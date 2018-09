De dorpskerk zorgt voor samenhang

Jan Auke Brink

Jacobine Gelderloos promoveerde gisteren op haar onderzoek naar de rol van dorpskerken in plattelandssamenlevingen. ,,Dorpskerken moeten veel meer kijken naar leefbaarheidsvragen.”

Voor haar promotieonderzoek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen heeft Gelderloos (32) afgelopen zes jaar protestantse kerken in Asten-Someren (Brabant) en Schildwolde, Noorbroek, Hellum en Overschild (Groningen) onderzocht. ,,Die Groninger kerken zijn veel zichtbaarder dan de Brabantse. Protestanten in Brabant hebben vaak kleine kerkjes aan de rand van het dorp, terwijl de Groningers in prominente kerken midden in het dorp samenkomen, zoals dat op veel plekken in Friesland ook het geval is.”

,,Als je met een oppervlakkige blik naar de situaties in Groningen en Brabant kijkt, zie je eigenlijk niet zo veel verschil: de kerken zitten ongeveer even vol, kerkgangers gaan op vergelijkbare manieren met elkaar om. Maar het grote verschil zit hem in de functie van de kerk in Groningen, en ik denk dat veel mensen in Friesland dat wel herkennen: de protestantse kerk is echt de dorpskerk die zich niet alleen op de eigen gemeente richt. Bij een oudejaarsavonddienst worden bijvoorbeeld de namen van alle overledenen uit het dorp opgenoemd, ook van mensen die niet aan de kerk verbonden waren. En ook pastorale taken worden breder opgepakt, zo gaat er ook wel eens een bloemetje naar buitenkerkelijke dorpsgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.”

Antropoloog

Theologe Gelderloos is voor haar onderzoek grotendeels als een antropoloog te werk gegaan. Ze heeft actief meegedraaid in het kerkelijk leven: ze woonde kerkdiensten bij, nam deel aan werkgroepen en was aanwezig bij kerkenraadsvergaderingen.

,,Daarmee leerde ik de kerken van binnenuit kennen, maar om de rol van de kerk in de samenleving te achterhalen ben ik ook naar dorpsfeesten geweest en heb ik bijeenkomsten van bijvoorbeeld de historische kring bezocht, om te zien hoe de kerk daar aanwezig is. En ik ben naar dorpscafés gegaan om wat te drinken en een gesprekje over de kerk aan te knopen.”

Gelderloos concludeert in haar onderzoek dat er twee belangrijke rollen voor dorpskerken zijn. ,,Het kerkgebouw heeft een centrale plek in de dorpsgemeenschap en wordt niet alleen gebruikt voor vieringen maar ook voor andere activiteiten.

Dat is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp en voor het aanzien van de kerk. Daarnaast kan de kerk belangrijk zijn voor de sociale cohesie in het dorp. Lang is de kerk ook een sociale splijtzwam geweest, maar dorpskerken die goed functioneren proberen inclusief te zijn.”

Ontkerkelijking

Het belangrijkste moment waarop de rol van de dorpskerk kan worden bestudeerd, is misschien wel wanneer de kerk verdwijnt. De Groningse dorpen Schildwolde, Noordbroek, Overschild en Hellum verkeren in verschillende stadia van ontkerkelijking. ,,Schildwolde heeft een kerkgebouw met een leerkerkje ernaast. Daar zijn nog vaak diensten en alle kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten van de vier dorpen vinden daar plaats. Dat is belangrijk voor de zichtbare rol van de kerk. Maar Noordbroek en Overschild hebben al geen eigen kerken meer, die gebouwen zijn overgegaan naar de Stichting Oude Groninger Kerken. Gelovigen gaan dan in andere dorpen kerken, waarmee de sociale samenhang van de eigen dorpskerk verdwijnt. Een aantal jaar geleden hebben de dorpsbewoners van Overschild nog wel een keer een kerstnachtdienst georganiseerd in de eigen kerk. Dat vond iedereen heel fijn, het geeft een gevoel van samenhang.”

Toch is de ontkerkelijking niet alleen maar een bedreiging, meent Gelderloos. ,,Het kan heel soms een beetje een blessing in disguise zijn”, zegt ze voorzichtig. ,,Mensen van verschillende kerkelijke richtingen zoeken elkaar dan noodgedwongen op. Dat kan tot mooie zaken leiden, als er tenminste een perspectiefverschuiving komt: de nadruk moet niet liggen op vergaderingen rond samenwerking, maar op de noden van de mensen in het dorp. Mijn advies is dat dorpskerken veel meer moeten kijken naar de leefbaarheidsvragen die er spelen.”

Wat gebeurt er als leefbaarheidsvraagstukken op de agenda van de kerkenraad worden gezet? In de voormalige burgerlijke gemeente Slochteren heeft Gelderloos daar een goed voorbeeld van gezien. Diakenen van tien verschillende kerken zijn daar samen met de wethouder om tafel gegaan. Zo ontstond er een heel andere basis van samenwerking, waarbij de dorpsbewoners centraal stonden in plaats van organisatorische vraagstukken. ,,Dat diaconale platform komt nu nog steeds samen. Zo hebben de kerken echt een rol in de leefbaarheid van het dorp.”

Hoopvol

Op de vraag hoe protestantse dorpskerken in Friesland functioneren moet Gelderloos het antwoord schuldig blijven; op basis van haar onderzoek kan ze daar niets over zeggen. Maar toch is ze hoopvol gestemd: ,,Vorig jaar was ik bij twee bijeenkomsten van René de Reuver, de scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de aanloop naar de nieuwe classisindeling bezocht hij alle provincies. Ik was eerst bij de bijeenkomst in Assen, voor de classes uit Groningen en Drenthe, en daarna bij de bijeenkomst in Heerenveen, voor de Friese classes. Daar viel me op dat de Friese kerken heel trots zijn, ik kreeg het gevoel dat in Fryslân veel minder het underdog-gevoel speelt binnen protestantse kerken. Dat is een enorme kans: die trots helpt om de kerkelijke verlegenheid af te schudden en je echt als kerk voor de dorpsgemeenschap te manifesteren.”

Ook nu ze haar onderzoek heeft afgerond blijft Gelderloos zich richten op de sociale rol van dorpskerken. Ze wordt de projectleider van de nieuwe Dorpskerkenbeweging van de PKN, die op 24 september wordt gelanceerd in het Utrechtse Maarn. Daar presenteert ze ook de publiekseditie van haar onderzoek: Sporen van God in het dorp. ,,De Dorpskerkenbeweging moet een platform worden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar inspireren en helpen en waar dorpskerken zich in herkennen. Het moet vooral een beweging van onderaf worden. Er is in ieder geval al veel interesse voor, want zonder dat we reclame hebben gemaakt zit de bijeenkomst in Maarn al vol.”

Sporen van God in het dorp, Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland, Jacobine Gelderloos, Boekencentrum, 14,99 euro