‘Mijn Johannes 1-moment veranderde alles in mijn leven’

Anton Egas

Er zijn van die momenten in je leven die bepalend kunnen zijn voor je ontwikkeling als mens, of voor je ambt of latere beroep. Verschillende mensen uit christelijk Nederland vertellen hierover. Deze week: ds. Anton Egas.

Het moment in mijn leven waardoor alles radicaal veranderde ligt inmiddels al weer zo’n kleine dertig jaar achter mij. Het was op een doordeweekse avond dat ik een kerkdienst bijwoonde. Het was in een klein kerkje in mijn geboortedorp Werkendam, in de kop van Noord-Brabant.

Deze plek kende een grote verscheidenheid aan kerken, van rooms-katholiek tot Oud Gereformeerd. Als ik het mij goed herinner waren het er ten minste zeven. Onder hen bevond zich ook een zogenaamde Vrije Hervormde Gemeente.

Een klein groepje mensen die zich niet bij een landelijk kerkverband hadden aangesloten. Zij lieten in hun kleine kerkgebouwtje doordeweeks predikanten voorgaan vanuit allerlei kerkverbanden. Zo ook op die bewuste avond, waarop mijn leven ingrijpend veranderde.

Vrede voor mijn hart

Ik was iemand die trouw met mijn kerkelijke gemeente meeleefde en zoekend was naar vrede voor mijn hart. Heel mijn opvoeding was daar ook op gericht. Van mijn kinderjaren af ging ik twee keer naar de kerk, volgde vanaf mijn zesde jaar de catechisaties en bezocht elke zondagmiddag de zondagsschool.

Ook ging ik naar de christelijke basisschool en de school voor voortgezet onderwijs was op gereformeerde grondslag. Al die jaren worstelde ik met de vraag: ben ik nu een kind van God en zijn mijn zonden vergeven? Er waren wel eens momenten dat ik er hoop op had, maar ook weer tijden dat ik het niet kon geloven. Ik kon heel goed over die geestelijke worsteling praten met bijvoorbeeld mijn grootouders, die beiden de Heere dienden. Maar toch…. de twijfel bleef.

Op die bewuste woensdagavond ging ik naar de kerk en een jonge predikant sprak over de woorden uit de eerste brief van Johannes 1: 9 ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid.’

Erkenning

Onder de verkondiging van dat Woord bracht de Heilige Geest mij tot de erkenning van al mijn zonden. Ik mocht ze allemaal voor God belijden. En tegelijk bewerkte diezelfde Geest in mij het geloof om nu de Heere Jezus te omhelzen als mijn Zaligmaker. Daar daalde een diepe vrede in mijn hart: dat de Heere mij ook wilde aannemen als Zijn kind en dat ik mocht weten dat mijn zondeschuld was vergeven, voor altijd. Dat geeft in je hart zo’n heerlijke vreugde dat je wel kunt huppelen van blijdschap.

Zo ben ik naar huis gegaan en ik zie mij nog in gedachten lopen door een mooie laan met aan weerszijden bomen, alsof die het ook mij nog toefluisterden: jij bent nu verlost, bevrijd van de macht van de zonden over jou. Het verlangen om oprecht en heilig voor God te leven was in mijn hart ontbrand.

Bewerkt door God

Dat is het moment in mijn leven geweest, waarop alles anders is geworden. Een moment, niet bewerkt door een mens, maar door God zelf. Later, toen ik predikant mocht zijn, kwamen – en komen – er allerlei mensen op je weg die een voorbeeld voor je zijn, je inspireren in het leven met God.

Zo denk ik aan een ouderling in mijn eerste gemeente op Urk. Wat had die man een vrijmoedigheid om het evangelie aan alle mensen te vertellen. Hij had een viskraam en stond op allerlei markten waar hij met de mensen hartelijk en bewogen sprak over de Heere Jezus en ze uitnodigde in Hem te geloven.

In een andere gemeente die ik mocht dienen, ontmoette ik een echtpaar dat leiding gaf aan een leerwerkcentrum voor kwetsbare mensen, die vastgelopen waren in een psychische beperking, een verslaving, of moeilijkheden hadden thuis, op school of op het werk.

Nieuwe moed

Werkelijk een rioolputje van mensen die door de samenleving waren uitgekotst. Wat hadden zij steeds weer tegenslagen te verwerken, zowel met de mensen die ze begeleiden als het financieel overeind houden van het centrum. Maar ze hadden een rotsvast vertrouwen op God en dat is nooit, ook niet in de moeilijkste omstandigheden, beschaamd. Zulke mensen zijn dan een voorbeeld voor je en geven je als medechristen nieuwe moed om verder te gaan.

Recent was er een ontmoeting in China die grote indruk maakte. Ik mocht daar twee weken zijn in verband met het bezoeken van Chinese christenen namens een zendingsorganisatie Bonisa Mission. Ik sprak met een voorganger die zich inzet voor christelijk onderwijs, maar steeds door de politie wordt opgepakt, vastgezet en verhoord.

Toch blijft hij er diep van overtuigd hoe groot het belang is van de christelijke opvoeding . In een egoïstische maatschappij in China waar het voor miljoenen mensen alleen nog maar schijnt te gaan materiële welvaart. Gelukkig zijn er ook dappere mensen die blijven oproepen om het ware geluk te zoeken bij Jezus Christus, de Zaligmaker, ondanks dat verdrukking en vervolging hun deel is. Zulke mensen en ontmoetingen zijn voor mij onvergetelijk en bepalend voor mijn leven.

Ds. A.A. (Anton) Egas (61) is als predikant verbonden aan de Christelijk Gereformeerde Sionskerk in Damwoude. Dit is het laatste deel in de serie Mijn ervaring.