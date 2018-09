Celibaat als bescherming

Tamarah Benima

Hoe hoog is het percentage homoseksuelen in het Vaticaan, eigenlijk?” Ik vroeg het een homoseksuele Italiaanse vriend die in het Vaticaan heeft gewerkt. „Twintig procent?” „Tachtig procent,” antwoordde hij.

Geen wonder dat de katholieke kerk vasthoudt aan het celibaat. Als het wordt geschrapt, moeten alle homoseksuele geestelijken uit de kast komen. Dat overleeft de kerk niet. Door de pedofilie-schandalen in de katholieke kerk is de seksuele cultuur van de kerkelijke hiërarchie zelf ter discussie komen te staan.

Al in 2010 schoot de Ghanese kardinaal Peter Turkson met scherp. „De schuld van de crisis in de kerk door seksschandalen ligt bij de homofiele priesters,” aldus de priester die misschien ooit de eerste zwarte paus wordt.

Fulmineren

Zijn Amerikaanse collega bisschop Robert Morlino sloeg aan het fulmineren na het recente rapport over beschuldigingen van seksueel misbruik gepleegd door oud-kardinaal Theodore McCarrick en op Amerikaanse priesteropleidingen. Morlino: „We hebben geweigerd een zonde een zonde te noemen.” En wat is dan een zonde? „Afwijkende seksuele gedragingen – bijna uitsluitend homoseksuele – door geestelijken.” De „nu cultureel-geaccepteerde homoseksuele handelingen” en „de publiekelijk-betreurenswaardige (sic!) pedofiele handelingen” zijn te lang los van elkaar gezien, vindt Morlino, terwijl het een tot het ander zou leiden.

Dat de kerk homoseksualiteit zondig verklaarde (met als legitimatie het Oude Testament) joeg paradoxaal genoeg veel homo’s naar het kerkelijke ambt. Immers, door het celibaat konden zij moeilijke vragen over het mijden van het huwelijk uit de weg gaan. Met als bijkomend gevolg seksueel misbruik door een aantal van hen.

In het internetloze tijdperk kon het onder de bisschopsmijter, de kardinaalshoed en het pausenkalotje worden gehouden. Hoge katholieken als Turkson en Morlino proberen met hun afschuwelijke uitspraken de deksel weer op de stinkende pan te gooien. Maar die is al lang overgekookt. Engerds als zij houden een hardvochtige en oneerlijke kerk alleen maar in stand.