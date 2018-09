Door Zappa mijn vorm gevonden

Jan Andries de Boer

Er zijn van die momenten die in je leven bepalend kunnen zijn voor je ontwikkeling als mens, of voor je ambt of latere beroep. Verschillende mensen uit christelijk Nederland vertellen hierover. Deze week: Jan Andries de Boer.

Eind 1978, ik was zeventien, ontdekte ik de muziek van Frank Zappa. Ik had geld, was in mijn woonplaats Haarlem naar Elpee gegaan, en zag daar het dubbelalbum Zappa in New York staan voor 6 gulden 90. Ik had over hem gelezen en had het gevoel dat dit wel eens erg interessant zou kunnen zijn. Aanvankelijk vond ik een aantal nummers ronduit lelijk, maar na enkele maanden incubatietijd werd ik door juist deze stukken, waaronder Manx Needs Women en The Black Page Drum Solo een enthousiast fan van hem. Wát een eigenzinnige muziek! Wat een onvoorstelbaar uitdagende klanken!

Achter op de legerjas, die ik in die tijd droeg, liet ik in glitterletters zijn naam strijken bij diezelfde platenzaak. Haha, ik liet het deel worden van mijn identiteit, vond daar ook zelfvertrouwen in. Ik kon dat wel gebruiken, want ik had een tijd wat moeizaam in de groep gelegen. Ik kreeg uiteindelijk zo’n band met zijn muziek en daardoor toch op een bepaalde manier beslist ook met Frank Zappa als persoon, dat toen hij vijftien jaar later, op 4 december 1993, overleed, er echte tranen kwamen toen ik dit hoorde.

Nu had deze muzikale alleskunner een grote hekel aan kerk en geloof. Daar moest ik iets mee, voelde ik, want dat wrong. Zou het niet mooi zijn om vanuit mijn achtergrond als predikant een artikel over hem te schrijven? De gelegenheid kwam toen in 1996 postuum het album Läther uitkwam. Oorspronkelijk had het in 1977 als vierdubbelelpee moeten verschijnen, maar door een conflict met Warner Brothers was het daar nooit van gekomen. Nu kwam hij op de markt als een driedubbel- cd. Dit gaf een aanleiding in de actualiteit. Ik belde de redactie van Trouw, waar interesse was voor het idee. Vervolgens trok ik me een paar dagen terug in een klooster en ging aan het schrijven. Onder de titel ‘Hellejazz en Swaggart volgens Frank Zappa’ verscheen het op de kerkpagina – die deze krant toen nog had. De Amerikaan Jimmy Swaggart was een in die tijd bekende televisiedominee, die Zappa vanwege zijn hypocrisie graag op de korrel nam.

Komma, maar

Het is dit artikel, door redacteur Henk Steenhuis aangeduid als ‘het meest opmerkelijke artikel in vijftig jaar kerkpagina’, waaraan ik dacht toen ik de vraag kreeg om te schrijven over een gebeurtenis of ontmoeting met grote invloed op mijn predikantschap. Waarom was dit zo belangrijk?

Om te beginnen, heel simpel, vanwege het feit dat ik het gedaan heb, en dus het ‘komma, maar’ geschrapt heb. Vaak is het immers: ‘ik zou dit of dat kunnen doen, maar’, en dan blijft iets bij een idee. Maar ik deed het. En het werd opgemerkt ook. Het leverde me meteen een televisieportret op in een programma van VARA/VPRO.

En dat was het tweede: de twee werelden waar ik de meeste affiniteit mee heb, de wereld van kerk en geloof, en de wereld van de nietcommerciële rockmuziek, bracht ik bij elkaar. Dit trok ook nog eens de aandacht van een niet bepaald kerkminnende omroepcombinatie, waar ik kon vertellen over het geloof.

Paaltjes verzet

Ik kreeg goede reacties van zowel kerkmensen als van Zappaliefhebbers. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat er in de kerk ook mensen waren die zich afvroegen waar dit voor nodig was.

Door het schrijven van dit artikel had ik ook mijn paaltjes verzet. Ik had mijn speelruimte vergroot. Ik had iets gewaagd en dat was goed afgelopen. Het bracht me de prettige gewaarwording dat er in de kerk ruimte is voor een rebels persoon als ik. Sinds die tijd heb ik ook een mooie poster van Zappa op mijn studeerkamer hangen: wat eens twee gescheiden wereld waren, kon nu samen bestaan. Later zou daar nog een poster van U2 bij komen.

Maar dit was dus ook mijn entree in de wereld van de media. Tot die wereld heb ik mij altijd aangetrokken gevoeld. Men is dan geneigd te denken dat dit voortkomt uit een behoefte aan aandacht. Zelf zie ik het liever zo: enthousiasme wil gedeeld worden. Ik heb in brede zin de missionaris in mij. Als kind wilde ik radio-dj worden om de muziek die ik mooi vond ook te laten horen aan anderen. Als dominee vind ik het prachtig om wekelijks de kans te hebben om vanuit de Bijbel door te geven wat mij bemoedigt en inspireert.

Gemeente

Het artikel had nog een effect. De preekvoorziener uit Winkel vond het mooi en nodigde me uit om in zijn gemeente voor te gaan. Hieruit ontstond een contact dat er toe leidde dat ik vier jaar geleden een beroep kreeg van deze gemeente, waar ik nu sta.

Terugkijkend is het belangrijkste aan het artikel in Trouw dat dit het begin vormde van mijn carrière als rockdominee. En toen het idee opkwam om muziek van U2 en vervolgens ook Bløf te verbinden met de kerkdienst, bleef ik niet steken bij een ‘komma, maar’. Ten diepste begon deze hele ontwikkeling met de aanschaf van Zappa in New York. Zappa heeft me geholpen als predikant mijn vorm te vinden.

Jan Andries de Boer (57) is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is bekend als ‘rockdominee’ en woont in Winkel.