Hoe breiende vrouwen en Sint Maarten de dorpskerk in stand kunnen houden

Wim Warnar

De PKN lanceerde vorige week in het Utrechtse Maarn het platform van de Dorpskerkenbeweging. Centraal stond de vraag hoe kerk en dorp in een veranderende tijd bij elkaar betrokken kunnen blijven. In een volle Ontmoetingskapel in Maarn dachten kerkenraadsleden, predikanten en kerkelijk werkers die werkzaam zijn in een dorpscontext na over de verbinding tussen dorp en kerk.

Er waren zo’n tweehonderd mensen, verbonden aan dorpskerken uit heel Nederland. Dat het initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) aan een vraag voldoet, bleek wel uit de wachtlijst: er waren onvoldoende plekken om alle geïnteresseerden te laten deelnemen.

Flip Boer, voorzitter van de kerkenraad van Munnekeburen, is een van de deelnemers aan de bijeenkomst. Hij ziet graag dat de kerk een centralere plek krijgt in het dorp. De expositie in het kader van Culturele Hoofdstad met kunstwerken van Marc Chagall in de kerk was een mooi succes. Maar zoiets vraagt veel energie. En: hoe kom je aan nieuwe ideeën voor een volgend project, waarbij je bijvoorbeeld ook mankracht buiten de kerk werft? Boer hoopt dat de Dorpskerkenbeweging daar aan kan bijdragen door het uitwisselen van ideeën. En dan een stap verder dan met alleen de buurgemeenten.

Dat is ook het doel van de gisteren gelanceerde Dorpskerkenbeweging. Die wil kerken elkaar te laten inspireren, waarbij benadrukt wordt dat het een beweging vanuit de praktijk is, terwijl de PKN slechts als initiatiefnemer fungeert.

Betrokken

De vraag die centraal staat is hoe kerk en dorp in een veranderende tijd bij elkaar betrokken kunnen blijven. ,,De beweging is open naar andere kerkgenootschappen en zoekt samenwerking met landelijke, regionale en lokale partners die zich ook inzetten voor kwaliteit van leven in het dorp en op het platteland.”

De vanzelfsprekendheid van de lokale presentie van de dorpskerk staat steeds vaker onder druk en dat is jammer, want juist dorpskerken kunnen een belangrijke maatschappelijke functie vervullen meent Koos Mirck, werkzaam bij de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.

Vrijwel alle dorpelingen hechten volgens Mirck waarde aan een dorpskerk, al doet ieder dat op zijn eigen manier. Hij roept op tot verbinding en samenwerking: ,,Ga terug in de dorpsgemeenschap en kijk wat de behoeftes zijn.”

Een kleine twee jaar geleden was Mirck in het nieuwe dorpshuis in Rottevalle: een prachtig gebouw, vlak naast een kerk op een terp. Maar toen hij er naar vroeg, bleek er toentertijd vrijwel geen contact te zijn tussen kerk en dorpshuis. Een gemiste kans, aldus Mirck. Kerkbestuur en dorpsgemeenschap moeten volgens hem juist de krachten bundelen en gezamenlijk werken aan een rol voor het gebouw binnen de gemeenschap.

Leefbaarheid

Jacobine Gelderloos heeft onderzocht hoe de kerk kan bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Op deze Dorpskerkendag is de publieksversie van haar proefschrift Sporen van God in het dorp gepresenteerd. Gelderloos stelt onder andere dat goede samenwerking ,,voortkomt uit een gedeeld verlangen of een gedeelde zorg, die niet in de eerste plaats het eigen voortbestaan aangaat”. Volgens haar moet de kerk veel meer de blik naar buiten richten om te ontdekken welke gemeenschappelijke idealen, zorgen, verlangens en belangen kerk en dorp hebben.

Wellicht kunnen de zogeheten dorpskerkambassadeurs daar een rol in spelen. Tijdens de dag werden de drie door de PKN aangestelde ambassadeurs met elk hun eigen regio voorgesteld. Voor Noord- Nederland is Jolanda Tuma ambassadrice.

Ze wil graag horen wat er allemaal al gebeurt in de kerken in dorpen. Het doel is om die verhalen te verzamelen en ze vervolgens te delen met de verschillende dorpskerken. Er werden op de bijeenkomst al enkele voorbeelden van ‘best practices’ gedeeld. Tuma vertelde bijvoorbeeld over de praktijk rond Sint Maarten in een kerk. Daar werden de kinderen eerst uitgenodigd in de kerk, waar het verhaal van Sint Maarten werd verteld. Pas daarna gingen de kinderen het dorp in.

Gezamenlijke maaltijden

Een ander aansprekend voorbeeld is het houden van gezamenlijke maaltijden die in samenwerking met de plaatselijke horeca worden georganiseerd. Voor wat betreft verkoop of sloop van een kerkgebouw is het advies om alle dorpsbewoners te betrekken en te informeren naar de ideeën die zij hebben. Daarbij is het niet belangrijk of ze al dan niet lid van de kerk zijn.

Wim Beekman, classispredikant van Friesland, wordt geroemd als een van de dragende krachten achter de Dorpskerkenbeweging. Hij gaf in zijn afsluitende gesproken column een praktijkvoorbeeld van hoe dorp en kerk in verbinding kunnen staan.

Hij vertelde over zijn opoe, die sokken breide ‘voor de kerk’. Onlangs kwam Beekman weer een groepje breiende vrouwen tegen, die een grote samenbindende invloed hebben in zowel de kerkelijke gemeenschap als de dorpsgemeenschap. Maar in zijn theologische studie kwam en komt de classispredikant nooit iets tegen over ‘de breiende kerk’. Toch houden die vrouwen met hun breiwerk wel de oude dorpskerken in stand, meent Beekman.