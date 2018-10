De crisis in Syrië is nog lang niet voorbij

Edwin Visser

Syrische vluchtelingen keren terug naar hun thuisland,want de strijd in Syrië is zo goed als over. Dat is de boodschap die in het Midden-Oosten een gretig gehoor vindt, want iedereen is de oorlog meer dan zat. Het is tijd voor een positief geluid. Maar de werkelijkheid is anders.

Turkije, Libanon en Jordanië zouden maar wat blij zijn als de miljoenen Syriërs die als vluchteling binnen hun grenzen verblijven, terugkeren naar waar ze vandaan komen. Alle drie de landen hebben genoeg interne problemen die hun leiders uit hun slaap houden.

Is het niet de strijd tegen terreur, dan wel de verdeeldheid tussen soennieten en sjiieten of de kwakkelende economie van hun land. Het zou ze een lief ding waard zijn als ze het onderwerp ‘Syrische vluchtelingen’ van hun zorgenlijstje kunnen schrappen.

Steeds als er een handjevol Syriërs naar Syrië terugkeert, wordt dit breed uitgemeten in de media hier in de regio. Zo ontstaat de indruk dat dit massaal gebeurt. In werkelijkheid gaat het vaak om enkele tientallen of honderden. UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, schat dat er dit jaar tot nu toe vanuit Jordanië zo’n 1700 Syriërs zijn teruggekeerd: 0,25 procent van het totaal van 650.000.

Terug verlangen

De Syriërs die ik spreek, verlangen unaniem terug naar hun thuisland. Vol melancholie halen ze herinneringen op aan hun oude huis, hun buren, de sfeer in hun dorp. Maar ze vertellen er ook direct bij dat teruggaan geen optie is. ,,Teruggaan waarheen”, vroeg een Syrische man me onlangs. ,,Mijn huis is platgebombardeerd, mijn winkel ook. Waar moet ik van leven?”

Anderen vrezen dat ze bij terugkomst gesommeerd worden in het leger te gaan dienen. Omdat grote delen van Syrië inmiddels weer zijn in handen van de overheid, kan het lijken dat het einde van de oorlog in zicht is. Maar bijvoorbeeld de provincie Idlib is op dit moment nog het toneel van een bittere strijd. Niet alleen tussen overheid en oppositie, maar ook tussen de grootmachten van deze wereld die de Syrische arena gebruiken om aan te tonen wie de sterkste is. Daarnaast blijft Noordwest-Syrië onder de controle van de Koerden die uit zijn op een eigen staat – of in ieder geval een vorm van autonomie.

Er zal dus nog heel wat water door de Eufraat moeten stromen voordat de oorlog echt over is. En juist daarom willen veel Syrische vluchtelingen nog niet aan terugkeer denken Toch is de kans groot dat ze zullen gaan terugkeren. Niet omdat ze het willen en ook niet omdat Syrië hun zomaar een veilige of welvarende toekomst kan bieden.

De echte reden is dat ze zullen worden gedwongen. Omdat hun verblijfstatus ze wordt ontnomen. Of omdat de hulp die ze krijgen om te overleven in bijvoorbeeld Jordanië of Libanon – voedsel, geld, medische zorg – opdroogt. Daarom zullen velen gaan terugkeren, tegen wil en dank.

Toekomst

De toekomst van Syrië is ongewis. Of de oorlog nu door woekert of dat vrede aanstaande is, het land ligt in puin. De Verenigde Naties schatten de materiële schade van de oorlog op vierhonderd miljard dollar.

ZOA verleent al jarenlang hulp in Syrië, veelal via lokale organisaties. Maar juist nu is het een moment waarop we graag ook zelf in het land aanwezig willen zijn om – hopelijk! – te kunnen bijdragen aan de wederopbouw. We werken er hard aan om een ZOA-kantoor te openen in de Syrische hoofdstad Damascus. Dat is bepaald niet gemakkelijk; het is een proces waar Salomo’s wijsheid en een flinke dosis engelengeduld voor nodig zijn. Maar we boeken vooruitgang.

Als ZOA in Syrië voet aan de grond krijgt, is onze insteek dat we er de komende jaren ook zullen blijven. Want zelfs als de oorlog tot een einde komt, zullen de gevolgen ervan nog vele jaren voortduren.

Edwin Visser werkt namens ZOA in Jordanië. Hij woont in de hoofdstad Amman.