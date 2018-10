Piet Hollander zat met zijn gezin in een Sovjetcel vanwege bijbelsmokkel

Jan Auke Brink

Piet en Ida Hollander smokkelen sinds 1980 bijbels om vervolgde christenen te steunen, eerst naar Oost-Europa, later naar Azië en Afrika. Hun laatste missie ging naar Noord-Korea. Vandaag nemen ze afscheid, na 38 jaar vol avontuur. ,,We hebben ervaren dat God er altijd is.”

De eerste reizen van het gezin Hollander lijken wel geheime missies uit spionagefilms over de Koude Oorlog. Niemand mocht weten dat ze bijbels vervoerden naar communistisch Oost-Europa. Zelfs familieleden wisten van niks, alleen de voorganger van hun kerk was op de hoogte.

Piet (75) en Ida Hollander (74) waren eind jaren zeventig geworven op camping Het Beloofde Land in Voorthuizen, zegt Piet: ,,Daar was een presentatie van Open Doors – die heette toen nog Kruistochten – over vervolgde broeders en zusters. Aan het einde vroegen ze wie zou willen helpen. Ik stond meteen op. Toen ik naast me keek, zag ik dat Ida ook stond.”

Motivatie

Eerst werd een aantal gesprekken met ze gevoerd, over hun motivatie. Toen ze waren goedgekeurd kregen ze hun eerste reisdoel: Polen. ,,We moesten de bijbels afleveren op verschillende adressen, maar je kon natuurlijk niet zomaar met een tas vol bijbels naar die landen. We gingen daarom als toeristen in een camper. Het lijstje met adressen en aanwijzingen hadden we uit ons hoofd geleerd, bijvoorbeeld ‘een groene deur achter de poort’. Daar legden we dan eerst contact met een wachtwoord: ‘De groeten van broeder Dick uit Holland’. Als het goed zat omarmden we elkaar en maakten we een afspraak om de bijbels te brengen.”

Dat was de theorie, maar de praktijk is altijd weerbarstig. Eenmaal achter het IJzeren Gordijn waren ze op zichzelf aangewezen – en op hun geloof. ,,We kwamen de grens goed over, maar in Poznan sloeg de motor van de camper midden op een rotonde af. Ik kreeg hem niet meer aan de praat. Nou ben ik best technisch, maar het lukte me echt niet. Het was een automaat, dus even aanduwen was er ook niet bij. En ik wilde zeker niet naar een garage, want we hadden nog allemaal bijbels in de dubbele bodem. Dat zouden ze daar zo doorhebben. Dus gingen we bidden: ‘Heer, we zij hier voor U. Help ons. Help ons!’ Daarna stapte ik uit, ik legde mijn handen op de motorkap en ik vroeg om de zegen van Jezus. Vol vertrouwen stapte ik weer in, draaide de sleutel om en… de motor startte. Daarna hebben we nooit meer een probleem gehad met de auto. Dat is een knipoog van boven.”

Die knipoog betekende niet dat alle komende reizen probleemloos zouden verlopen. In 1984 waren ze met verborgen bijbels onderweg naar de Sovjet-Unie. Ida: ,,Bij de wachtpost van de douane stond een lange file. ‘Ze hebben er zin aan’, zei Piet. Ik vond het raar dat hij dat zei, die uitspraak kreeg zo’n lading. Maar ze hadden er inderdaad zin in. Die Russen openden zelfs blikken nasi om te kijken of daar bijbels inzaten. Uiteindelijk moest de auto op de brug. Ze boorden gaten in de bodem en er dwarrelden papiersnippers uit. Er ging een gejuich op onder de douaniers.”

In en uit de put

Ze werden drie dagen en drie nachten opgesloten en verhoord. Beangstigend vonden ze het niet: Piet: ,,We waren met twee kinderen, die waren vier en zes. Toen die moesten huilen heeft Ida ze het verhaal van Jozef verteld, over hoe hij verkocht werd en in de put zat, maar ook hoe hij er weer uit kwam. ‘Wij zitten nu ook in de put, maar wij komen er ook weer uit’, zei ze. De kinderen hebben daarna nooit meer gehuild. Je merkt dan echt wat voor kracht er van de Bijbel uitgaat.”

Na drie dagen werden ze de grens overgezet naar Finland, de camper werd verbeurd verklaard, de Sovjet-Unie mochten ze nooit meer in. Dankzij een bus met Finse toeristen kwam het gezin in Helsinki terecht, van daaruit konden ze weer richting huis.

De ervaring in de Sovjetcel sterkte het echtpaar om door te gaan met de geheime reizen: ,,Je realiseert je dan dat christenen in die landen altijd onder zo’n regime leven. Zij hebben echt recht op hulp.”

Gevaarlijk werk

Zodoende gingen de vakanties in de jaren tachtig altijd naar Oost-Europa. ,,Ik heb er wel eens huilend bijgestaan”, kijkt Ida terug. ,,Dan waren we onderweg in een vreemd land, was het snikheet en moesten we nog heel ver. Ik wilde ook wel eens iets anders. Maar daar stonden ook veel mooie ervaringen tegenover. De kinderen vonden het prachtig, lekker rijden met camper, onderweg pannenkoeken bakken. En de mensen die we ontmoetten maakten het ook echt de moeite waard. Kijk, wij brachten alleen maar bijbels. Maar zij namen die in ontvangst en verspreidden ze weer verder. Dat is echt gevaarlijk werk, ze wisten dat het hun dood kon betekenen.”

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 reisde Piet samen met andere vrijwilligers van Open Doors naar Berlijn. Hij bewaart nog een stuk beton en prikkeldraad dat hij van de muur heeft geslagen. ,,We dachten toen dat het klaar zou zijn met onze reizen. We werkten voor Oost-Europa, en dat was nu open. Maar al snel werden we gevraagd om naar China te gaan. Daarna zijn we vrijwel de hele wereld over geweest: Azië, Afrika, het Midden-Oosten – noem maar op. We dienen een God van vindingrijkheid, dat hebben we wel mogen ervaren.

Overal waar christenen vervolgd worden zoeken ze op creatieve manieren steun bij elkaar. In Noord-Korea bijvoorbeeld, daar fluisteren ze elkaar de geloofsbelijdenis toe als ze elkaar ontmoeten. Die bestaat uit vijf punten, waaronder: ‘Wij willen ons leven riskeren uit liefde voor onze naasten, zodat ook zij christen kunnen worden’. En: ‘Vervolging en lijden zijn ons tot vreugde en eer’.”

Dure reizen

De reizen bekostigden ze zelf. Ze hadden een eigen zaak aan huis en Ida werkte daarnaast in de verpleging, vooral avond- en nachtdiensten. ,,Ik heb ook veel reizen zonder haar gemaakt, met andere vrijwilligers”, zegt Piet. ,,Dat heb ik kunnen doen dankzij het geld dat zij verdiende. Zo ben ik onder meer naar Zuid-Sudan geweest. Het was heel bijzonder mee te maken hoe die mensen het geloof beleven. Zij lezen de Bijbel niet alleen, maar leven er ook echt naar. ‘Het leven is mij Jezus, het sterven is mij gewin’ staat in de Bijbel, daar voelen ze dat ook. Wij kunnen ons daar zo weinig bij voorstellen.”

Vanwege de reizen voor Open Doors sprak Piet de afgelopen jaren veel op bijeenkomsten in kerken. ,,Het is heel mooi dat ik dat heb mogen doen. Bijna overal in Friesland, Groningen en Drenthe heb ik mogen staan. Ik vertel nog één keer namens Open Doors over onze reizen, morgen in De Westereen. Daarna zal ik het zeker ook nog blijven doen, alleen dan als oud-vrijwilliger van Open Doors. Want daar zijn ze heel streng in: als je 75 jaar oud bent moet je het stokje overdragen aan de jonge generatie. Maar misschien is dat ook wel goed.”