Klaas Kabaal

Contrapunt

Sytze Faber

Afgelopen maandag stuurde VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff een publicitair vakkundig in elkaar gedraaide open brief de wereld in. Daarin ging hij op Trumpiaanse wijze tekeer tegen kardinaal Wim Eijk. Hij zegde met veel dramatiek zijn (papieren!) kerklidmaatschap op.

Aanleiding voor zijn toorn was een interview van Eijk twee dagen eerder in dagblad De Gelderlander. Op diezelfde zaterdag had NRC Handelsblad bericht dat de top van de R.-K. Kerk direct of indirect betrokken is (geweest) bij pedofiliepraktijken. Ik dacht eerst dat het Vuur en de Woede van Dijkhoff daar betrekking op hadden.

Niks daarvan. In zijn open brief geen woord over het misbruik. Integendeel. Philippe Bär, die hem in zijn jonge jaren het Vormsel heeft toegediend, krijgt zelfs een aai over de bol. En dat terwijl inmiddels vaststaat dat deze bisschop het onder andere deed met studenten van zijn eigen priesteropleiding.

Pleidooi

In het interview met Eijk kwam het misbruik evenmin aan de orde. Wel veel andere zaken: het darwinisme, het hyperindividualisme, de eeuwigheid, kerksluitingen, zijn onversneden rechtzinnigheid. Niks om van op te kijken. Wel keek ik even op – ook ik heb mijn vooroordelen – van zijn pleidooi voor tolerantie. Ieder moet zijn geloof op eigen wijze vorm kunnen geven. Vrouwen die zelf kiezen voor de hoofddoek of de boerka – dat is voor de liberaal Dijkhoff zelfs een brug te ver! – Eijk juicht het toe. Wel is hij er sterk op tegen dat religie teruggedrongen wordt tot achter de voordeur. Dan komt Dijkhoff, naar aanleiding van een uitspraak van hem op een VVD-congres, even in het vizier.

Eijk noemt hem een hyperindividualist, die geen oog heeft voor de sociale functie van de kerken en wijst hij op het relatief grote aantal vrijwilligers van kerkelijke komaf. Die circa zeventig woorden van Eijk baren bij Dijkhoff de vijftien keer langere, schamper getoonzette open brief. Onevenwichtig, disproportioneel. Ging het Dijkhoff soms om kabaal om het kabaal? Zou zomaar kunnen.

Bloedzuigers

Solidariteit en barmhartigheid verdwenen vrijwel uit het politieke woordenboek. Zelfregulering en participatie kwamen er voor in de plaats. Woorden die passen bij mensen die het gemaakt hebben of die denken het te kunnen gaan maken. Voor laagopgeleiden en kansarmen dook een ander woord op: wantrouwen. Typerend is de door het kabinet-Rutte II ingevoerde Fraudewet. Bijstandsgerechtigden zijn fraudeurs, tenzij het tegendeel blijkt. Zelfs voor tandenborstels en verjaardagspresentjes moeten ze verantwoording afleggen.

Dijkhoff vond dat daar nog wel een schepje bovenop kon. Op het meicongres van de VVD stelde hij voor de bijstandsuitkering te verlagen tot onder de armoedegrens. Met goed gedrag zouden de bijstandsgerechtigden er stapsgewijs een paar euro bij kunnen verdienen. Middeleeuws aderlaten met bloedzuigers. Het treurigste: onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen had al uitgewezen dat 92 procent van de bijstandsgerechtigden zich voorbeeldig houdt aan regels en plichten. Was niet besteed aan Dijkhoff. Het framen van kansarmen als uitvreters genereert publiciteit en is spekkie naar het bekkie van veel kiezers. Dát telt.

Zijn voorstel van afgelopen week om misdrijven in tientallen probleemwijken twee keer zo zwaar te bestraffen als elders is een koekje van soortgelijk deeg. Valt niet te rijmen met de beginselen van de rechtsstaat. Over de praktische uitvoerbaarheid van aanvullende maatregelen om de betreffende achterstandswijken een kontje te geven, had Dijkhoff, zo bleek eergisteren bij Pauw, evenmin nagedacht. Ook dit voorstel sterft de wiegendood. Net als bij het schofferen van uitkeringsgerechtigden en zijn kerkelijke uitschrijving ging het vooral om het maken van een publicitaire lawaaiklapper. Dat is nuttig bij het effenen van het pad naar de opvolging van Rutte. Vandaar.

Reageren? fabersyma@gmail.com