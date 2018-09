Er is genoeg reden voor optimisme

Martin Janssen

Als het gaat om de ontwikkeling van de religies wordt er vaak gewezen op de groei van de islam, maar het christendom heeft ook een grote toekomst, zo ziet Martin Janssen, correspondent in Amman.

Het Center for the Study of Global Christianity wordt gezien als een autoriteit als het gaat om de ontwikkeling van het christendom. Enkele jaren geleden publiceerden ze een studie waarin twintig landen werden genoemd waar het christendom het snelst was gegroeid. Nepal en China prijkten op de eerste en tweede plaats maar ook landen als Mongolië, Cambodja en een aantal Afrikaanse staten werden genoemd.

Ryan Mauro, verbonden aan het Clarion Project, concludeert dat ,,het waar is dat als gevolg van immigratie de islam in het Westen groeit. Wat echter nooit vermeld wordt is de explosieve groei van het christendom wereldwijd door bekeringen.”

Een heel ander geluid dat vaak ondersneeuwt. Wie kijkt naar China, ziet die ontwikkeling in cijfers bevestigd. Hoeveel christenen er precies in China wonen is een geheim maar christelijke organisaties schatten hun aantal op minstens honderd miljoen. De socioloog Fenggang Yang van de Amerikaanse Purdue University voorspelt zelfs dat China in het jaar 2030 met 247 miljoen christenen het grootste christelijke land ter wereld zal zijn.

Vervolging

Open Doors publiceert jaarlijks een lijst van landen waar de vervolging van christenen het hevigst is en China en Noord-Korea bekleden hierbij altijd de topposities. Op deze lijst worden tevens altijd opvallend veel islamitische landen genoemd.

De Egyptische geleerde Raymond Ibrahim stelt dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen de christenvervolging in bijvoorbeeld China en in sommige islamitische landen. Het communisme in China is volgens hem net als eerder in Rusland een tijdelijk verschijnsel. Christenen worden hier om politieke redenen gewantrouwd. In islamitische landen echter zou er sprake zijn van een vervolging die van ideologische aard is en die bovendien 1300 jaar oude papieren heeft.

In een aantal islamitische landen – waaronder Pakistan – is het aantal christenen waarschijnlijk veel groter dan officiële statistieken beweren terwijl in landen als Indonesië, Maleisië en Brunei het christendom groeit tegen de verdrukking in.

Groei

De Asia Evangelical Alliance bericht over de groei van het christendom in landen als Nepal, Mongolië en Cambodja. In Nepal werd in 1959 de eerste kerk opgericht die indertijd 29 leden telde. Thans wonen er zo’n 500.000 christenen in dit Hindoestaanse koninkrijk. In Mongolië groeide het aantal christenen van vier in 1989 tot twintigduizend anno 2018. Cambodja telde in 1970 waarschijnlijk tweeduizend christenen. Een aantal dat aanzwelde tot de huidige 150.000 christenen in dit land. Repressie van overheidswege tegen evangelisatie waarover we lezen in onder meer Nepal, China en Iran wordt ingegeven door de angst voor de onstuitbare groei van de kerk in deze landen.

Het International Bulletin for Missionary Research publiceert jaarlijks statistieken die fascinerend zijn. ‘Het is waar dat er in West-Europa en de Verenigde Staten sprake is van verval of stagnatie, maar elders in de wereld is er sprake van een explosieve groei van het christendom’.

In het jaar 1900 bijvoorbeeld leefden er minder dan negen miljoen christenen in Afrika maar thans wonen er ruim 540 miljoen christenen op dit continent. De afgelopen vijftien jaar groeide de kerk in Afrika met 51 procent wat betekent dat er dagelijks 33.000 nieuwe christenen in de kerk worden opgenomen. Hetzij bekeerlingen of kinderen die geboren worden in christelijke families. Cijfers en statistieken zijn inderdaad droog maar tegelijkertijd uiterst moedgevend.