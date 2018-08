Waarom toch die haast?

Jacomette de Blois

De zomer is een tijd waarin veel mensen tijd nemen voor bezinning en ‘dingen op een rijtje zetten’. Geestelijk verzorger Jacomette de Blois schrijft wekelijks over een thema. Deze week: evenwicht.

Mijn vader kwam lelijk terecht. Hij brak zijn been toen hij zijn kleindochter op de evenwichtsbalk wilde nadoen. Zijn leven raakte letterlijk uit balans. Maanden revalidatie en rust had hij nodig om te herstellen. Mijn ouders moesten allebei een nieuw evenwicht vinden in en na deze ziekteperiode.

Op mijn werk is er voor oudere medewerkers een ‘fit naar de finish programma’. Helaas zie ik collega’s die vol verwachting deze cursus gaan doen toch voortijdig van de figuurlijke evenwichtsbalk vallen. Te veel langdurige stress gecombineerd met privézorgen geven ‘levens- wichtstoornissen’. Evenwichtig leven is niet eenvoudig.

Het vraagt ‘levenskunst’! We hebben genoeg woorden voor hoe het niet moet: je kan ‘overspannen’ worden, maar ook ‘onderspannen’ zijn; wees niet ‘himmelhoch jauchzend’ maar ook niet ‘zum Tode betrübt’ en leef ook niet volgens het principe ‘altijd hollen of stilstaan’.

Voornemens

Bijna ieder jaar in de vakantie – de tijd bij uitstek voor het vinden van een nieuw evenwicht – schrijf ik goede voornemens op, om nu echt anders met mijn tijd om te gaan. Jawel, na déze vakantie ga ik tijd vrij plannen voor ‘alles wat achterstallig’ is in mijn leven. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat mijn goede voornemens het eind van de tweede week na de vakantie meestal niet halen. Maar dit jaar op de eerste dag na mijn vakantie kwam een collega mij verrassen met een poster met dit korte gedicht van Willem Hussem (1900-1974): ‘waarom die haast weet jij wanneer je werk af is?’ Zal ik hem maar meteen ophangen, zei ze, dan kunnen we allebei niet om deze tekst heen. We kennen elkaar goed. De volgende dag nam ik een tegeltje voor haar mee, dat nog bij mijn ouders vandaan komt: ‘Nimmen kriget in wurklist foar syn libben’. Oftewel: waarom dan toch die haast? Die Friese tekst spreekt me trouwens veel meer aan dan de Hollandse spreuk ‘Van het concert des levens krijgt niemand een program’.

Het leven is geen concert, maar een klus, een mooie, een moeilijke, God weet wat voor klus! In het verpleeghuis waar ik werk, woont een prachtige dame die in haar jonge jaren in het circus werkte. Zij was trapezewerkster. Ze vond het heerlijk om zwevend op grote hoogte toch in alle vertrouwen weer evenwicht te vinden en na halsbrekende toeren veilig met beide benen op de grond terecht te komen. Haar ogen glanzen als ze hierover vertelt.

Nu zit ze al jaren in een rolstoel en heeft het altijd koud, zelfs in de hitte van de afgelopen weken vroeg ze toen ze de kapel binnenkwam: ‘Hebt u een dekentje voor me’? Haar lichamelijke conditie is uit balans, maar geestelijk is ze nog een trapeziste.

Ze kan relativeren, erkent dat ze niet alles heeft kunnen doen wat ze wilde en ook niet alles goed gedaan heeft in haar leven. Maar ze vertelt ook met verwondering over de natuur vlak voor haar huis, de wonderen die haar gaande haar leven op de been gehouden hebben.

Evenwicht

Prediker heeft in deze serie artikelen al eens vaker zijn licht laten schijnen. Bij het woord ‘evenwicht’ passen deze woorden van hem: ‘Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan’.

Te rechtvaardig, vroom of wijs willen zijn kan een diepe valkuil zijn. Jezelf in geloof en leven overvragen kan nederig lijken maar hoogmoedig zijn. Ik ben altijd blij met de paradoxen waarmee Jezus ons in evenwicht houdt. Als Hij zegt dat zijn last licht is en zijn juk zacht, dan zucht ik opgelucht. Zo mogen alle dagen balansdagen zijn. Zoek eerst het Koninkrijk en het evenwicht krijg je erbij cadeau!

Ter bemoediging! Mijn kleindochter van nog geen 4 jaar oud heeft me verrast met haar evenwichtig leven. Zij fietst heerlijk op de stoep op haar fietsje met zijwieltjes. Wij komen bij haar kinderdagverblijf. Een juf ziet haar en spreekt ons aan en vraagt: ,,Hoezo heeft ze nog zijwieltjes, ze fietst hier allang zonder.” Soms is het evenwicht er al voor we het herkennen.