Meer bezoekers Tsjerkepaad dankzij Culturele Hoofdstad

Jan Auke Brink

Ruim vijftigduizend mensen hebben afgelopen zomer de opengestelde Tsjerkepaad-kerken bezocht. Dat is een lichte stijging ten opzichte van schattingen van voorgaande jaren.

Volgens ds. Gerrit Groeneveld, voorzitter van de Stichting Tsjerkepaad, laten met name kerkgebouwen in de buurt van een activiteit van Culturele Hoofdstad dit jaar een stijging zien: ,,Vooral in Leeuwarden telden we meer mensen, bijvoorbeeld tijdens De Reuzen waren de kerken overvol. Verder profiteerden plaatsen waar bijzondere activiteiten zijn georganiseerd. Langezwaag is daar een duidelijk voorbeeld van: daar hebben ze mede door het Under de toerproject Haren in de wind ruim 3500 bezoekers in en rond het kerkgebouw geteld. De fonteinen hebben ook duidelijk een positief effect op de aanloop bij de kerken in de elf steden.”

Maar het totale effect van de Culturele Hoofdstad is kleiner dan op voorhand gehoopt. ,,Het is niet zo dat overal in Friesland opeens meer mensen kwamen. Veel van de ruim 250 deelnemende kerken zijn qua bezoekersaantallen stabiel gebleven, of zelfs iets gedaald. Met name buiten de toeristische gebieden kwamen soms minder bezoekers. Op alleen een open kerk komen mensen niet massaal af. Wel geven contactpersonen van kerken aan tevreden te zijn met een bezoekersaantal van tussen de tien en twintig mensen.”

Openstelling

Groeneveld benadrukt dat openstelling, het tonen van gastvrijheid, belangrijker is dan een hoog bezoekersaantal. Maar tegelijkertijd is het voor de vrijwilligers – die in sommige dorpen moeilijker te vinden zijn – het leukste als de bezoekers druppelsgewijs binnenkomen.

Al met al is Groeneveld blij met het verloop: ,,We hebben positieve reacties gehad van zowel bezoekers als vrijwilligers, en het is mooi om te zien dat ook mensen van buiten Friesland ons steeds beter weten te vinden: we krijgen regelmatig bezoekers uit andere provincies die speciaal komen om een paar kerken te bekijken. Ook groeit het aantal Duitse bezoekers. Dat is allemaal positief.”

Toch zijn er ook zaken die zorgen geven: ,,Soms komen er op een middag in een kerk niet zoveel bezoekers of is het moeilijk voldoende vrijwilligers te vinden. Hoe blijven ze gemotiveerd? Volgend jaar is het thema ‘Kerk en Kunst’. Dat biedt veel mogelijkheden, we zullen met de vrijwilligers in contact treden over ideeënom er volgend jaar iets moois van te maken. Dat hoeft niet heel uitgebreid: je hebt soms maar één of twee enthousiaste mensen nodig.”

Een ander aandachtspunt is dat de grote meerderheid van bezoekers bestaat uit vijftigplussers. ,,Sinds een aantal jaren besteden we extra aandacht aan kinderen. Het is belangrijk dat jongeren het erfgoed ook gaan waarderen. Daarom zal Henk Kuindersma tijdens de afsluitende bijeenkomst een model presenteren voor scholen die een bezoek van kinderen aan de kerk in hun lesprogramma willen opnemen.”