit regeerakkoord echt ‘gestold wantrouwen’ is.

Dus de invulling van klimaatbeleid wordt een stevige klus, met twee mogelijke uitkomsten: of een waterig akkoord dat in feite het probleem vooral doorschuift naar een volgend kabinet, of de coalitie komt er niet helemaal niet uit.