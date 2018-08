Voor en na de val van de Muur

Pieter Oussoren

Er zijn van die momenten in je leven die bepalend kunnen zijn voor je ontwikkeling als mens, of voor je ambt of latere beroep. Verschillende mensen vertellen hierover. Deze week: Pieter Oussoren.

Inmijn geloof en leven heeft alles z’n plaats vóór of ná eind 1989; de val van de Muur. Dat is het grote gebeuren geweest dat mijn denken en spreken over God misschien niet totaal veranderd heeft, maar wel ingrijpend verdiept.

Ik had nooit gedacht dat de God van de Bijbel ook tijdens mijn leven ‘machtigen van hun tronen’ zou stoten en ‘vernederden verhogen’ – ik verstond dat meer als symbolische taal, hoe rechtgelovig ik ook was.

Tot mijn vreugde mocht ik – geboren in de Bible Belt – vanaf mijn vierde jaar ’s zondags mee naar de kerk waar ik als zuigeling al ten doop was gehouden. Een wereld ging voor mij open: ‘taal die ik niet kende’, het opengeslagen Boek, prediking en gebed, orgelspel en psalmgezang uit aller mond. Ik werd onderricht: God kun je kennen, uit ‘het boek der natuur’, uit zijn doorgegeven Woord, uit het leven van velen vóór je, en – voegde ik er voor mijzelf aan toe – uit al die prachtige (en soms lelijke) kerken, vermaningen en kapellen die overal voor Hem zijn opgericht en naar Hem blijven verwijzen.

Desnoods als dominee

Vanaf m’n tiende wist ik het al: ik wil als ik groot ben werken in de kerk; als koster, organist, beiaardier of (zoals mijn vader zei) ‘desnoods als dominee’. Voor dat laatste ben ik uiteindelijk opgeleid.

Mijn predikantsstage (toen: ‘leervicariaat’) heb ik gedaan in West- en Oost-Berlijn, onder de hoede van de onvergetelijke predikante Bé Ruys (1917-2014). Bij haar – met anderen – in huis wonen en werken betekende: wekelijks enkele keren door de Muur heen gaan. Die verschrikkelijke grens passeren die sinds 1961 Europa – en in zekere zin heel de wereld – in tweeën deelde. En niet te vergeten: twee helften van één stad uit elkaar hield. Leren aanvaarden dat er hindernissen zijn die niet zomaar verdwijnen. Gaan inzien dat kerk en geloof ook in communistische dictaturen voortbestaan, ondergronds en bovengronds.

Concreet: in beide helften van die merkwaardige, gekloofde stad was een Nederlandse Oecumenische Gemeente, – in ‘Oost’ levendiger dan in ‘West’, – naast vele andere kerken en kapellen. Muur en dictatuur deden daar niet aan af.

Onderneming

Ik leerde leven met de Muur: ‘die zal er voorlopig nog wel staan, wen er maar aan!’ Ik leerde ook spelen met de Muur: met de ene stadstrein zonder grenscontrole óver de Muur naar het Oost-Berlijnse station Friedrichstrasse, en met de andere trein ónder de Muur door langs enkele ‘spookstations’ weer terug naar het Westen. Mijn moeder vond het maar eng, zulke ondernemingen.

Een vakantiereis naar Roemenië en Bulgarije bracht ons vrienden uit Leipzig. Voortaan kwam ik daar vaak. Een Oost-Duitse stad zonder muur erdoorheen ademde al een stuk vrijer, hoe vuil de lucht er ook was. De verbanning van zanger en cabaretier Wolf Biermann betekende echter ook voor onze vrienden een gedwongen vertrek uit de DDR.

Ik kwam niet meer in Leipzig. Ik heb daarom niet in de gaten gehad hoe vanaf ongeveer 1983 de spanningen in het land achter de Muur steeds verder opliepen. Hoe onder andere vanuit die voorheen doodsaaie Nikolaikirche in Leipzig getracht werd door middel van verkondiging, benoeming van ellende en gebed in vredesvespers de zaken ‘voor God’ te brengen en tegelijkertijd de mensen hun waarde en hun vrijheid te laten ervaren.

In alle diensten klonk de Bergrede van Jezus en vermaanden de voorgangers de aanwezigen om elke demonstratieve actie toch vooral ‘in de geest van Jezus’, dus geweldloos te houden. Politie en leger stonden paraat toen uiteindelijk zeventigduizend mensen met kaarsen in de handen de straat opgingen, en de geharnaste troepen sloegen dit geweldloze geweld niet neer! ‘Dat was niet God maar Gorbatsjov’, zeggen cynici wel. Voor mij heeft de een de ander geholpen. Sindsdien acht ik God tot alles in staat en zeg ik dat ook in de kerk!

Pieter Oussoren (1943) is predikant en vertaler en bekend van de onder meer de Naardense Bijbel (2004) en Geloof laat een Muur vallen (2017). Hij woont in Utrecht, samen met zijn partner Theo van Willigenburg.