Karaktermoord, reputatieschade

Tamarah Benima

Eerst de zogeheten disclaimer, die is tegenwoordig nodig als je een mening hebt over een ‘gevoelig’ onderwerp. Als peuter werd ik seksueel misbruikt door een inwonende oppas. Dus ik ben niet alleen maar een feministe van de oude stempel die nog steeds pleit voor seksuele vrijheid van iedereen, als oplossing van cruciale problemen waar de mensheid mee worstelt.

En ik ben niet alleen maar een feministe van de oude stempel die in het kader daarvan tegen die onderdrukkende nieuwe preutsheid is. (In Amerika is die preutsheid overigens niet zo nieuw). Ik ben – vreselijk woord – ervaringsdeskundige en bovendien vernoemd naar de Bijbelse Tamar. Tamar, de dochter van koning David, wordt verkracht door haar halfbroer Amnon. Vervolgens walgt hij van haar en stuurt haar weg, waardoor ze helemaal geen kans meer heeft op een leefbaar leven. De rabbijnen uit de oudheid zijn heel kritisch over haar. Want, zo zeggen zij, Tamar heeft het gebeurde aan de grote klok gehangen en daarmee conflicten die er al waren, verergerd. Let wel, dit zijn dezelfde rabbijnen uit de oudheid die tweeduizend jaar geleden al erkenden dat verkrachting in het huwelijk voorkomt en dat veroordeelden, en seks met een dronken vrouw zonder meer als verkrachting aanmerkten. De rabbijnen die Tamar veroordeelden waren beslist niet vrouwvijandelijk.

Te midden van alle commentaren die ik van Amerikaanse collega’s heb gelezen over Ford versus Kavanaugh. Tamar was daadwerkelijk verkracht, lees 2 Samuel. Ford werd aangerand, of niet – dat is niet zeker. In een joods strafproces moeten er minstens twee getuigen zijn, die geen familie van slachtoffer of dader zijn. Er zijn geen getuigen van of er iets is gebeurd tussen Ford en Kavanaugh, en zo ja, wat. Daarmee is een strafproces onmogelijk en blijft alleen rechtspraak door karaktermoord en reputatieschade. Dat is zeer ernstig. Maar nog ernstiger, en dat zagen de rabbijn goed, er is al een oorlog gaande tussen politici, rechters, bestuurders, kiezers. Mag je die oorlog verergeren omdat je bent aangerand – hoe erg dat ook is?