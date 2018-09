De vrede van Christus geeft rust

Jan Auke Brink

Wat overkomt je als je voor het eerst (weer) naar de kerk gaat? Of de kerk herontdekt na een lange periode van afwezigheid? Portretten van ‘nieuwkomers’ in de kerk. Deze week: Salomon Bonte (82) uit Wijnjewoude.

Als tiener speelde Salomon Bonte in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een keer met een prikslee op het ijs. Alleen, zonder volwassenen of andere kinderen. ,,Opeens was er een man, die riep: ‘pas op, een wak!’ Het was te laat, ik gleed er zo in. Hij redde mij toen. Ik geloof dat die man door God is gestuurd.”

De anekdote is tekenend voor hoe Bonte in het leven staat: ,,Ik geloof in engelen, en dat God ingrijpt in het leven. In het raam heb ik twee beeldjes van engelen staan, met een kruis ertussen. Daarmee draag ik mijn geloof uit.”

Bonte heeft een roerig leven achter de rug: hij is drie keer gescheiden, heeft een jonge zoon verloren en kende delen van zijn leven ernstige armoede. Sinds 1986 woont hij in Wijnjewoude, in een huis met een fijne lap grond erachter waar hij groente verbouwt. Hij woont er samen met zijn kater, ,,die kwam zomaar aanlopen en is nooit meer weggegaan. Het is wel heel gezellig samen.”

Hormonen

Hij is opgegroeid in Alphen aan den Rijn. Zijn ouders waren Nederlands hervormd, zijn vader is diaken geweest. ,,Ik ging naar de zondagsschool, naar catechisatie en op aandrang van mijn moeder heb ik ook belijdenis gedaan. Ik ging geregeld naar de kerk maar op den duur speelden de hormonen op. Ik ging toen liever op zoek naar een vrouwelijke partner”, lacht Bonte.

,,Wij waren redelijk vrijzinnig, maar ik had een jeugdvriend die wat strenger was. Op mijn zeventiende ging ik samen met hem naar een kamp voor orthodoxe hervormden. Daar leerde ik een meisje kennen, maar zij verdween ook weer uit beeld. We hielden geen contact, maar ik moest een paar jaar later nog steeds aan haar denken, toen ben ik bij haar langsgegaan. Dat was een slecht moment, want haar vader was net overleden. Daarna heb ik haar nog een keer opgezocht, het contact werd intensiever en binnen een jaar was ze zwanger. Toen moesten we wel trouwen.”

Huwelijk

Dat huwelijk duurde tot 1982. Maar elf jaar eerder ging het eigenlijk al mis. ,,Onze tweede zoon Michael is in 1971 overleden na een verkeersongeval. Hij was toen bijna zeven jaar oud. Hij fietste samen met mijn vrouw en werd aangereden. Dat ongeluk zorgde voor problemen in onze relatie, mijn vrouw voelde zich schuldig en tijdens ruzies maakte ik haar verwijten.”

Het huwelijk hield nog een tijd stand; Bonte en zijn vrouw probeerden zo goed mogelijk als gezin verder te gaan. ,,We kregen nog twee kinderen. Daarna werd mijn vrouw weer zwanger, maar toen heb ik aangedrongen op een abortus. Onze predikant vond dat ook het beste, want hij zag wel dat nog een kind niet goed zou zijn voor ons huwelijk. Uiteindelijk is mijn vrouw daarmee akkoord gegaan.”

In 1981 volgde de laatste hobbel in het huwelijk: ook hun jongste zoon kreeg een verkeersongeval. ,,Hij was toen ook bijna zeven jaar oud, net als Michael bij zijn ongeluk. Hij heeft toen twee weken in coma gelegen. Het kwam daarna met hem wel weer goed, maar het huwelijk was echt voorbij.”

Kippenhok

De scheiding had grote invloed op Bonte. Hij voelde zich verslagen: ,,Je weet niks meer, je ziet het niet meer zitten eigenlijk.” Hij was nog geen vijftig jaar oud, maar kwam terecht in een bejaardenwoninkje in Ureterp. ,,Dat was goedkoop, ik kon niks anders betalen. Toen hoorde ik via iemand waar ik klusjes voor deed dat er een huisje vrij zou komen van een vrouw die naar Spanje zou vertrekken. Ik ging daar kijken; het was net een verbouwd kippenhok, zonder gas en zonder wc. Maar ik raakte helemaal verliefd op die vrouw. Zij was zestien jaar jonger dan ik, ze was heel vrijgevochten. Uiteindelijk ging zij toch niet naar Spanje en toen dat kippenhok werd afgebroken door de eigenaar hebben zij en ik samen iets gehuurd in Bakkeveen.”

Tot die tijd ging Bonte nog wel mondjesmaat naar de kerk, maar zijn nieuwe vriendin was niet kerkgaand. ,,Zij was veel bezig met I Tjing, van het Boek der Veranderingen. In die tijd ben ik zelf ook gestopt met de kerkgang. Na haar ben ik met nog twee Poolse vrouwen getrouwd geweest. Die waren katholiek. Met een van hen ben ik wel eens mee geweest naar zo’n katholieke dienst, maar dat is niks voor mij. Ik vond ze wel mooi zingen, maar er was veel te veel poespas omheen.”

Teleurstelling

Via de jeugdvriend uit Alphen aan den Rijn kwam Bonte in contact met de baptistenkerk. Samen bezochten ze diensten in Alphen. Dat beviel, daarom stapte Bonte naar de baptisten in Drachten. ,,Maar dat liep uit op een grote teleurstelling. Tijdens de avondmaalsviering werd het brood rondgedeeld, achteraf bleek dat ik daar niet aan mocht meedoen omdat ik gescheiden was. In Alphen kenden ze mij, daar hadden ze er nooit een probleem van gemaakt. Dit viel me vies tegen.”

Bonte voelde zich niet meer thuis binnen de kerkgenootschappen die problemen hadden met de scheidingen en de abortus. ,,Ik voelde teleurstelling, maar ik bleef wel altijd bewust lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Ik geloofde in God, onder meer in de natuur zag ik de schepping. Maar bij de kerk voelde ik me gewoon niet meer thuis.”

Vijf of zes jaar geleden veranderde dat. Michel van Heijningen, de voorganger in Wijnjewoude, maakte een rondje langs mensen die wel stonden ingeschreven, maar de kerk nooit bezochten. Bonte stond open voor het gesprek, na nog een paar bezoekjes van de voorganger zocht hij zijn oude bijbel maar weer eens op. ,,Op de woensdag voor Hemelvaart zei de voorganger: ‘Je kunt morgen mee naar de kerk in Weinterp. Denk er maar even over. Als je wilt, dan haal ik je hier morgen op’. Ik ben toen voor het eerst weer naar de kerk gegaan.”

Schuldbrieven

De hernieuwde kennismaking met de kerk beviel Bonte goed. Alleen worstelde hij nog met zijn verleden. Had hij niet in zonde geleefd? Mocht hij wel echt bij de kerk horen? ,,Samen met de voorganger heb ik toen mijn misstappen opgebiecht, mijn zonden beleden aan God. Ik heb daarna ook schuldbrieven geschreven: een aan mijn oudste zoon, een aan mijn eerste vrouw en een aan mijn tweede partner en de zoon die wij samen hadden. Ik heb met mijn exen en mijn kinderen geen goede band. Mijn relaties zijn steeds met ruzie geĆ«indigd, en als vader was ik misschien soms te streng. Ik heb ze geschreven dat ik spijt heb van bepaalde zaken. Van mijn eerste vrouw kreeg ik een kort briefje terug, dat ik er niet zo zwaar aan moet tillen. Van mijn oudste zoon heb ik niks gehoord. Ik denk er wel eens aan nog een keer contact met hem te zoeken, maar of dat lukt… Ik weet het niet.”

Nu hij spijt heeft beleden, voelt Bonte zich weer thuis in de kerk. ,,De voorganger komt veel bij me langs, ik zie hem altijd met een grote glimlach aankomen. Mooi is dat! Het geloof geeft me rust. En ik ben vooral heel blij dat ik nu weer kan deelnemen aan het avondmaal.

Doordat ik weer naar de kerk ga, ben ik ook anders over het leven gaan nadenken. Ik ervaar nu de vrede van Christus: ik kan niet meer boos worden, op niemand.”