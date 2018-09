Even stilstaan

Gabriël Anthonio

Afscheid nemen is een bijzonder moment. Het is ook vaak een emotioneel moment, dat gevuld wordt met beloften en goede wensen aan elkaar voor de toekomst. ‘Tot ziens!’ ‘We bellen elkaar wel weer!’ ‘Ik houd van je, denk aan je, bid voor je!’ ‘Het ga je goed en veel plezier!’

De stemmen zijn vaak luid, gaan door elkaar heen. Er worden handen gegeven en men omhelst elkaar. We pinken some nog even een traan weg, zwaaien en dan wordt het stil.

We hebben afscheid genomen van elkaar. Alle stemmen zwijgen even.

Het is een warme zomerse dag. We staan op het kerkhof bij de kist van een overleden vriend. Er is geen familie aanwezig. Daar had hij afstand van genomen. “Familie, altijd gedoe”, zei Jan dan als er ernaar vroeg. Jan woonde alleen. Hij was altijd actief in de kerk en op sociaal vlak geweest. Hij heeft in Afrika, Indonesië en Brazilië gewerkt. Altijd in een mix van medisch en sociaal werk.

Intensief

Omdat het in de tropen vaak behelpen was heeft hij naast zijn theologische vorming en opleiding als verpleegkundige ook een opleiding voor verloskundige gevolgd. Nieuw leven ontvangen en soms ook weer afscheid van nemen. Zijn leven wordt gekenmerkt door heel intensief met mensen op te trekken. Lief en leed met elkaar te delen. Innig verbonden zijn en dan weer loslaten, afscheid nemen.

In onze gesprekken hebben we het hier vaak over gehad. Hij was er vaak moe van, dat telkens maar weer afscheid nemen. Als de organisatie waar hij voor werkte het na vijf jaar of korter weer genoeg vond, moest hij de mensen met wie hij zo nauw mee verbonden was weer loslaten.

Jan had een eenvoudig en sober leven. Hij kende geen luxe. Daar had hij ook geen behoefte aan.

Verslaving

Hij kende ook enkele perioden van verslaving. Hij dronk dan een korte periode erg veel. Dat was altijd rondom een periode van afscheid. Niet anders hielp daarentegen, zo was zijn overtuiging, alleen een nieuw perspectief. Na een paar maanden rouw en veel drinken krabbelde hij weer op. Hij ging dan weer gezond eten, sporten, studeren en maakte zich daarmee op voor de volgende klus. Opnieuw naar een ver oord, in een ziekenhuis of jongerencentrum voor kinderen van de straat.

De laatste jaren van zijn leven vielen hem zwaar. Hij was met pensioen en kampte met allerlei fysieke klachten. Het drukke leven, zijn enorme inzet voor anderen en perioden van fors drinken eisten hun tol. Hij kon door reuma en rugklachten nog maar moeilijk lopen. Het afscheid nemen van zijn drukke en sociale leven was moeilijk voor hem.

Hij begon weer te drinken. Met dit verschil dat hij niet meer kon stoppen. Er was voor hem alleen nog maar afscheid, geen tot ziens, geen nieuw perspectief. Hij kreeg medicatie van de huisarts voor zijn neerslachtigheid. Maar daar werd hij “emotioneel doof” van, zoals hij dat zelf zei. De pillen liet hij staan. Enkele weken voor zijn overlijden stopte hij met drinken. Hij had iets gedroomd. Hij stamelde iets van anderen weerzien. Meer wilde hij er niet over kwijt.

Nieuw perspectief

Met een paar vrienden hebben we afscheid genomen. Jan zag een nieuw perspectief, wat dat precies was weten we niet. Zijn beste vriend eindige in een toespraak met de woorden: “Jan, tot ziens.”

We knikten instemmend. Ja, tot ziens!

En het werd op die warme zomeravond stil om ons heen.

Gabriël Anthony is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.