Optimisme én pessimisme over Jordanië

Martin Janssen

Kerkelijke autoriteiten stellen dat de Jordaanse kerk vitaal is en groeit, maar tegelijkertijd overheersen in het Westen en onder Jordaanse christenen vaak gevoelens van pessimisme over de toekomst van christenen in het Arabische land. Hoe kan dat?

Christenen in Jordanië vormen een boeiende testcase voor het land. Internationale rapporten noemen Jordanië het tolerantste land in de regio voor wat betreft het beleid richting minderheden, waaronder christenen. Desondanks kent Jordanië een voortschrijdende emigratie van christenen.

De voormalige aartsbisschop van Amman mgr. Maroun Lahham schetst in interviews standaard een optimistisch beeld van de kerk in zijn land. Hij omschrijft het als een kleine maar vitale en groeiende gemeenschap. Daarbij wijst hij op een belangrijk punt dat in westerse media soms verloren gaat. Vooral na de Arabische Lente van 2011 verschenen er in het Westen onheilspellende artikelen die de totale teloorgang van het christendom in het Midden-Oosten voorspelden.

Ander verhaal

Maar de aartsbisschop vertelt een ander verhaal. Rond 1920 woonden er 15.000 christenen in Jordanië, ruim 15 procent van de Jordaanse bevolking. Dat aantal steeg naar 150.000 in 1960, terwijl Jordanië momenteel zo’n 220.000 christenen telt.

In absolute getallen is het aantal christenen in Jordanië de afgelopen eeuw dus enorm toegenomen. Maar procentueel daalde het christelijke aandeel in het land. Een belangrijke reden daarvoor is dat er in islamitische gezinnen meer kinderen worden geboren. Er is echter nog een belangrijke oorzaak. De huidige Jordaanse staat ontstond in 1946, in 1948 en 1967 overspoelden golven Palestijnse vluchtelingen het land.

De Palestijnen, voor 90 procent soennitische moslims, vormen nu waarschijnlijk zo’n 70 procent van de Jordaanse bevolking. Dit verklaart waarom tussen 1945 en 1970 het aandeel van christenen in Jordanië in relatieve zin scherp daalde.

Volgens de officiële Jordaanse statistieken vormen de christenen momenteel nog 6 procent van de Jordaanse bevolking. Maar christelijke kerken in Jordanië noemen zelf 3 procent waarschijnlijker. Officiële cijfers lijken het aantal christenen hoger in te schatten, omdat de Jordaanse machthebbers christenen een belangrijke rol toedichten.

Brugfunctie

Prins al-Hassan bin Talal, de oom van de huidige Jordaanse vorst Abdullah, verklaarde enkele jaren geleden bijvoorbeeld dat ‘het verdwijnen van de christelijke communiteiten uit het Midden-Oosten het verdampen betekent van de hoop op open en pluralistische samenlevingen’. De Arabische christenen vervullen volgens hem ‘een natuurlijke brugfunctie tussen de westerse en de islamitische wereld’.

De christenen in Jordanië behoren vooral tot de midden- en hogere klasse. Door hun goede opleidingsniveau kwamen vele van hen na het ontstaan van de Jordaanse staat in 1946 in regeringsfuncties terecht. In vrijwel alle regeringen die het land tot op heden heeft gehad, zaten minstens een of twee christenen. De meer dan gemiddeld goede educatie verklaart echter ook christelijke emigratie: hun kansen op acceptatie elders zijn nu eenmaal groter.

De Jordaanse grondwet garandeert weliswaar vrijheid van godsdienst. Maar zaken die wij ‘het burgerlijk wetboek’ of ‘persoonlijk statuut’ noemen, regelen de religieuze communiteiten zelf. Moslims volgen bijvoorbeeld de sharia-rechtspraak die scheiding en polygamie erkent.

Scheiding

De ervaring leert dat het voor Jordaanse christenen buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk, is om van hun kerkelijke rechtbanken een scheiding te verkrijgen. Dit pakt soms averechts uit: christenen die werkelijk hun scheiding willen doorzetten omzeilen dit probleem soms door zich te bekeren tot de islam. Ze vallen dan onder het gezag van de sharia-rechtbanken die het huwelijk meestal probleemloos ontbinden. Een terugkeer naar het christendom is daarna onmogelijk: een bekeerling tot de islam kan moeilijk op zijn keuze terugkomen.

De ‘vitale en groeiende’ Jordaanse kerk is dus maar een kant van het verhaal. Als kleine minderheid voelen Jordaanse christenen zich kwetsbaar en gevoelens van een vaak diep pessimisme over de toekomst kunnen soms overheersen.

Martin Janssen is arabist en woont in Amman (Jordanië).