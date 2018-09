Europees Parlement heeft genoeg huiswerk aangaande geloofsvrijheid

Lodewijk Born

In Brussel werd het jaarrapport van de Intergroep voor de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging gepresenteerd. Niet alleen met ‘slechtnieuwsverhalen’ maar ook met hoopvolle ontwikkelingen. Wat blijft: er is nog veel verbetering mogelijk.

‘Er zijn tekenen van hoop’ was de onderliggende boodschap die de Nederlandse Europarlementariërs Peter van Dalen (Christen- Unie-SGP) en Dennis de Jong (SP) gisteren hadden in Brussel. In een bijeenkomst met onder andere Stavros Lambrinidis, EU-speciaal vertegenwoordiger voor de mensenrechten; Ján Figel, speciaal vertegenwoordiger voor vrijheid van geloof of levensovertuiging en met Mairead McGuinness, vicevoorzitter van het Europees Parlement. De top dus van mensen die op sleutelposities zitten in de EU.

De Intergroup on Freedom of Religion and Religious Tolerance (in het Nederlands: Intergroep) komt sinds 2014 met een rapport voor de EDEO, de buitenlanddienst van de Europese Unie, en voor andere instellingen van de EU. Kortgezegd is het een weergave van hoe het er wereldwijd voorstaat als het gaat om religieuze vrijheid.

Repressie

Niet, zoals bijvoorbeeld bij het jaarlijkse rapport van Open Doors over christenvervolging, aangaande één geloofsovertuiging maar over religieuze vrijheid in het algemeen. Hoe bijvoorbeeld de Rohingya in Myanmar te lijden hebben, hoe atheïsten in India gedemoniseerd en gediscrimineerd worden door hindoes, maar ook dat christenen ter dood worden veroordeeld in Pakistan. Op basis van valse beschuldigingen van godslastering door moslims.

De Intergroep vindt dat de EU een belangrijke rol heeft in het opkomen voor diegenen die lijden onder diverse vormen van repressie. ‘Onze overtuigingen behoren tot de belangrijke kern van ons menszijn.’

Afwijkend van de drie eerdere rapporten is nu gekozen voor een overzicht waarbij een onderzoeksconsortium werd ingeschakeld. Zo kwam men tot goede wegingsfactoren, zoals de zwaarte van de ‘overtredingen’ die er in een bepaald land plaatsvinden.

Hoop

Geopend wordt het rapport met wereldwijde tekenen van hoop-want die zijn er ook. Zo is in Oslo in juli vorig jaar een interreligieus initiatief gestart om de regenwouden beter te beschermen. In 2018 leidde dat tot een Rainforest Summit en een actieplan.

In Burundi vernieuwden twintig verschillende religieuze leiders hun inzet om te komen tot vrede en verzoening. De handtekening van moslims, katholieken en ook van de Zevendedags Adventisten kwam onder het document.

De Intergroep is blij dat sinds mei 2016 de EU een speciaal vertegenwoordiger voor vrijheid en geloof heeft, de Slowaak Ján Figel. Het is geen voltijdsbaan, maar individuele lidstaten hebben het voorbeeld van de EU gevolgd. Zo stelden ook Denemarken, Groot-Brittannië en Duitsland speciale afgezanten aan.

Onder de radar

Een van de aanbevelingen die worden gedaan in het rapport is dat er aandacht moet komen binnen de EU voor (geloofs)groepen waarvan de stem ‘niet zo luid is dat deze wordt gehoord’. Er moet niet eerst sprake (hoeven te) zijn van geweld of discriminatie voor er een protest komt. Veel blijft ‘onder de radar ‘in de landen.

Want wie weet dat de Jehovah’s Getuigen en Baha’i in Egypte niet door de regering als religie worden erkend? Atheïsten moeten er voor de rechtbank verschijnen omdat ze in het moslimland geen geloofsrichting aanhangen. Vaak horen we in de media alleen maar over de aanslagen op koptische christenen.

In het rapport komen natuurlijk ook de bekende landen aan bod. Zoals Irak, Syrië, de Centraal Afrikaanse Repupliek en (Zuid-)Soedan – die al jaren brandhaarden zijn. Maar naties als Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan staan ook erg laag op de ladder als het gaat om religieuze vrijheid.

Geen blinde vlek

Geloofsvrijheid is geen blinde vlek in de EU. Bijna elke maand neemt het Europees Parlement wel een motie aan: van een oproep om de vervolging van Jehovah’s Getuigen in Rusland te stoppen tot een protest tegen het doodvonnis van Baha’i in Jemen.

Omdat de EU van vele landen een belangrijke handelspartner of donor is, is de bemoeienis en invloed van de buitenlandse afdelingen geen tandenloze tijger. Daarmee is ook dit rapport van de Intergroep een waardevol instrument.