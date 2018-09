Waarom voelen we ons getroost door God?

Tjerk de Reus

Ook als je expert bent in de menselijke psyche kun je dingen tegenkomen die je niet snapt. Psychiater Boris Cyrulnik ontdekte dat mensen zich getroost weten door religie en geloof. Hoe kan dat?

Het moet een bijzondere ervaring zijn om kindsoldaten te behandelen, ook voor een door de wol geverfde psychiater als Boris Cyrulnik. In het voorwoord van zijn boek God als therapeut vertelt hij hierover. Hij zag jongetjes van twaalf jaar voor zich, met oude gezichten: ‘Hun ogen lachten niet meer en hun gezichten waren hard geworden door de op elkaar geklemde kaken.’

Gesteund

Opmerkelijk genoeg vertelde een van de jongetjes dat hij zich eigenlijk alleen goed voelde in de kerk. ‘Ik zie alsmaar beelden die me bang maken. Maar zodra ik in een kerk kom, zie ik mooie dingen.’ Dit zette Cyrulnik aan het denken, ook wel een beetje vertwijfeld: hij kon het eigenlijk niet verklaren. Wat gebeurt er wanneer mensen zich gesteund weten en getroost door God?

In Frankrijk is Boris Cyrulnik (1937) een bekende neuropsychiater. Hij schreef populaire boeken over mens en zijn psyche en legde bijvoorbeeld nadruk op de veerkracht van de menselijke geest om na een trauma toch de draad weer op te pakken.

Dit thema staat vermoedelijk niet los van zijn eigen ervaringen in de Tweede Wereldoorlog: hij kon als zesjarige Joodse jongen ternauwernood onderduiken en overleefde de oorlog, in tegenstelling tot zijn ouders. Zijn boek Veerkracht, over het overwinnen van je jeugdtrauma’s verscheen in 2002 in het Nederlands.

Hechting

Het nu vertaalde God als therapeut dateert van 2017; de ondertitel luidt: Waarom mensen zich hechten aan een god. Voor een neuropsychiater heeft Cyrulnik vrij veel oog voor psychische processen; aandacht voor de biologie van het brein is minder een hoofdpunt van dit boek. De benadering is vooral toegespitst op de kinderjaren en de mentale ontwikkeling in die fase.

Een centraal begrip voor Cyrulnik is ‘hechting’: kinderen hechten zich aan ouders en aan zaken die hun vertrouwen opwekken. Als hierbij godsdienstige rituelen of denkbeelden in het spel zijn, kunnen die meehelpen aan het basisvertrouwen van het kind. Religie kan dus heel goed werken en een geweldige impuls geven aan het basisvertrouwen.

Maar dat betekent niet dat we allemaal religie nodig hebben, aldus Cyrulnik. Een kind dat opgroeit zonder geloof in God leert zich evengoed hechten en ontwikkelt een basisvertrouwen. Dit klinkt natuurlijk niet heel opzienbarend, zoals eigenlijk heel veel van wat in God als therapeut te lezen valt niet erg verrassend is.

Witte raaf

Cyrulnik ontwikkelt geen eigen lijn van denken, hij voegt niets noemenswaardigs toe aan de bestaande literatuur over religie en psychologie of psychiatrie. Tenminste, als we naar Nederland kijken en naar het vakgebied van de psychologie en de psychiatrie. Misschien is Cyrulnik in Frankrijk een witte raaf, die als enige psychiater religie serieus wil nemen. Maar in ons land is dit terrein behoorlijk goed bestudeerd en er zijn allerlei belangwekkende publicaties, zoals het Handboek Psychiatrie en religie dat in 2012 verscheen.

Psychiater en theoloog Margreeth de Vries-Schot promoveerde enkele jaren geleden over de vraag wat vanuit psychiatrische optiek ‘gezonde religie’ mag heten. En zo valt er wel meer te noemen.

Wie dit terrein een beetje kent, zal niet opkijken van wat Cyrulnik te berde brengt. Nog vervelender is echter dat de betoogtrant in dit boek zeer te wensen overlaat. Zelden valt er een rode draad te ontdekken die enkele pagina’s wordt volgehouden. Cyrulnik springt van de hak op de tak.

In God als therapeut komen allerlei zinnetjes voorbij die een bekend vooroordeel tegen religie bevestigen. Bijvoorbeeld het idee dat religie ontstaat uit onzekerheid en angst; gelovigen zouden liever niet nadenken. Een niet-gelovige echter zou zich alleen maar hechten aan concrete, zichtbare dingen en open staan voor allerlei visies. Een gelovige zou vooral willen vasthouden aan wat hij gelooft van de onzichtbare wereld en oogkleppen opzetten voor wat daar niet mee strookt.

Eigensoortige waarde

Dit type misvattingen kom je hier geregeld tegen, maar dit betekent niet dat Cyrulnik de religieuze ervaring niet serieus wil nemen. Hij ziet er wel degelijk de eigensoortige waarde van in. Hij schrijft bijvoorbeeld ook: ‘Zuid-Amerikanen en Afrikanen leven tegenwoordig elke dag met God in mooie kerken of ze zingen ontroerende gebeden in de straten, waar spectaculaire processies worden georganiseerd. Europeanen leven in een sombere en routinematige wereld waar idee├źn afstompen en ze verder van Hem afraken.’

Deze auteur wil dus geen zwartwit beeld van religie schetsen, en dat valt in hem te prijzen. Maar het zojuist gegeven citaat maakt ook pijnlijk duidelijk waar Cyrulniks betoogtrant onder lijdt: het al te gemakkelijk presenteren van wijsheden, generaliseren en open deuren intrappen.

God als therapeut. Waarom mensen zich hechten aan een god. Boris Cyrulnik. Uitgeverij Lannoo. 24,99 euro