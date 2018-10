Dijkhoff had ook chiquer uit kerk kunnen stappen

Lodewijk Born

Klaas Dijkhoff slingerde maandagavond een brief de wereld in waarin hij publiekelijk bekendmaakte dat hij zijn lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk heeft opgezegd.

De VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer liet merken dat hij het helemaal gehad heeft met kardinaal Wim Eijk. Die had hem vorige week in een interview in De Gelderlander ,,een hyperindividualist” genoemd. Het gewraakte woord ‘kleinzieligheid’, daar viel hij ook over. Voor Dijkhoff reden om zich definitief uit te schrijven. ‘U en uw kerk, die eens de mijne was, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in het verjagen van veel goed, liefhebbend en sociaal volk.’

Dijkhoff deed er naar eigen zeggen lang over de laatste stap te maken. ‘Uit weemoed naar de momenten die eigenlijk niets te maken hadden met de bijbel of de kerk als organisatie, maar alles met liefde en gedeelde rituelen. Rooms ben ik allang niet meer, maar Brabants katholiek voel ik me wel. Daar heb je ook eigenlijk geen god voor nodig, maar wel liefde. En als we die liefde dan God noemen, dan is dat prima.’ Nu heeft hij zich toch laten uitschrijven. Het was nogal opmerkelijk dat de politicus het bekendmaakte via de officiële site van de VVD – en ook nog afsluit met een link waarin hij ook anderen erop wijst hoe je je kunt laten uitschrijven.

Geluiden

Op sociale media zijn er inmiddels twee geluiden. Ze voelen hetzelfde als Dijkhoff dat het ‘hun kerk niet meer is’. Dijkhoff geeft hen het laatste zetje. Ook zij gaan weg. Anderen vinden dat Dijkhoff met zijn optreden een grens over gaat, zoals theoloog Alain Verheij. ‘Deze Klaas Dijkhoff, een van de belangrijkste politici van Nederland, meent zo vlak voor Prinsjesdag even op een website van zijn partij – waardoor het geen persoonlijke, maar een politieke daad is – voor ons aller ogen een diep hypocriete sneer uit te moeten delen naar een religieus genootschap.’

Frank Bosman, cultuur-theoloog, vindt het ook hypocriet. ‘Iedereen mag zelf weten of hij zich uitschrijft, maar dit vind ik hypocriet. Dijkhoff wil een politiek correct statement maken, hij wil hier politiek munt uitslaan.’ Theoloog Stefan Paas vindt dat Dijkhoff zich in stilte had kunnen uitschrijven in plaats van ‘er een theatraal nummer van te maken’. Plus zo, voegt hij er aan toe: ‘Als politiek leider op de site van een politieke partij een uitschrijfbrief zetten van de kerk komt neer op schending van scheiding kerk/staat.’ De brief van Dijkhoff zorgde er voor dat maandagavond ook Albert Verlinde de kerk vaarwel zei. Live op televisie, bij Jeroen Pauw. ,,In de geest van m’n vader zal ik mij nu ook uitschrijven”, aldus de musicaldirecteur en tv-persoonlijkheid. Een ‘leuk’ kijkcijfernieuwtje leverde het op.

In Nederland hebben alle kerkgenootschappen te maken met leden die zich om wat voor reden dan ook laten uitschrijven. Niet alleen de R.-K. Kerk, maar ook in gemeenten in de Protestantse Kerk of in evangelische gemeenten waar de achterdeur net zo breed is als de voordeur.

Daaraan gaat vaak een heel proces van verdriet, rouw en twijfel vooraf voor die ene brief of mail, in stilte vaak, wordt verstuurd. Uit de kerk stappen hoef je niet publiek te doen. Dat mag en kan ook privé.

Eigen agenda

Wie de speech van Dijkhoff op het VVD-partijcongres van 26 mei nog eens wil bekijken kan die in zijn geheel zien op YouTube. Ja, Eijk citeerde hem inderdaad verkeerd.

Echter, Dijkhoff had nu, zo lijkt het, met zijn openlijk bekendgemaakte uitschrijving een eigen agenda. Hij wilde publiekelijk afrekenen met de kerk en zijn vroegere geloof waar zelf al langer klaar mee was. Hij had een chiquere weg kunnen kiezen.