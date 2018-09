Kinderen als zwerfvuil

Contrapunt

Sytze Faber

Windowdressing – dat is vakjargon voor het zodanig schuiven met cijfers door accountants dat het financiële eindresultaat zo gunstig mogelijk oogt.

Voordat hij de politiek inging, was Gert-Jan Segers zendeling, een heel andere tak van sport. Het windowdressen, maar dan in de politiek, is hem desondanks niet vreemd. Geen schande, hoort bij het vak. In zijn brief die hij vorige week aan de leden van de ChristenUnie stuurde, gaf hij een staaltje ten beste.

Segers wilde met de brief het gemor in zijn partij over de afschaffing van de dividendbelasting dempen. Hij schrijft dat hij een tegenstander van die afschaffing was en blijft. Toch zal hij voorstemmen. Er staan namelijk veel winstpunten tegenover. Hij noemt er vijf. Het blijft natuurlijk een open vraag of die anders ook niet (grotendeels) binnengehaald hadden kunnen worden, maar dit terzijde.

Het kardinale punt is dat in zijn verlies-en-winstrekening – conform de techniek van het windowdressen – aan de verlieskant een kolossale aderlating van de CU ontbreekt. Segers c.s. stemden er tijdens de formatie namelijk ook mee in dat het zogenaamde Kinderpardon voornamelijk een dode letter blijft.

Weeshuis

Bij monde van het Kamerlid Joël Voordewind had de CU jarenlang gestreden voor een verruiming van dat pardon voor vluchtelingenkinderen die in ons land getogen en geworteld zijn. Dat is dus tevergeefs geweest.

We lopen daar nu tegen aan bij de Armeense kinderen Lili en Howick. Ze zijn twaalf en dertien jaar, waarvan ze de laatste tien jaar in ons land woonden. Binnenkort worden ze op transport gesteld naar Armenië. Ondanks dat ze, inmiddels geknakt, dringend professionele hulp nodig hebben. Ze zullen waarschijnlijk – hun moeder lijdt aan labiliteit en woont in belabberde omstandigheden – in een weeshuis belanden.

De rechter oordeelde dat de procedures correct zijn verlopen. Dat laat onverlet dat verantwoordelijke staatssecretaris Mark Harbers de wettelijke bevoegdheid heeft om in zulke gevallen genade voor recht te laten gelden.

Hij voelt daar echter bitter weinig voor. Anderen zouden zo op een gedachte kunnen komen! Een drogreden. Hij moet eindelijk zorgen dat de procedures in pakweg maximaal een jaar doorlopen moeten zijn en dat er voortaan niet meer, zoals in dit geval, tien jaar juridisch gesteggeld kan worden. Dáár ligt de oorzaak van de beschamende ontsporingen.

Spiegel

Er was in ons land grote verontwaardiging over president Donald Trump toen die vluchtelingengezinnen uit elkaar scheurde en jonge kinderen vaak dropte bij niet te traceren pleeggezinnen. Een blik in de spiegel zou niet misstaan.

Na de bevrijding in 1945 werden kinderen van ouders, die aan de verkeerde kant hadden gestaan, vaak als zwerfvuil behandeld. Het resulteerde in levenslange littekens. Zij, inmiddels uiteraard bejaard, deden onlangs een ontroerende en indringende oproep aan de politiek om de Nederlandse kinderen van IS-strijders niet aan te doen wat zij zelf 75 jaar geleden hebben ondervonden. Laat hen niet aan hun lot over!

Ethos

Ook na waarschuwingen van deskundigen dat deze kinderen tikkende tijdbommen dreigen te worden steken kabinet en Kamer echter nauwelijks een poot naar hen uit. En nu zijn er de verweesde Lili en Howick.

Het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven als Harbers niet alsnog de hand over het hart strijkt. Ook als hij – wat vurig te hopen is – dat opbrengt, dan blijft er toch nog de onthutsende waarheid dat de politiek ook een deportatie van het tweetal had laten geworden.

Onder het ethos van politici voor wie afschaffing van de dividendbelasting een geloofsartikel is en onschuldige kinderen van tekortschietende ouders zwerfvuil zijn, sterft de hoop op menswaardigheid als het er echt op aan komt.

Reageren? fabersyma@gmail.com