Tien kerken in twee dagen

Afgelopen zaterdag, op de Open Monumentendag, begon het na de middag bij mij wat te kriebelen. Ik pakte de auto en zette koers naar Schettens. Ik wist dat daar een oude helm in de toren hing en mooie grafstenen te zien waren. Trouwens in alle kerken die ik deze middag bezocht was ik als kind al eens op de fiets geweest. Het zat er toen al in, de liefde voor kerken en die is nooit meer weggegaan.

Ik ging naar Witmarsum waar de rooms-katholieke kerk potdicht zat, maar waar ik oud-pastoor Jan Romkes van der Wal bezocht die in het voormalige raadhuis verblijft. ‘Wonen bij september’ heet het daar.

Ondanks zijn ernstige geheugenverlies herkende hij mij en hebben we ook even heerlijk gelachen. Ik vroeg hem mij de zegen te geven en dat deed hij geweldig – wat mij erg ontroerde. Ik heb hem beloofd terug snel te komen.

In Arum zag ik dat er vitrages achter de kerkramen hingen, in Achlum was ik, waar fruitschalen klaarstonden voor zieken en alleenstaanden.

Toren

Ik kwam bij de kerk van Tzum. Je kon daar de 72 meter hoge toren beklimmen; toen op weg naar Spannum alwaar de kerk óók potdicht was. Toen had ik de toren van Easterlittens al gezien. Een prachtkerk trouwens. Ik zag binnen het klokkentouw hangen van het angelusklokje, maar heb er niet aan getrokken. Dat schijnen alleen de kinderen te mogen doen.

Toen via Wommels naar Hidaard. Eindelijk zou ik de grafsteen van de laatste abt van het Oldeklooster zien, maar neen. Ook deze kerk was dicht. Toen via de Epemastate in Ysbrechtum langs het kerkenpaadje van de baron naar de statige dorpskerk waar ik werd uitgenodigd om even op het Hardorfforgel te spelen.

Het werd tijd huiswaarts te keren. Aangekomen in de Sint Martinus aan de Singel zag ik dat er veel kaarsen waren ontstoken door even zo vele bezoekers. Ja, die kerk is elke dag open. Toen was het tijd voor de avondmis in Heeg met aansluitend een vrijwilligersavond.

Op zondagochtend reisde ik af naar Westhem waar voor het eerst sinds 1580 in de Bartolomeüskerk weer een mis werd opgedragen. De organist speelde dapper op het harmonium, de zangers deden hun best en de goed gevulde kerk zong geweldig mee. Ik heb de koffie niet afgewacht, want ik had precies een kwartier om op tijd bij de hoogmis in Sneek te zijn.

Effata

Zoals in de gehele wereldkerk ging ook daar, op Ziekenzondag, het Evangelie over open gaan, Effata. Welnu, daar ging ook iets open door de zang van het koor, een mooie groep kinderen voor de kinderwoorddienst en de goed gevulde kerk. Aansluitend een kop koffie en weer de auto in voor een bezoek aan de St. Bonifatiuskerk in Rijswijk met aldaar een prachtig orgelconcert van Eric Koevoets.

Tijdens het terugrijden naar huis dacht ik: er is de laatste tijd weer veel onrust in de Rooms-Katholieke Kerk over het misbruik en een machtstrijd die er gaande zou zijn.

Ik snap dat mensen hierdoor kritiek hebben, maar als ze gewoon eens zo’n ritje zouden maken als ik, of op zondag zo’n bijzondere viering zouden bijwonen in Westhem en Sneek, dan zouden ze merken dat er nog veel christendom aanwezig is van een zeer goede kwaliteit waardoor mensen opengaan en kerken open blijven. Behalve dan die paar waar ik voor een gesloten deur kwam.

