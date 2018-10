Duitse R.K.-Kerk biedt excuses aan

Jan Auke Brink

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland, kardinaal Reinhard Marx, heeft excuses aangeboden voor alle vormen van seksueel misbruik binnen de kerk. Hij deed dat tijdens de officiƫle presentatie van een studie naar misbruik van kinderen en jongeren in de Duitse kerk.

,,Veel te lang is binnen de kerk gelogen over misbruik, is er weggekeken en in de doofpot gestopt. Voor al het falen en alle pijn bied ik excuses aan. Ik schaam me voor het vertrouwen dat werd vernietigd, voor de misdaden die mensen door kerkelijke functionarissen zijn aangedaan.”

Uit de studie blijkt dat sinds 1946 duizenden zijn misbruikt door kerkelijke functionarissen. Deze conclusies waren twee weken geleden al uitgelekt via het Duitse weekblad Der Spiegel. De zaak is met de publicatie volgens Marx niet afgehandeld, ,,maar begint nu”. Deze week houden de Duitse bisschoppen hun herfst-overleg en daar zal over veranderingen binnen de kerk worden gesproken, kondigde de kardinaal aan.

Geen duidelijke veroordeling

,,Veel mensen geloven ons niet meer. Ik heb daar begrip voor”, zei Marx. Op hetzelfde moment sprak paus Franciscus vergelijkbare woorden: ,,Veel jongeren vinden de aanwezigheid van de kerk onaangenaam. Ze zijn verbijsterd over de seksuele en financiĆ«le schandalen waar geen duidelijke veroordeling tegenover staat.

En ze missen gevoel voor zaken die jongeren bezighouden”, zei hij tijdens een oecumenische ontmoeting met jongeren in Talinn, de hoofdstad van Estland. ,,Ik begrijp dat jongeren de kerk momenteel niet zien als een belangrijke gesprekspartner in hun leven.” Als oplossing belooft de paus te streven naar een ,,transparante, open, eerlijke, uitnodigende, communicatieve, toegankelijke, vredige en interactieve kerk”.