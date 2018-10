Een gebrek aan fundamenteel politiek debat

De Haagse week

Henk van der Laan

Voor wie verwacht dat het belangrijkste Tweede Kamerdebat van het jaar, de woensdag en gisteren gevoerde algemene politieke beschouwingen, een fundamenteel debat is over waar het met Nederland aan toe moet gaan, vergist zich.

Het is een tweedaagse krachtmeting tussen de politiek leiders in de Tweede Kamer onderling en met de minister-president. Dat is soms spannend en ook een goede weergave van de machtsverhoudingen in Den Haag. Soms is het ook vermoeiend wanneer de cijfers achter de komma, de proefballonnetjes, de jij-bakken en de speciaal voor het Achtuurjournaal ingestudeerde one-liners je om de oren vliegen.

En dan kan je Thierry Baudet wel begrijpen wanneer hij weer eens verzuchtend praat over het gebrek aan fundamenteel debat in het parlement. Het debat deze week ging over koopkrachtplaatjes, honderd miljoen hier erbij en een half miljard daar er af of over een nieuw actieplan voor een aloud probleem.

Niet dat het nergens overging. De discussie over het afschaffen van de dividendbelasting of over hogere lonen voor onderwijzers en politieagenten is natuurlijk belangrijk.

Bijschaven

Maar de vraag over hoe ons land is ingericht, wat de rol van de staat hierin is en wie welke macht heeft, blijft onbeantwoord. Het is alsof alle partijen in de Kamer min of meer dezelfde ideologie delen, maar slechts van mening verschillen over welk onderwerp meer nadruk moet krijgen en hoe de overheidsuitgaven verdeeld moeten worden. Alleen de Partij voor de Dieren lijkt een echt andere maatschappijvisie te hebben – wat je verder ook van de partij vindt. Want waarom, bijvoorbeeld, is er onvrede in de publieke sector? In het politieke debat lijkt de oplossing te liggen in het schrappen van een paar regels en het verhogen van het loon met een paar procent. De Kamer debatteert over het bijschaven van het stelsel en niet over de inrichting ervan, niet over de fundamentele vraag waar die onvrede vandaan komt. Terwijl, zeker na het examenschandaal bij VMBO Maastricht, er zeker wel een maatschappelijk debat over de nut en noodzaak van de grootschaligheid van onderwijsinstellingen is.

Na de Tweede Wereldoorlog vonden christendemocraten en sociaaldemocraten in West-Europa zich in het inrichten van een samenleving waarin de staat een sturende rol kreeg en een verzorgingsstaat werd opgebouwd. Toen dit model in de jaren zeventig begon vast te lopen door te hoge kosten, schakelde westerse regeringen begin jaren tachtig over op het neoliberalisme waarin de staat bedrijfsmatig ingericht werd. Na de kredietcrisis van 2008 en de daar opvolgende economische crisis werd het failliet van dit neoliberalisme aangetoond. Nu staat er echter geen alternatief idee over de rol van de overheid klaar om het stokje over te nemen. Sterker nog: premier Rutte doet met de dividendmaatregel alsof er in 2008 niets gebeurd is en samenleving en overheid niet toe zijn aan een nieuw ordeningsprincipe.

Het is ook niet makkelijk. Zelfs Joop den Uyl, de meest ideologisch gedreven premier die Nederland ooit kende, moest ooit erkennen dat de marges in de politiek smal zijn. Maar die marges moet de politiek dan wel maximaal benutten. En dat gaat niet lukken als politici politiek zien als een vorm van management.