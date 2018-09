Predikanten en zeedieven

Teunard van der Linden

Pieter van Cuyck, regent uit een rijk Haags geslacht, deed in achttiende eeuw al wat wij allemaal graag doen: hij ging op verkenningstocht naar de Waddeneilanden. Daar moest je in die tijd nog flink wat voor over hebben. Meestal was hij te gast bij zijn vriend mr. Frederik Roozenboom, commissaris van de Amsterdamse admiraliteit en toezichthouder op de schepen op de Texelse rede.

Cuyck maakte vanuit zijn logeeradres tochten te voet, te paard of met de sjees van Roozenboom. Hij was een scherp observator. Hij bestudeerde de bijzonderheden per eiland, in de natuur, maar ook de geaardheid van de inwoners. De Texelaars waren in zijn ogen ‘matig en zindelijk’, maar ook ‘wantrouwend, baatzuchtig en lui als de Spanjaarden’. Ze gaan zomaar koffie en thee drinken, wel vier of vijf keer per dag, en verdoen al kletsend hun tijd (foei!).

Een visite aan Vlieland stemde onze eilandbezoeker nog zwartgalliger. Hij vond hun mentaliteit nog beneden die van de Texelaars. In zijn ogen waren de Vlielanders ‘lui, eerloos en grote zeedieven’. Ga er maar aan staan. Het is de achttiende eeuw, maar toch. Minister Blok zal inmiddels wel uitkijken met dergelijke uitspraken.

Humoristisch is een anekdote in de brieven van Van Cuyck over een predikant op Terschelling. Die vertrouwde hem toe weinig trek te hebben in een vacaturebeurt op Vlieland, ‘want het heeft toch geen zin’. Tijd voor een functioneringsgesprek, zou je zeggen. Het was een heksentoer om op Vlieland te komen, met de nachtboot en in storm en ontij. Gelukkig waren andere voorgangers solidair.

Aan het denken

Wie nu een preekbeurt op Vlieland vervult, heb ik mij laten vertellen, krijgt een kaartje voor de boot vanuit Harlingen, een hotelovernachting en een preekbeurtvergoeding. Het kan verkeren. Conclusie: de Vlielanders betrachten inmiddels hun deel in de Friese gastvrijheid, of de waarneming van onze vriend uit de Hofstad is gekleurd door de standsverschillen.

Positief is wel dat Van Cuyck de eilanders aan het denken zette. Zo vertelde hij hen hoe de boeren in Zuid-Holland hun woningen omringden met boomgaarden en moestuinen. ‘Lusten jullie geen appels en peren?’ ‘Jawel.’ ‘Waarom planten jullie dan geen bomen?’ ‘Voordat die vrucht dragen, zijn wij al dood.’ Cuyck: ‘Toen vroeg ik hen, of zij hunne kinderen niet lief genoeg hadden om zoodanig voordeel aan dezelve na te laaten?’ Goede vraag. Heel goede vraag zelfs. Maar hierop bleef het stil. Sommige inzichten moeten rijpen, al zou Luther die boom vandaag nog planten.

Teunard van der Linden is predikant in de Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. Hij schrijft tweewekelijks over zijn inburgering in Friesland. Reacties via: tg.linden@gmail.com. De gebruikte citaten komen uit Mijn Wadden van Gerrit Jan Zwier.