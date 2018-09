Democratie en wit nationalisme

Contrapunt

Sytze Faber

Het staat al vast dat zich in de nalatenschap van premier Rutte iets bijzonders zal bevinden: een politieke dodenakker van partijgenoten die zijn weerga niet kent. Er werden al liefst zes VVD-bewindslieden bijgezet. Ook Van Miltenburg, een favoriet van hem en gemankeerd Kamervoorzitter, vond er een rustplaats. Evenals partijvoorzitter Keizer, die ten onder ging aan louche praktijken in de uitvaartbranche. En Loek Hermans, voorzitter van de Eerste Kamerfractie. Hij bezweek onder een karrenvracht van riant betaalde bijbanen. Ondertussen waaiden er ook nog wat Tweede Kamerleden van de wagen en zitten er twee (Van Haga, en de eergisteren beëdigde Thierry Aarts) in de gevarenzone. Mateloze geld- en machtzucht speelden een dominante rol. Bij integriteit is de VVD van Rutte wel de laatste partij waar je aan denkt. Wat idealen en principes betreft, lijkt ze een knekelhuis te zijn geworden. Behoud van politieke macht is hét bindmiddel. Men ziet het ook elders.

Het Europees Parlement brulde afgelopen week terecht tegen Hongarije. Het is echter maar de vraag of wel voorkomen kan worden dat Polen en Hongarije afglijden naar een autocratische eenpartijstaat zonder onafhankelijke rechtspraak, zonder persvrijheid, met een welig tierende corruptie, met vreemdelingenhaat. En of het bij die twee landen zal blijven.

De internationaal gelauwerde Amerikaanse econoom en schrijver Paul Krugman, van Joodse komaf, vreest dat het in zijn land dezelfde kant uitgaat. In The New York Times toonde hij onlangs aan dat het in de Republikeinse Partij koekoek eenzang is geworden. Partijbelangen prevaleren boven principes en grondwet. Met als drijvende kracht wit nationalisme, inclusief racisme. En hoe staan de zaken er bij ons voor? Een paar recente gebeurtenissen met Rutte als ‘herkenningswoord’.

Marskramer

De uitzetting van de Armeense kinderen Lili en Howick verdedigde de premier krachtig met slechts één argument: anders zou het draagvlak voor het toelaten van Syrische vluchtelingen verkruimelen. Geen kinderpardon, maar een kinderoffer. Vleesgeworden cynisme.

Het woord draagvlak gebruikt hij overigens selectief. Het speelt geen enkele rol bij de afschaffing van de dividendbelasting, lovebaby van Shell, Unilever en daarom ook van hem. Daarvoor is in geen velden of wegen, ook niet in het (internationale) bedrijfsleven, draagvlak te bekennen.

Bij de door Wilders uitgeschreven wedstrijd voor cartoonisten om de profeet Mohammed belachelijk te maken, profileerde Rutte zich evenmin als staatsman – meer als een doorsnee marskramer. Wilders beriep zich, uiteraard, op de vrijheid van meningsuiting. Dertien jaar geleden deed de Deense cartoonist Westergaard hetzelfde. Bij de wereldwijde rellen die daarop volgden, vielen tweehonderd doden en achthonderd gewonden. Het is niet denkbeeldig dat het deze keer zelfs een veelvoud zou worden. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. De minister-president had de mensen moeten uitleggen en Wilders erop moeten wijzen dat ook mogelijke gevolgen meegewogen dienen te worden. Ongetwijfeld (mede) uit angst voor stemmenverlies aan Wilders en Baudet kwam dat er niet van. Alleen het woord ‘smakeloos’ kwam over zijn lippen. Gelukkig was Wilders uiteindelijk wijzer door de stekker uit het project te trekken.

Grote meneer

Ook bij de vrijheid van meningsuiting is Rutte selectief. Hij loopt met een boog om Wilders heen, maar bij de toelating van Syrische oorlogsvluchtelingen hangt hij de grote meneer uit. Ze mogen ons land alleen in als ze meteen bepaalde Nederlandse meerderheidsopvattingen tot de hunne maken. Zoals – toegegeven: het meest bizarre voorbeeld – gemengd zwemmen. Alleen vrijheid van meningsuiting als de mening je goed uitkomt. De vermeende liberaal Rutte als korpschef van de Gedachtepolitie.

Democratie die zichzelf verslindt, het is niet meer een hersenschim.

Reageren? fabersyma@gmail.com