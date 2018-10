Recht als norm buiten onszelf

Tamarah Benima

Grote Verzoendag is weer voorbij. Nederland heeft er niks van gemerkt. Jammer, want de boodschap ervan is altijd actueel. Het is een dag waarop de Eeuwige definitief bepaalt hoe ons leven er in het komende jaar zal uitzien. Oordelen en worden geoordeeld heeft een slechte bijklank. Dat komt door onze – terechte – nadruk op autonomie. We maken zelf wel uit wat goed en kwaad is, wat juist en onjuist.

Jom Kipoer stelt dat er een norm is die onafhankelijk van ons bestaat. Die is ons beslist niet vreemd, maar wij hebben hem niet opgesteld. Jom Kipoer stelt dat er grenzen zijn. Die grenzen zijn ons beslist niet vreemd, maar wij hebben ze niet getrokken. Ze zijn noodzakelijk om als individu gezond en creatief te blijven, en om als samenleving sociaal en rechtvaardig te blijven, met mensen die prettig zijn in de omgang, elkaar iets gunnen, elkaar steunen en die niet het onderste uit de kan willen.

Als we ons niet aan de levensbevorderende normen en grenzen houden, oordeelt de rechter. Die moet rechtvaardig, barmhartig en onkreukbaar zijn, moet de waarheid zoeken, de arme niet bevoordelen omdat hij arm is, de rijke niet benadelen omdat hij rijk is, een rechter moet de belangen van slachtoffer, dader en de samenleving afwegen.

Bij dit alles is de Eeuwige het voorbeeld. Een streng voorbeeld. En dat is maar goed ook, want mensen die de normen niet respecteren, en die grens na grens schenden, laten een spoor na van destructie, pijn, verraad, geschonden vertrouwen. Jom Kipoer wrijft het ons in: we leven met anderen, in een ecosysteem, en in nog veel groter universum – materieel en spiritueel. Alles functioneert fantastisch, maar is ook kwetsbaar. Het geringste woord, de onbeduidendste daad, de kleinste overschrijding van een grens, de minste veronachtzaming van een norm kan het geheel schaden. Dat op Grote Verzoendag het recht centraal staat maakt mij blij, want liefde is mega-belangrijk, maar recht ook. Het recht zorgt ervoor, samen met de liefde, dat we de best mogelijke samenleving kunnen bouwen, en dat we het best mogelijke leven kunnen leven.