Heart to Heart, vrijmoedig het geloof delen leidt tot onverwachte dingen

Dick van den Bos

De straat op het evangelie vertellen aan een ander, je moet het maar durven. In de korte serie portretten van bevlogen straatevangelisten die zich geroepen weten tot die opdracht.

In het hartje van de Amsterdamse Wallen, recht tegenover De Nieuwe Kerk, verzamelt zich de groep van pastor Marc Joshua de L´Isle van The Journey Church in Almere. De groep heet Heart to Heart. Ze gaan evangeliseren – om dit vervolgens af te sluiten met een speciale evangelisatiedienst. De dienst is in een grachtenpand. Aan de overkant zijn rode lampen te zien van diverse bordelen.

Vooraf geeft Marc-Joshua nog een korte training aan het team van ongeveer tien man. Het is een gemêleerd gezelschap, dat een passie voor evangelisatie gemeen heeft.

,,Het is heel belangrijk dat we de mensen aanspreken geleid door de Heilige Geest. Probeer echt de Heilige Geest om instructies te vragen, voordat je op iemand af stapt. Vraag Hem een woord of een beeld. Het is belangrijk om niet vanuit je eigen inzichten te evangeliseren, maar geleid door God.”

Marc-Joshua onderwijst nog wat zaken en dan gaat hij voor het team bidden. Hij legt ze de handen op. Terwijl het team de straat op gaat, blijven andere mensen achter om de zaal op te bouwen. Het moet binnen anderhalf uur klaar zijn, want dan begint de dienst.

Oude stijl

De evangelisatiemethode die Heart to Heart heeft, wijkt af van het klassieke flyeren, of op de zeepkist het dorp toespreken. ,,De klassieke wijze is inderdaad flyeren, of discussiëren, of veel lawaai maken op straat – met muziek erbij -, maar wat zijn de vruchten ervan? Zijn er mensen die een ontmoeting hadden met Jezus, of zijn er mensen genezen? Je kunt herrie maken met een band, zodat mensen weten dat je er was. Maar hebben mensen, in plaats van dat jij er was, ook gemerkt dat Jezus er was?”

Deze ‘oude stijl’ kan zelfs voortkomen uit een angst voor mensen, denkt De L’Isle. ,,Als je veel lawaai maakt, of een flyer uitdeelt, hoef je niet in contact te komen met mensen. Je hebt dus ook niet het risico dat mensen je afwijzen. Ik denk dat het belangrijkste is om deze angst te overwinnen – en wel door echt in contact te komen met mensen. Dat contact te zoeken. ” Hij vertelt wat hem daar zelf bij hielp. ,,In het evangelie van Lucas staat dat als je afgewezen wordt, dat niet jij bent afgewezen, maar Jezus. Het is dus belangrijk dat jij je niet persoonlijk afgewezen voelt, als mensen negatief reageren.”

De methode van Marc Joshua de L’Isle zou je evangelisatie 2.0 kunnen noemen. Hij beaamt dat het vernieuwend is, al ziet hij het ten diepste als ‘terugkeer naar de basis’. Terug naar hoe het er in de Bijbel aan toe ging. Voor hem is 2.0 het evangeliseren ‘onder de leiding van de Heilige Geest’. Hij bedoelt daarmee dat je de gaven van de Geest ‘inzet’. ,,Net zoals Filippus in de Bijbel, die van de Heilige Geest hoorde dat hij naar de weg moest gaan, waar de Ethiopische kamerling voorbij kwam Juist omdat hij zich overgaf aan Gods leiding, had hij zo’n bijzondere ontmoeting.

Hetzelfde zie je bij Jezus, die een woord heeft voor de Samaritaanse vrouw, over de vijf mannen die ze gehad heeft. Als je zo leeft, dan kun je dezelfde dingen doen die Jezus ook deed. Het is een fantastisch avontuurlijk leven.”

Gebedsverhoring

Op straat zijn de mannen en vrouwen uit het team ook op deze manier bezig. Een van de jonge evangelisten, Martijn, ontmoet een Duitse toerist, die een broodje hamburger staat te eten, op twintig meter afstand van een bordeel. Martijn heeft een woord voor hem. Het gaat over God als liefhebbende Vader, in plaats van als een religieus figuur. De man stopt met eten – en kijkt verbaasd. Het gesprek lijkt een gebedsverhoring voor hem.

De toerist begint te vertellen over zijn religieuze opvoeding, waarbij hij zich vooral ‘aan regeltjes moest houden’, maar het geloof was zo onpersoonlijk. Raakte hem niet. Tegelijkertijd verlangt hij naar antwoorden ‘waarom hij hier leeft’.

Na een diep gesprek, en een gebed, neemt Martijn de toerist mee naar het grachtenpand waar de dienst over een half uur begint. Hij krijgt wat drinken en begint zijn hele hart te luchten. ,,Heel raar, maar ik voel zo’n behoefte om mijn hele hart voor jullie uit te storten, dat heb ik nooit”, vertelt hij eerlijk. Hij wordt zelfs een beetje emotioneel. ,,Dit moet ik even laten bezinken, hoor. Het heeft mijn dag sterk bepaald.”

Dienst

Terwijl veel mensen nog buiten aan het evangeliseren zijn en aan het bidden voor mensen, staat de dienst op punt van beginnen. Een beamerscherm verlicht de donkere ruimte. Langzaam druppelen mensen binnen, ook diverse mensen die letterlijk van de straat zijn meegenomen.

Later komt er ook een koppel binnen lopen, maar die keren zich meteen weer om. ‘Nee, dit is niets voor mij.’ Vervolgens begint de dienst en pastor Marc-Joshua opent. Hij begint te vertellen over Jezus, en de ernst die er is om Jezus aan te nemen als Heer van je leven.Er wordt gezongen, gebeden – ook voor mensen persoonlijk – en er is een preek.

Vervolgens is er een moment dat voor Marc-Joshua een van de belangrijkste momenten is: een oproep tot bekering. Twee jongemannen steken hun hand omhoog. Ze komen van de straat, liepen daar ‘zomaar’ rond, en geven aan nog nooit een kerk van binnen te hebben gezien. ,,Ik voelde een drang om binnen te komen”, zegt een van de jongens. Ze bidden een zondaarsgebed. ,,Dit is echt heel bijzonder.”

Sfeer

Wat opvalt is dat de dienst – en het hele event – dat er een goede sfeer hangt. Mensen vinden het prettig om hier te zijn. Er zijn ook kerkmensen, maar voor sommigen is het ook nog erg bijzonder. Een vrouw vertelt dat ze al jaren naar de kerk gaat, maar nog nooit zo’n sterke aanwezigheid van God heeft ervaren.

Elke twee weken organiseert Marc-Joshua dit event met Heart to Heart. ,,Ik zie dit niet als een kerkprogrammaatje. Ik hoop dat mensen geactiveerd worden”, zegt hij. ,,Het is mooi als ze dit ook in hun dagelijks leven gaan doen. Als je reikt naar mensen die Jezus nog niet kennen, vervult dat je leven op prachtige wijze.”