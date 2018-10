Religie heeft altijd nationale en internationale aspecten

Tjerk de Reus

Als Nederlander ben je geneigd ons land als een soort eilandje te beschouwen. Een nieuw geschiedenisboek laat echter zien hoe sterk wij met de omringende wereld samenhangen, ook als het gaat om religie.

Het christendom kwam rond het jaar 700 in ons land dankzij de Franken, die vanuit zuidelijke streken onze regio binnentrokken. Het calvinistische karakter van het Nederlandse protestantisme is te danken aan invloed vanuit Genève: de stad waar kerkhervormer Johannes Calvijn (1509-1564) destijds woonde en werkte. De beroemde evangelist Billy Graham kwam uit Amerika aanvliegen, om in de jaren vijftig op te treden in het Rotterdamse Feijenoord- stadion. Zomaar wat voorbeelden die duidelijk maken hoezeer het kerkelijke en religieuze klimaat in ons land onder invloed staat en heeft gestaan van ‘het buitenland’.

Het vuistdikke boek Wereldgeschiedenis van Nederland, geschreven door meer dan honderd kenners van onze geschiedenis, laat je opnieuw nadenken over de relatie tussen Nederland en de grote buitenwereld. Daarmee lijkt dit boek een statement te maken: kijk eens wat verder dan onze dijken! Als je dat doet, kun je twee kanten op denken: het buitenland kan belangrijk en bepalend zijn geweest voor de Nederlandse geschiedenis, óf Nederland beïnvloedde buitenlandse ontwikkelingen. Van beide mogelijkheden zijn voorbeelden te vinden in dit boek, ook op het gebied van kerk, religie en spiritualiteit.

Nehallenia

Een mooi voorbeeld van het belang van religie in dit nieuwe geschiedenisboek is te vinden bij het jaartal 223, onder het kopje ‘Nehalennia, handelsgeest in de oudheid’. Het gaat hier over zogenoemde ‘votiefaltaren’, die aangetroffen zijn in Zeeuwse wateren. Dit zijn altaarstenen waarop een beeltenis van de godin Nehalennia is uitgehouwen, met daaronder een spreuk van toewijding en dankbaarheid aan deze inheemse godin. Zij zou zeelieden beschermen bij de overtocht van het vasteland van Europa naar Engeland. Uit de inscripties op de diverse stenen die gevonden zijn, valt op te maken dat Zeeland een belangrijk knooppunt was voor de handelsvaart naar Engeland.

Daarbij is het interessant dat de Romeinen het geen probleem vonden om een inheemse godin als Nehalennia te accepteren en aan haar hun gebeden te wijden. Kortom, een oude religieuze praktijk in ons land laat zien hoe internationale handelsnetwerken en godsdienstige beleving hand in hand gaan.

Opvallend is dat er geen hoofdstukje gewijd is aan 1517, het jaar waarin Maarten Luther het startsein gaf voor de Reformatie. Dat zou een duidelijk voorbeeld kunnen zijn van buitenlandse religieuze invloed op Nederland. De redactie heeft echter gekozen voor het jaar 1516: toen publiceerde Erasmus zijn nieuwe Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament, een vertaling die veel invloed zou uitoefenen. Ook Luther gebruikte deze vertaling toen hij de Bijbel in het Duits vertaalde. De revolutie in het denken over de Bijbel wordt hier dus hecht verbonden met een Nederlander, die grote betekenis had voor een bredere, Europese beweging.

Internationale context

Het is natuurlijk lang niet altijd zo, dat er een gloednieuw beeld ontstaat op onze geschiedenis door de internationale context erbij te halen. Het hoofdstuk over Erasmus is aardig, maar er staat niets in wat we nog niet wisten. De opzet van het boek leidt er toe, dat de auteurs graag iets vinden dat het gangbare beeld corrigeert, en die correctie wil men dan toe schrijven aan de internationale context. Of dat echt altijd zo is, valt te betwijfelen. Niettemin kun je hier bij het jaartal 1937 een interessant commentaar lezen over ons beeld van Nederland als een verzuilde samenleving in het midden van de twintigste eeuw. Die verzuiling had een godsdienstige achtergrond: katholieken hadden hun eigen organisaties, evenals gereformeerden en liberalen. Maar bij nader inzien moeten we zeggen: láng niet iedereen zat destijds in zijn eigen hokje. Talloze mensen wilden meer eenheid en samenwerking in de maatschappij. Hoe dat destijds leefde, wordt duidelijk aan de hand van de zogenoemde Oxford Groep, een internationale beweging die in 1937 in Utrecht een groots godsdienstig festival organiseerde. Het eigene van de Oxford Groep was de focus op een intense gelovige betrokkenheid bij mens en wereld.

Men mikte op ‘morele herbewapening’: een ethisch-religieus reveil, waarbij de verschillen tussen christenen zouden wegvallen. Dat deze internationale beweging zóveel positieve aandacht kreeg in ons verzuilde vaderland, laat zien dat Nederlanders ook toen al die verzuiling beu waren en eenheid zochten. Maar pas na de oorlog kwam het tot een ‘doorbraak’, waarbij de internationale Wereldraad van Kerken van belang was – een raad die geleid werd door een Nederlander: Willem Visser ’t Hooft.

Wereldgeschiedenis van Nederland is een boeiend boek, met verrassende inzichten. Het is gebruiksvriendelijk opgezet: elk van de meer dan honderd hoofdstukjes (steeds zo’n vijf à zes bladzijden) is gekoppeld aan een jaartal. Tegelijk is duidelijk dat een zeer nadrukkelijk uitgangspunt ook een knellend korset kan zijn: er móét steeds een gevestigd historisch beeld doorbroken worden, wat zeker niet altijd lukt.

Wereldgeschiedenis van Nederland. Onder redactie van Lex Heerma van Voss en anderen. Uitgeverij Ambo- Anthos, 39,50 euro