Mijn sympathie ligt bij Orban

Tamarah Benima

Ik zal wel heel slecht zijn, maar mijn sympathie ligt bij de Hongaarse premier Viktor Orban. Het Europees Parlement nagelt hem en zijn land aan de schandpaal. Orban bouwde een hek om moslimmigranten tegen te houden. Het werkt. Hongarije heeft een geschiedenis van oorlog met het vroegere Osmaanse rijk. Het zal het Europees Parlement worst zijn. Hongarije vreest conflicten tussen aartsconservatieve christelijke Hongaren (van wie er veel zijn) en fundamentalistische moslims (van wie er ook veel zijn).

In het land is iedereen strafbaar die migranten helpt. Een maatregel waar ieder weldenkend mens de haren van overeind gaan staan. Ondertussen hebben joodse festiviteiten en gebouwen geen politiebewaking nodig, zoals overal in Europa. Het antisemitisme is er omlaag gegaan. Daar staat tegenover dat Orban een door velen als antisemitisch geziene campagne heeft gevoerd tegen George Soros. Die werd met valuta-speculaties mega-rijk en vecht met zijn filantropische organisatie voor een ‘open samenleving’ in Europa.

De grote joodse gemeenschap in Hongarije is ongelukkig met Orban, ondanks de veiligheid die hij schept. De Europese Unie haat hem. De anti-campagne in het Europees Parlement werd aangevoerd door Judith Sargentini van GroenLinks. Hongarije schendt namelijk de waarden van de Europese Unie.

Nu wil het geval dat GroenLinks deel uitmaakte van een Kamerdelegatie die in mei dit jaar Saudi-Arabië bezocht. Volgens het AD belandden de zeven Kamerleden „in een warm bad”. Tja. Naast onthoofdingen, stenigingen en extreme onderdrukking van niet-man en/of niet-moslim behoort een warme ontvangst met thee en koffie beslist tot het arsenaal van de Saudi’s. Maar geen asiel. In 2017 kregen acht (!) asielzoekers uit Tsjaad er asiel.

Sargentini verlaat volgend jaar het Europees Parlement. Ze weet nog niet wat ze gaat doen. Suggestie: onderzoek doen in Saudi-Arabië naar de positie van gastarbeiders (m/v), asielzoekers, lhbt’ers, vrouwen, critici en andere ongelukkigen. Natuurlijk wel bij het drinken van het roemruchte ‘kopje thee’.