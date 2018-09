‘Misbruiknieuws rakelt pijn weer op bij slachtoffers’

Lodewijk Born

Het recente nieuws over het misbruik van minderjarigen, veroorzaakt bij velen in Nederland nu ook weer pijn en verdriet. Dat merkt bisschop Gerard de Korte. ‘Meerdere slachtoffers van seksueel misbruik die ik in het verleden heb gesproken, hebben met mij contact opgenomen en verteld dat hun pijn door het nieuws opnieuw wordt opgerakeld. Niet weinig gelovigen in de parochie voelen verdriet om zoveel negatieve berichten.’

De Korte schrijft verder dat in deze dagen van crisis ‘onze verbondenheid met de Kerk op de proef wordt gesteld’. Hij vraagt aan zijn katholieken in het bisdom om ‘juist nu het lastig is, trouw te blijven. Nu wij voor de Kerk een uitermate moeilijke tijd beleven, kan niemand worden gemist.’

Hij wijst er ook op hoe in Nederland het misbruik van minderjarigen in 2010 aan licht kwam. ‘De Nederlandse bisschoppen zijn vanaf dat moment intensief bezig om recht te doen aan de slachtoffers van het misbruik. Zij hebben zich tot het uiterste ingespannen, en zullen dat blijven doen, om de Kerk te zuiveren en te vernieuwen.’

Compensatie

Tussen 2010/2011 en 2017 meldden in ons land 3712 personen zich bij het Meldpunt Misbruik RKK die aangaven in de kinderjaren seksueel dan wel psychisch of fysiek te zijn misbruikt door personen die onder gezag stonden van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. In totaal werden 2062 klachten ingediend door 1599 slachtoffers. In 884 gevallen werd een compensatie toegekend.

In totaal ging het om 28,5 miljoen euro. In het noordelijk bisdom werden twee compensaties betaald voor een bedrag van 70.000 euro. Bisschop De Korte was namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie lange tijd de woordvoerder in de media over het onderwerp.

In de pastorale brief die gisteren werd verspreid schrijft hij nu: ‘Alle aanbevelingen van de commissie- Deetman, die onderzoek deed naar het seksueel misbruik, zijn opgevolgd. Een groot aantal maatregelen is genomen om slachtoffers erkenning te geven en tegelijk om te voorkomen dat nieuwe slachtoffers worden gemaakt. Natuurlijk is blijvende alertheid geboden, maar ik heb de vaste overtuiging dat onze Kerk in Nederland een veiliger plek is dan in het verleden, met name ook voor kinderen en jongeren.’