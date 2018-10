Mutsaers laat zich vervangen voor synode

Lodewijk Born

Hulpbisschop Rob Mutsaers gaat volgende maand niet naar de Gewone Algemene Bisschoppensynode in Rome. Mutsaers heeft besloten dat hij in het licht van recente gebeurtenissen in de wereldkerk niet wil deelnemen. Hij vindt het nu niet de juiste tijd om een synode over jongeren te houden, gezien de onderzoeken en het nieuws over seksueel misbruik die in onder meer in Amerika naar buiten zijn gebracht, zo laat de Nederlandse Bisschoppenconferentie weten in een verklaring. Mutsaers is namens de Nederlandse bisschoppen portefeuillehouder jeugd en jongeren.

Alle bisschoppenconferenties in de wereld hadden op verzoek van het Vaticaan de vraag gekregen om een eerste en tweede afgevaardigde te kiezen, die van 3 tot en 28 oktober in Rome aanwezig zou kunnen zijn. Dat werd dit voorjaar al bepaald. Mutsaers werd de eerste afgevaardigde en bij een eventuele verhindering zou mgr. Everhard de Jong hem als secundus vervangen. De Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, is de voormalige portefeuillehouder.

De Bisschoppensynode gaat over het thema ‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping’. Het thema werd in 2016 bepaald door de paus naar aanleiding van gesprekken op en na de twee Bisschoppensynodes over het gezin (in 2014 en 2015) en de inhoud van de post-synodale exhortatie van paus Franciscus Amoris laetitia (Over vreugde van de liefde).

Doofpotcultuur

In een brief aan de paus heeft Mutsaers zijn afmelding uitgelegd. De belangrijkste reden om niet te gaan zijn de misbruikschandalen in de kerk en hoe er sprake is van een doofpotcultuur. Ook de paus ligt onder vuur.

In een interview in Trouw zei Mutsaers gisteren: ,,Voor mij persoonlijk is de geloofwaardigheid van de kerk in het geding. We moeten nu niet als bisschoppen over jongeren gaan spreken. Alsof er nu niks tussen ons en de jongeren instaat. We moeten eerst opheldering geven over de schandalen. Ook de schandalen die de paus raken.”

De Nederlandse Bisschoppenconferentie respecteert Mutsaers’ keuze en onderstreept nogmaals het belang van concrete maatregelen voor een veilige kerk voor kinderen en jongeren. Zij ziet de komende synode echter als een kans en een gelegenheid om dit aan te kaarten in de context van het thema en daar met bisschoppen uit alle landen van de wereld over te spreken.

Uitwisseling

Een Bisschoppensynode is een ontmoeting van bisschoppen uit de hele wereld. De synode biedt de gelegenheid tot onderlinge uitwisseling over belangrijke onderwerpen in de kerk en wereld en is tevens bedoeld om te komen tot raad en advies aan de paus. Een Gewone Bisschoppensynode vindt doorgaans om de drie jaar plaats. Daarnaast kan de paus besluiten een Bijzondere Bisschoppensynode bijeen te roepen. De Bisschoppensynode werd ingesteld op 15 september 1965 door paus Paulus VI. De bisschoppen die toen deelnamen aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962- 1965) hadden hiertoe de wens uitgesproken.

Het is te verwachten dat, hoewel het niet het hoofdonderwerp is, er de komende weken door de afgevaardigde bisschoppen toch zeker ook over de misbruikcrisis zal worden gesproken.

In februari komen alle voorzitters van de bisschoppenconferenties naar Rome op verzoek van de paus om de misbruikcrisis intensief te bespreken.

Vanuit die functie zal bisschop Hans van den Hende dan gaan.