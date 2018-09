Invloed kleur kabinet op migratiebeleid gering

De Haagse week

Henk van der Laan

Wie vorig jaar op D66 of ChristenUnie stemde in de hoop dat als die partijen zouden regeren er een ruimhartiger asielbeleid gevoerd zou worden, komt inmiddels bedrogen uit. Geen wonder, met VVD en CDA in de coalitie. Het kinderpardon, dat de partij van Gert-Jan Segers zo graag wilde, was bij voorbaat kansloos omdat VVD en CDA dit absoluut niet willen en ook niet zouden kunnen verkopen aan hun achterban.

Het resultaat zie je nu bij de kwestie van de Armeense broer en zus Howick (13) en Lili (12), die al tien jaar hier leven maar na jarenlange juridische procedures van de Raad van State te horen kregen dat staatssecretaris Mark Harbers (Justitie, VVD) hen mag uitzetten.

De vraag is of wat rechtmatig is ook rechtvaardig is. Maar dat is niet een vraag die de Raad van State dient te beantwoorden, maar een voor de politiek. De politiek heeft bij meerderheid de regels vastgesteld op basis waarvan Howick en Lili moeten vertrekken. Er is maar een die een uitzondering kan maken, en dat is Harbers. Als verantwoordelijk bewindsman heeft hij het recht om in te grijpen en toch een verblijfsvergunning te verlenen, de zogeheten discretionaire bevoegdheid. Dat gaat hij niet doen.

Niet bepalend

Misschien dat sommige ChristenUnie-kiezers nu teleurgesteld zijn dat hun partij geen koerswijziging in het migratiebeleid kan afdwingen, maar echt een verrassing is het niet. Want het migratiebeleid is in Nederland constant. Op politicologenblog stukroodvlees.nl schreef onderzoeker Saskia Bonjour deze week over haar eigen promotie uit 2009 over het Nederlandse migratiebeleid tussen 1955 en 2005 en recent internationale vergelijkend onderzoek van collega’s Hein de Haas en Katharina Natter.

Een van Bonjours conclusies was ‘dat de politieke kleur van het kabinet, van de jaren vijftig tot op heden, niet bepalend is voor het restrictieve dan wel liberale karakter van het Nederlands gezinsmigratiebeleid’. Uit het onderzoek van De Haas en Natter blijkt volgens haar dat dit beeld sinds 2005 niet is veranderd. In de jaren zeventig was de komst van gastarbeiders iets wat door rechtse partijen werd gepropageerd als middel om aan arbeidskrachten te komen en waren het vooral de christelijke partijen die gezinshereniging steunden. Bonjour concludeert dan ook dat het ruimhartigste migratiebeleid gevoerd is door de centrumrechtse kabinetten van Dries van Agt en Ruud Lubbers.

Strenger

Pas na de eeuwwisseling komt er een roep op een strenger vreemdelingenbeleid. Dit werd ook gesteund door de PvdA. En zodra de sociaaldemocraten regeerden werd er door hen ook niet getornd aan deze nieuwe, strengere regelgeving.

Bonjour schrijft dat bij het migratiebeleid, zoals bij wel meer onderwerpen, er in Nederland onder de grote partijen een brede consensus is, maar dat die consensus door de jaren heen wel verschuift en ‘is geworteld in de tijdsgeest’.

Zo blijkt maar weer dat de op consensus gerichte Nederlandse politiek lijkt op het kluitjesvoetbal van de E’tjes. En dat een VVD’er uit 1980 linkser was dan een PvdA’er nu. Niet dat asielkinderen van nu daar wat aan hebben, maar wel goed om te weten voor als er weer eens verkiezingen zijn: veel verandert er niet met een nieuw kabinet.