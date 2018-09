Paus wilde vooral Friese kruisvaarders

Jan Auke Brink

In de nieuwe televisieserie De kruisvaarder en de Sultan speelt de Friese kruisvaarder Hayo een hoofdrol. Volgens EO-presentator Kefah Allush wilde de paus per se Friezen bij deze kruistocht hebben: ,,Ze stonden echt bekend als mannen die konden knokken.”

Ik denk niet dat Hayo uit Wolvega echt heeft bestaan, er zijn geen harde historische bronnen die dat bewijzen”, vertelt presentator Allush. ,,Maar er gaat een mooi legendarisch verhaal over hem: de kruisvaarders wilden in 1218 de stad Damiate veroveren, het huidige Damietta in Egypte. Alleen stond er een toren in het water die de stad verdedigde. Hayo viel als eerste aan; hij deelde met zijn dorsvlegel de eerste klap uit. Uiteindelijk veroverden de kruisvaarders de stad. Het heldenverhaal van deze Hayo gebruiken we als uitgangspunt voor de serie.”

De legende van Hayo is vermoedelijk al eeuwen geleden verzonnen, om de Friese bijdragen aan de kruistochten extra glans te geven. Het is een fictief personage dat de hoofdrol speelt in een waargebeurd historisch verhaal. De serie baseert zich verder op historische feiten, benadrukt Allush. ,,Ik vertel het verhaal van de Vijfde Kruistocht. Daar deden daadwerkelijk veel Friezen aan mee. Daar werd ook specifiek op getarget door het Vaticaan: de Friezen stonden bekend als mannen die konden knokken. De bisschop van Keulen werd gestuurd om mensen te werven in het Friese gebied, dat zich destijds uitstrekte van Noord-West Duitsland tot Noord-Holland.”

Bevrijden

Het doel van de kruistochten was Jeruzalem te bevrijden van de moslims. Maar de vier eerdere kruistochten hadden al uitgewezen dat dat niet meeviel: Jeruzalem veroveren lukte nog wel, maar Jeruzalem behouden was lastiger. De aanpak in deze Vijfde Kruistocht zou dan ook anders van opzet zijn: de focus lag niet op Jeruzalem, maar op het achterland. Wanneer dat was veroverd, zou de Heilige Stad makkelijker te behouden zijn, was het idee.

De Friezen stonden bekend als geharde en woeste strijders, daarom wilde de paus hen er graag bij hebben, legt Allush uit. Maar het viel bisschop Olivier van Keulen zwaar de Friezen te overreden. ,,De bisschop trok rond door het gebied, je kunt hem bijna vergelijken met een hedendaagse haatprediker die mensen ronselt voor de heilige strijd in een ver land. De Friezen hadden er niet meteen trek in zo ver weg te gaan, totdat er in Bedum iets bijzonders gebeurde. Terwijl de bisschop stond te prediken en de toehoorders probeerde over te halen mee te gaan, zagen mensen een kruis in de lucht. Dat moest wel een teken zijn! Na dit ‘Wonder van Bedum’ startten veel Friezen de voorbereidingen voor de kruistocht.”

Allush volgt in de serie niet alleen de avonturen van de Friese kruisvaarders, maar hij verplaatst zich ook in de islamitische sultan. Als Nederlander met Arabische wortels kan hij zich inleven in beide culturen, legt hij uit. ,,Ik bezie de tegenstellingen in de wereld. Het is voor mij interessant om me in beide standpunten in te leven. Voor de serie identificeer ik me met zowel de Arabische machthebbers als met de oude Friezen. Door die beide posities in te nemen, begrijp ik ze beter. En bij beide groepen voel ik een bepaalde trots: de Arabische cultuur was heel hoogstaand, met metropolen, kunst en techniek. Dat was van een hele andere orde dan wat de Friezen gewend waren; die kenden echt geen tandpasta of deo.

Maar toch krijg ik ook een gevoel van trots bij de Friezen. Tussen alle ijdeltuiten die meegingen op de kruistochten deden zij niet aan uiterlijk vertoon. Ze waren recht door zee, ze kwamen om te knokken en dat deden ze ook. Die eigenzinnigheid spreekt me aan.”

Persoonlijke belangstelling

De EO kwam tot dit onderwerp vanwege Allush’ persoonlijke belangstelling voor geschiedenis. De presentator heeft eerder onder meer de serie Geloof en een hoop liefde gemaakt voor de EO. ,,Nu wilde ik graag iets historisch doen, omdat geschiedenis een liefde van mij is. We kwamen toen al snel uit op de kruistochten, ook omdat die er vaak met de haren worden bijgesleept in gesprekken over het geloof – bijvoorbeeld om de kloof tussen de islam en het westen te benadrukken, of om de kerk in diskrediet te brengen. De Vijfde Kruistocht, die duurde van 1213 tot 1221, lag voor de hand omdat daarin vergeleken met eerdere en latere kruistochten opvallend veel Nederlanders meededen.”

De Nederlandse kennis over de geschiedenis van de kruistochten is betrekkelijk oppervlakkig, merkte Allush in de voorbereidingen van de serie. De meeste mensen weten vooral algemeenheden. Dat gold ook voor hemzelf: ,,Op voorhand wist ik al wel een beetje, maar mijn beeld over de kruistochten was niet heel positief: ik zag de kruisvaarders als avonturiers, belust op buit, als grove en plunderende barbaren.”

De halve wereld over

Dat beeld is met het maken van de serie voor een belangrijk deel ook wel bevestigd, vertelt Allush lachend.

,,Maar ik ben ook beter gaan begrijpen wat er gebeurde. Mensen die in kleine dorpen woonden, trokken opeens de halve wereld over. Dat is vergelijkbaar met een reis naar de maan of Mars voor ons. Daarbij was het ook heel duur: ze moesten veel geld en eten meenemen. Hele families en complete parochies legden geld bij elkaar om een of meerdere mannen te kunnen laten deelnemen. Alleen avonturierszin kan volgens mij niet voldoende zijn geweest om mee te gaan op kruistocht.”

Wat dreef de mannen dan? Allush meent dat ze echt geloofden iets voor God te kunnen doen. ,,En daarbij kregen de kruisvaarders ook nog eens de belofte dat ze door de Heer beloond zouden worden. Dat zal ook een belangrijke stimulans zijn geweest. Ik ben door deze serie echt beter gaan begrijpen waarom mensen deelnamen. Wij kunnen de kruisvaarders nu wel afschilderen als barbaren, maar misschien zou ik toch ook wel hebben deelgenomen.”