Stap uit de wedstrijd van de schermen en kies voor de hartelijke ontmoeting

Els van Dijk

Met ingang van dit cursusjaar is de Evangelische Hogeschool in Amersfoort volledig ‘schermvrij’. Laptops, tablets en smartphones worden gedurende de gehele schooldag niet gebruikt.

De laatste tijd is er veel media-aandacht geweest voor problematiek onder studenten. In verband met het leenstelsel lijkt er grote druk op studie in het hoger onderwijs te staan. Er komen steeds meer verhalen naar buiten over stress bij studenten, studiedruk, studie-uitval en over psychische moeiten. We moeten de problematiek echter niet beperken tot de situatie van het hoger onderwijs.

Ook maatschappelijk gezien is er van alles aan de hand en moeten jonge mensen volwassen worden in een klimaat dat bepaald ongezond voor hen is.

Maakbaar

Veel mensen zijn in deze tijd bijvoorbeeld heel erg met zichzelf bezig en met hun eigen mate van geluk. Er wordt gezegd dat geluk maakbaar is en dat je er vooral heel erg je best voor moet doen. Je móét gelukkig zijn! Geluk als dictaat. Geluk dat een directe relatie heeft met materieel welzijn, met succes.

De populaire psychiater Dirk de Wachter noemt het idee dat het leven vooral leuk moet zijn, de ziekte van deze tijd. Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. Maar waarom zijn we dan zo erg in nood? Waarom zijn wij zo vermoeid, nemen we zoveel pillen en heeft iedereen een diagnose? ,,We zijn te geobsedeerd door geluk”, meent hij. ,,En dat lijkt mij een vergissing.”

Hij beschrijft de westerse mens als overprikkeld, egocentrisch en overmoedig. Ieder heeft voor zich de taak om gelukkig te worden. En als dat niet lukt, is het je eigen schuld. Maar dat is één grote leugen die leidt tot prestatiedruk en de ervaring dat het leven één grote wedstrijd is. Veel mensen zijn gericht op het hier en nu, en het eigen geluk. Dat betekent dat alles wat te maken heeft met zingeving, met van betekenis willen zijn, Jezus willen volgen, Zijn handen en voeten willen zijn, vervangen is door uiterlijkheden, materiële zaken en oordelen van anderen. En dat maakt nu somber en depressief.

Ik hoor dat ook terug bij een student die zegt: ‘We zouden een vitale groep moeten zijn. Maar we zijn moe. De boodschap van de samenleving aan jongeren is dat we vooral onszelf moeten zijn. Dat klinkt aardig, maar onder het mom van onszelf zijn, moeten we ons profileren. Op sociale media het perfecte leven laten zien.’

Presteren en onderscheiden

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde in juni 2018 vast dat de mentale druk op jongeren om te presteren en zich te onderscheiden dusdanig toeneemt dat hun gezondheid eronder dreigt te leiden. In dat onderzoek wordt vooral naar sociale media gewezen als boosdoener. Eerder wees de psychiater Paul Verhaeghe erop dat de invloed van prestatiemeetinstrumenten in termen van efficiëntie en effectiviteit in allerlei maatschappelijke sectoren verbluffend is.

Het creëert een ‘afrekencultuur’ en is funest voor veel arbeidsverhoudingen en voor de identiteit van mensen. Extreem doorgevoerd maakt het medestudenten en collega’s tot concurrenten en niet tot partners. Dergelijke instrumenten creëren daarmee een grimmige samenleving waarin mensen elkaars concurrenten zijn en in het keurslijf terechtkomen van presteren of afvallen, slagen of falen.

Hoop en moed

Onderzoek in opdracht van onze eigen hogeschool onder potentiële EH-studenten liet in april van dit jaar zien dat meer dan de helft van de respondenten druk ervaart om te slagen en een op de vier is bang om te mislukken in het leven. Dit kan allemaal niet de bedoeling zijn. Ik roep iedereen op om uit de wedstrijd te stappen. Om niet langer te willen leven in een afrekencultuur, maar de weg van het evangelie te bewandelen. Daar zijn twee dingen voor nodig: hoop en moed.

Allereerst hoop. Hoop is niet wat je verwacht; het is wat je nooit hebt durven dromen. Hoop overtreft je stoutste verwachtingen. Hoop is een diepe, niet te beredeneren afhankelijkheid van een God die kan bewerkstelligen wat ons eigen voorstellingsvermogen te boven gaat.

Want, zegt kerkvader Augustinus, wat een mens gelukkig maakt, komt niet van hemzelf, maar van iets dat hem overstijgt. Ik vestig mijn hoop op Jezus Christus die zegt: ‘In de wereld heb je angst.

Maar heb goede moed! Ik heb de wereld overwonnen.’ In deze wereld zijn wij in angst. Voor onszelf, voor het leven dat ons te wachten staat, voor de veeleisendheid, torenhoge verwachtingspatronen en wat niet al. De bedreigingen zijn dagelijks om ons heen. In die onstuimige zee van angst klinkt: MAAR! Daar staat iets tegenover. ‘Heb goede moed!’

Boosheid

Dat is niet: denk eens aan iets anders, spring erover heen, zoek afleiding, kijk series, ontvlucht het. Nee, er is een andere werkelijkheid, namelijk Jezus die het kwaad overwon. Wij mogen in het licht van die overwinnaar staan. Moed wordt geboren uit pijn, maar niet uit alle pijn. Pijn die wordt ontkend, onderdrukt of genegeerd, wordt angst of haat. Boosheid die niet in goede banen wordt geleid, wordt rancune en verbittering.

De boosheid die ik bedoel heeft alles te maken me de heilige verontwaardiging die we bij Jezus zien. Boosheid over de gebrokenheid leidt tot moed. Innerlijke vrijheid We mogen elkaar attenderen op de weg die Jezus ons wijst en waarin het woord ‘zalig’ centraal staat. Jezus noemt belangrijke voorwaarden daarvoor in de zaligsprekingen.

Bijvoorbeeld innerlijke vrijheid (God maakt vrij!) tegenover bezittingen en prestaties. Barmhartigheid en streven naar gerechtigheid. Jezus belooft ons geen wereld waarin alles prima in orde is, maar een weg naar zaligheid midden in de realiteit van deze wereld. Een zaligheid die niemand van ons af kan nemen. Die bestaat daaruit, dat het rijk van God in ons is. Daar waar God in ons heerst, zijn we minder vatbaar voor de macht en de oordelen van mensen en van deze wereld.

Smartphone

Het is tegen deze achtergrond dat we op de Evangelische Hogeschool de operatie ‘smartphone erin, Bijbel eruit’ vormgeven. We nodigen onze studenten uit ’s ochtends hun smartphone in hun kluisje te leggen en hun schoolbijbel eruit te halen.

Om met elkaar de moed te hebben om tegen de stroom in te zwemmen om zo bij de Bron uit te komen. We willen dolgraag met elkaar een klimaat ontwikkelen waarin we de volgende voorrechten kunnen realiseren.

We zijn namelijk voor: 1. Het creëren van werkelijke ontmoetingen en het vormen van een gemeenschap. Daarvoor zijn alle vormen van menselijke communicatie noodzakelijk. Dus ook alle aandacht voor non-verbale signalen, stembuigingen, stemvolume en het inzetten van stilte in gesprekken. 2. Concentratie op de diepe waarheden die Gods Woord openbaart zonder daarvan afgeleid te worden. 3. Tijd om dingen te doordenken, zich eigen te maken en te internaliseren. 4. Stilte waarin het hart aangeraakt en aangesproken wordt. 5. Rust en ruimte om de Bijbel te betrekken bij de thema’s die we doordenken en het belang inzien van een papieren Bijbel waarmee je vertrouwd raakt. 6. Rust in het hoofd, zonder afleiding van bliepjes en piepjes. Regelmatig het brein rust geven aangezien ‘verveling’ goed is voor het brein. Het bevordert creativiteit en geeft ruimte om diep na te denken. 7. Het ontwikkelen van alternatieven voor mediatijd. 8. Oefenen in verlangen om de idealen van het Koninkrijk van God te realiseren en daaraan door de genade van God een bijdrage te mogen leveren. 9. Het ontwikkelen van discipline en een goede studiehouding waarin concentratie een belangrijke plek heeft. Maar ook de Bijbelse gedachte dat ‘voor alles een tijd is’. 10. Ongedeelde aandacht voor elkaar waarin de veiligheid gecreëerd wordt waardoor mensen kwetsbaar durven zijn. Ontvankelijk voor elkaars wel en wee, zodat we met elkaar het leven kunnen vieren. Dus ook het ontwikkelen van inlevingsvermogen en dat toepassen in het echte leven.

116 studenten begonnen in september aan het Basisjaar (Tussenjaar). We zijn nu al even onderweg in een smartphone-loze EH en het is prachtig om te zien welke uitwerking het heeft. Geen spanning, maar juist de rust waarop we hoopten. En zelfs studenten die hun fietssleutel naast hun mobiel in hun kluisje leggen omdat ze bang zijn anders te vergeten hun smartphone mee naar huis te nemen! Hoe mooi kun je het krijgen?

Els J. van Dijk is directeur van Evangelische Hogeschool in Amersfoort.