De berusting van Blok

Sytze Faber

De Joodse invloed leidt tot een karakterverzwakking van het volk.’ Dit is geen citaat uit Mein Kampf van Adolf Hitler, waarvan nu ook de Nederlandse vertaling in de boekwinkel ligt. Het had wel gekund, antisemitisme is daarin namelijk een steeds terugkerend thema. Maar nee, de uitspraak is van Abraham Kuyper, de gerenommeerde protestantse theoloog, journalist en minister-president.

Het antisemitisme kwam bij Hitler en Kuyper niet uit de lucht kwam vallen. Zij waren kinderen van hun tijd. De hele westelijke wereld was toen vergeven van antisemitisme. Lees het standaardboek van Hans Jansen Christelijke theologie na Auschwitz (1981).

Het modieuze koketteren met onze vermeende joods-christelijke traditie is dan ook geschiedvervalsing. Een vorm van witwasserij. Joden werden in werkelijkheid als inferieur afgeschilderd. Toen ze op de vlucht sloegen uit angst voor Hitler werden ze slechts met tegenzin en mondjesmaat toegelaten. Dat lot treft nu de Syrische vluchtelingen.

Minister Stef Blok had gelijk toen hij in een verhaaltje uit de losse pols suggereerde dat de afkeer van het vreemde en van vreemdelingen mensen vaak in het bloed zit. Vreemdelingenhaat is inderdaad van alle tijden en van alle plaatsen. Daar wordt het natuurlijk niet beter van.

Niet gezegd

Het Kamerdebat van afgelopen woensdag over Bloks uitspraken had echter niet zozeer moeten gaan over wat hij gezegd had, maar over wat hij niet had gezegd. Hij zei namelijk niet dat we ons moeten aangorden en in volle ornaat de strijd aangaan met de vreemdelingenhaat omdat we anders op een fataal, hellend vlak belanden. Hij ademde een en al berusting. Dat was hét kwalijke punt. Hij deinde daardoor in feite mee op de golven van xenofobie, zoals dat ook tachtig jaar geleden gebeurde.

Blok is lang niet de enige. Rutte doet hetzelfde als hij zegt dat hij het woord multicultureel niet uit zijn strot krijgt en dat Nederlandse jongeren met een buitenlandse afkomst op moeten pleuren als het hun hier niet aanstaat. Edith Schippers doet het ook als ze onze cultuur superieur waant (en die van anderen impliciet achterlijk). Ook het zwijmelen over een heel vroeger geconcipieerde Nederlandse identiteit heeft als effect dat nieuwkomers worden buitengesloten. Die geschiedenis van vroeger is overigens vooral die van koningen, generaals, admiraals, kerkvorsten en edellieden. Meestal valt geen woord over het gewone volk, dat gedoemd was te overleven in drek en bittere armoede. Evenmin over slavernij en kolonialisme, die ideologisch gezien parallellen hebben met het latere nazidom.

Vreemdelingenhaat

Het was ook teleurstellend dat in het Kamerdebat het gevoel van urgentie ontbrak, terwijl er heel wat alarmbellen rinkelen.

De Amerikaanse president laat zich de steun graag aanleunen van de Ku Klux Klan en ander racistisch volk. Mensenrechten zijn voor hem iets van een andere planeet.

In Europa heeft extreemrechts de wind volop in de zeilen. Bij ons was het in 2010 met Wilders tenminste nog een gedoogconstructie, in Oostenrijk en Italië regeren vreemdelingenhaters intussen al volop mee. In Hongarije, Polen en Roemenië dreigt de democratische rechtsstaat om te vallen. Morgen zal bij de verkiezingen in Zweden de door nazi’s opgerichte partij Zweden-Democraten een grote klapper maken. De Duitse stad Chemnitz was al geregeld het toneel van nazistisch vertoon. De in België aan de weg timmerende jeugdbeweging Schild en Vrienden is onmiskenbaar besmet met het racistische virus.

Steeds fungeert vreemdelingenhaat als motor. Met de berusting van Blok c.s. winnen we de daar oorlog niet van. Daarvoor is bezieling nodig, geïnspireerd door het besef dat er per saldo één volk is, de mensheid.

Reageren? fabersyma@gmail.com